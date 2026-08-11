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आज फाइनल नहीं हो सका राम मंदिर का CEO, साक्षात्कार कल भी जारी, पहले दिन 18 में 7 का इंटरव्यू

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्या
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अयोध्या में श्री राम मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं। मंगलवार को इसका पहला दिन था। सीईओ की पोस्ट के लिए कुल आए 5200 आवेदनों में से 18 को शार्ट लिस्ट किया गया है। इनमें से सात से मंगलवार को सवाल-जवाब हुए। इंटरव्यू बुधवार को भी जारी रहेगा। 

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राम मंदिर

First CEO of Ram Mandir : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति प्रक्रिया निर्णायक दौर में पहुंच गई है। मंगलवार को अयोध्या में शॉर्टलिस्ट किए गए 18 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की शुरुआत हुई। हालांकि अभी राम मंदिर का सीईओ फाइनल नहीं हो सका है। पहले दिन सात अभ्यर्थियों से सवाल-जवाब किए गए। बाकी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार बुधवार को होंगे। सूत्रों के मुताबिक पैनल ने अभ्यर्थियों से उनके अब तक के कार्य अनुभव, प्रबंधन और श्रीराम में उनकी आस्था समेत सामाजिक भागीदारी के बारे में जानकारी ली गई। करीब 5200 आवेदनों में से उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 18 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना है।

ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सभी अभ्यर्थी सोमवार देर रात अयोध्या पहुंच गए थे। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे वे राम मंदिर परिसर पहुंचे। पहले उनके दस्तावेजों का सत्यापन और पंजीकरण कराया गया। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे साक्षात्कार शुरू हुए। करीब आधे घंटे तक एक-एक अभ्यर्थी से सवाल-जवाब किया गया। पूर्व आईपीएस राजेश पांडेय समेत कुछ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बुधवार को प्रस्तावित है। 18 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन साक्षात्कार पहले ही हो चुके हैं। साक्षात्कार के लिए पहले राम मंदिर परिसर स्थित तीर्थयात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) के ग्रीन रूम को निर्धारित किया गया था, लेकिन गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंतिम समय में स्थान बदलकर जगद्गुरु रामानुजाचार्य द्वार के पास स्थित ग्रीन हाउस कर दिया गया।

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समिति में तीन विशेषज्ञ

साक्षात्कार समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी और वैज्ञानिक-उद्योगपति सुरेश हावड़े शामिल हैं। साक्षात्कार के दौरान डीजी पुलिस बिहार परवेज सक्सेना के भी मौजूद रहने की जानकारी सामने आई है। जौनपुर के सेवानिवृत्त जिलाधिकारी दिनेश चंद्र का नाम भी अभ्यर्थियों में होने की चर्चा रही, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पूर्व मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र के अयोध्या नहीं आने की जानकारी है।

प्रशासन से मंदिर प्रबंधन तक का अनुभव

सूत्रों के अनुसार 18 अभ्यर्थियों में चार पूर्व आईएएस, चार पूर्व आईपीएस और चार सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी शामिल हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में प्रशासनिक और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल चुके अधिकारी भी चयन सूची में हैं। ऐसे में प्रशासनिक अनुभव के साथ भीड़ प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था और मंदिर संचालन की समझ को सीईओ पद के लिए अहम माना जा रहा है।

तीन नामों का पैनल होगा तैयार

साक्षात्कार के बाद समिति अभ्यर्थियों को अंक प्रदान कर मेरिट तैयार करेगी। इसके आधार पर तीन नामों का पैनल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। ट्रस्ट की बैठक में इन तीन नामों पर विचार के बाद किसी एक को पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किए जाने का निर्णय होगा। ट्रस्ट की दो सितंबर को प्रस्तावित बैठक में इस पर विचार होने की संभावना है। चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए ट्रस्ट ने पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सीईओ मंदिर प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, विभिन्न विभागों के समन्वय और संस्थागत कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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रामलला के दर्शन, मंदिर व्यवस्था की जानकारी भी दी

साक्षात्कार के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों ने रामलला के दर्शन के साथ उपमंदिरों के भी दर्शन किए और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मंदिर ट्रस्ट के सचिव जगदीश आफले और प्रबंधन प्रभारी नरपत डुकिया ने उन्हें मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। ट्रस्ट की ओर से अभ्यर्थियों को प्रसाद भी दिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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