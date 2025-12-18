राम मंदिर निर्माण केवल एक चरण, अब काशी-मथुरा… विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हुंकार

संक्षेप: मेरठ के हस्तिनापुर से विश्व हिंदू परिषद ने रामराज्य का शंखनाद किया। हुंकार भरी की मंदिर निर्माण केवल एक चरण है। अभी कई कार्य होने है। संपूर्ण विश्व में रामराज्य की स्थापना लक्ष्य है। यह भी कहा कि अब हिन्दू समाज को मथुरा और काशी के लिए संगठित किया जाएगा।

मेरठ में महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर की पावन धरा पर विश्व हिंदू परिषद की प्रन्यासी मंडल की बैठक का भव्य शुभारंभ हुआ। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस बैठक में संतों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल पहला चरण है। राम मंदिर का संकल्प पूरा होने के बाद अब समाज को मथुरा और काशी के लिए संगठित किया जाएगा। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने कहा कि अंतिम लक्ष्य विश्व भर में ‘रामराज्य’ की पुनर्स्थापना करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विश्व हिंदू परिषद की हस्तिनापुर में बुधवार से प्रन्यासी मंडल की बैठक का शुभारंभ ब्रह्मनाथ, संघ प्रार्थना व भारत माता के चित्र पर दीपप्रज्वलन के बाद हुआ। उद्घाटन सत्र में संतों का संदेश हुआ। प्रन्यासी मंडल की बैठक में देश-विदेश से प्रन्यासी पहुंचे। हस्तिनापुर की पावन धरा से फिर रामराज का शंखनाद हुआ। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री ने बैठक में एक वर्ष का कार्यवृत्त प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष विहिप ने 263467 गौ माताओं को बचाया है। 21467 लोगों को अपने मूल धर्म में वापस लेकर आए और 3 लाख 49 हजार 927 लोगों को धर्मांतरण से बचाने का काम किया। 11,654 युवाओं को रोजगार देते हुए त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से एक लाख से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा।

मथुरा-काशी और अल्पसंख्यक परिभाषा पर बड़ा बयान विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने संगठन के एजेंडे को स्पष्ट करते हुए कहा कि राम मंदिर का संकल्प पूरा होने के बाद अब समाज को मथुरा और काशी के लिए संगठित किया जाएगा। उन्होंने बैठक में अल्पसंख्यक शब्द की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनकी जनसंख्या 25 करोड़ तक पहुंच गई है, उन्हें मिल रहे विशेष अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने की आवश्यकता है।

संस्कारों से बचेगा परिवार और सनातन बैठक में गिरते पारिवारिक मूल्यों पर चिंता व्यक्त की गई। बजरंग बागड़ा ने कहा कि वामपंथी विचारधारा द्वारा समाज को भ्रमित किया जा रहा है, जिससे कुटुंब व्यवस्था टूट रही है। संगठन अब परिवारों में संख्या बढ़ाने और नई पीढ़ी में सनातन संस्कारों को रोपने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व की अनेकों संस्कृतियां समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन सनातन अपनी कुटुंब व्यवस्था के कारण आज भी टिका है। संस्कारों की कमी से कुटुंब टूट रहे हैं। इस दिशा में संगठन कार्य कर रहा है, जिसका परिणाम शीघ्र मिलना शुरू हो जाएगा।

असुरी शक्तियों के अंत के लिए देवशक्ति का एक होना अनिवार्य: स्वामी विवेकानंद उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गुरूकुल प्रभात आश्रम के कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद महाराज ने अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार त्रेता और द्वापर युग में असुरों के दमन के लिए शक्तियों का एकत्रीकरण हुआ था वैसे ही आज भी अधर्म के विरुद्ध वैदिक विचारधारा को मानने वालों का संगठित होना समय की मांग है। उन्होंने कहा आज हमें बालकृष्ण की नहीं, बल्कि सुदर्शनधारी श्रीकृष्ण की आवश्यकता है, जो अधर्म का विनाश कर सकें। स्वामी विवेकानंद महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का स्मरण करते हुए कहा कि जब उन्होंने धर्म स्थापना के उद्देश्य से संघ की नींव रखी थी तब एक विदेशी पत्रकार ने लिखा था कि अब विश्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वैदिक धर्म को मानने वाली शक्तियां संगठित होने लगी थीं। उन्होंने कहा कि देव शक्तियों का संगठित होना स्वाभाविक रूप से असुरों के लिए भय का कारण बनता है।