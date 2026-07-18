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राम मंदिर दान चोरी: 53 पैन नंबरों के ब्योरे खंगालेगी पुलिस; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगी डिटेल

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Ram mandir News: राम मंदिर दान चोरी की जांच में जुटी पुलिस ने आयकर विभाग से 53 पैन नंबरों के विवरण मांगे हैं। ये सभी पैन गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों और उनके परिजनों-करीबियों से जुड़े हैं। अधिकारियों को आशंका है कि चोरी की रकम शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश की गई हो सकती है।

राम मंदिर दान चोरी: 53 पैन नंबरों के ब्योरे खंगालेगी पुलिस; इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगी डिटेल

स्वरमिल चंद्रा

अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही पुलिस ने 53 परमानेंट अकाउंट नंबरों (पैन) का विवरण आयकर विभाग से मांगा है। ये सभी पैन गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों और उनके परिजनों-करीबियों से जुड़े हैं। आयकर विभाग से इन पैन के जरिए दो वर्षों में हुई खरीद फरोख्त, निवेश आदि की जानकारी की पड़ताल करेगी। पुलिस आठ आरोपियों और उनसे जुड़े 45 संदिग्ध लोगों के इन विवरण से अपनी वित्तीय जांच को पुख्ता करेगी। पुलिस इन संदिग्ध लोगों के लेनदेन को खंगाल रही है ताकि चोरी की रकम के इस्तेमाल का पूरा ब्योरा सामने आ सके।

जांच को व्यापक बनाने के लिए पुलिस ने आयकर विभाग से यह सहयोग मांगा है। अधिकारियों को आशंका है कि चोरी की रकम शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में निवेश की गई हो सकती है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लेनदेन की गहन पड़ताल की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस शहर के सदर तहसील क्षेत्र के साथ साथ-साथ सोहावल तहसील और सरयू नदी पार गोंडा जनपद के तरबगंज तहसील के नवाबगंज क्षेत्र में सक्रिय जमीन कारोबारियों के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

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जमीन के धंधे में उतरने की भी जांच

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब आरोपियों के कथित आर्थिक निवेश और उनके करीबी नेटवर्क तक पहुंच गई है। पुलिस को आशंका है कि मुख्य आरोपियों ने परोक्ष रूप से जमीन के कारोबार में भी निवेश किया हो सकता है। इसी संभावना के मद्देनजर जांच एजेंसियां अब उनके नजदीकी लोगों और जमीन के कारोबार से जुड़े संपर्कों की गहन पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार, जांच में विशेष रूप से अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रामशंकर यादव टिन्नू यादव के बेहद करीबी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बताया जाता है कि शहर के तीन चर्चित जमीन कारोबारियों से इनके संपर्क रहे हैं। नवाबगंज क्षेत्र में सक्रिय कुछ जमीन कारोबारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई गई है।

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जमीन सौदे की हो रही जांच

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जमीन का सौदा नगद किया गया या फिर किसी बैंक खाते से भुगतान किया गया। महेश की व्यक्तिगत आमदनी इतनी नहीं कि वह लाखों की जमीन खरीद सके। इस नाते भी संदेह गहरा गया है। आशंका जताई जा रही है कि टिन्नू ने महेश के जरिए चढ़ावा चोरी में मिली रकम बेनामी संपत्ति में खपाई। उसका रहन सहन भी हाल में बदल गया था। वह लग्जरी गाड़ियों से गांव पहुंचता था, जबकि उसकी खुद और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है। यह भी बताया गया कि उसका पिता सैलून चलाता है। इससे भी माना जा रहा है कि टिन्नू ने महेश के जरिए चढ़ावा चोरी की रकम संपत्ति में लगाई।

महेश की गांव में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान टिन्नू यादव से बेनामी संपत्ति पर भी पूछताछ होगी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की संपत्ति का सत्यापन कराया जा रहा है। आसपास के जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। आय से अधिक संपत्ति जुटाई होगी तो पूछताछ होना स्वाभाविक है। टिन्नू यादव से भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। यदि आय का स्रोत नहीं बता पाया तो माना जाएगा कि चढ़ावे की चोरी की रकम बेनामी संपत्ति में ही खपाई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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