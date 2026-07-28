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राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पास में पेच, 1500 का कोटा, 150 भी नहीं हो रहे जारी

By Yogesh Yadav
अयोध्या, संवाददाता
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अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आने और चंपतराय-अनिल मिश्र के साथ गोपाल राव के प्रबंधन से बाहर होने के बाद से वीआईपी पास पर पेच फंस गया है। एक दिन में 1500 पास जारी हो सकते हैं लेकिन 150 भी जारी नहीं हो पा रहे हैं।

Ram Mandir VIP darshan passes
अयोध्या राम मंदिर में नए पदाधिकाकारियों के आने के बाद से सुगम दर्शन पास पर पेच फंस गया है

अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद से प्रबंधन संभालने वाले श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में उथल-पुथल मची हुई है। चंपत राय के इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह कृष्णमोहन अंतरिम महासचिव बन गए हैं। दान की गणना में कई बदलाव भी कर दिए गए हैं। उस पर अब पहले से ज्यादा नजर रखी जा रही है। लेकिन अन्य व्यवस्थाएं अभी ठीक से नहीं हो पा रही हैं। इन व्यवस्थाओं में सुगम दर्शन पास और वीआईपी पास की व्यवस्था भी है। पास की व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है। हाल यह है कि वीआईपी और सुगम दर्शन के करीब 1500 पास जारी हो सकते हैं लेकिन दस प्रतिशत भी नहीं जा हो रहे हैं। अनेक वीआईपी कभी सुग्रीव किला के तीर्थ यात्री सेवा केंद्र तो कभी रामकोट के तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

दरअसल मंदिर आने वाले 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और उनके एक अटेंडेंट का पास तत्काल काउंटर पर बनाया जाता है। गोद में बच्चा होने की दशा में माता-पिता का तत्काल पास बनता है। यह दोनों पास तो पहले की तरह बन रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पास बन रहा है। यह पास दर्शन की तारीख से 15 दिन पहले साइट पर खुलता और बनता है।

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सुगम दर्शन पास श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल से खुद बनाना होता है। इसमें पास बनाने वाले की फोटो के अलावा सभी दर्शनार्थियों की आईडी देनी होती है। विशिष्ट और वीआईपी दर्शन पास में एक आईडी पर एक साथ आठ दर्शनार्थियों का पास बनता है। सामान्य दर्शन में एक साथ सिर्फ छह दर्शनार्थियों का ही पास बनाया जाता है। इसके साथ जिस व्यक्ति का पास एक बार बन गया तो दोबारा 72 घंटे पहले सामान्य दर्शन पास नहीं बन सकता है।

जानकारी का अभाव कह लीजिए या कुछ और, पहले भी यह पास उतने नहीं बनते थे। ज्यादातर पास चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के रेफरेंस पर ही बनाए जाते थे। इनके साथ लगी कर्मचारियों की टोली यह पूरा काम करती थी। तीनों के रेफरेंस पर पास जारी होते थे। अयोध्या के व्यापारी, अफसर, मीडिया के लोग इनसे ही संपर्क करके पास जारी कराते थे। अब तीनों का इस्तीफा होने और आईडी बंद होने से इनके रेफरेंस वाला पास बनना बंद हो गया है।

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नये महासचिव कृष्ण मोहन समेत किसी की नहीं है आईडी

इस बारे में पास व्यवस्था के प्रभारी नरेंद्र बताते हैं कि चंपतराय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी बंद हो चुकी है। इन तीनों लोगों से करीब चालीस अलग-अलग कार्यकर्ताओं की टीम जुड़ी थी। यही लोग अलग-अलग रिफरेंस से पास के लिए आवेदन भेजते थे। आईडी बंद होने से इनके रेफरेंस पर पास बनना बंद हो गया है। तीन आईडी बंद होने के बाद अभी किसी नए ट्रस्टी की आईडी नहीं बनाई गयी है। इसके लिए कोई नया आदेश भी नहीं जारी किया गया है। आदेश जारी होने पर ही साफ्टवेयर में इसे फीड किया जाएगा।

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इसके कारण नये महासचिव कृष्ण मोहन, ट्रस्टी और निर्मोही अखाड़ा महंत दिनेंद्र दास के साथ दूसरे ट्रस्टियों के रेफरेंस पर ही उनके नाम से पास जारी हो रहा है। इसके अलावा सीआरपीएफ के अधिकारियों और एसएसएफ के अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से ही पास जारी किया जा रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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