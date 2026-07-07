राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि ने चंपत राय की तुलना मां सीता से की, ड्राइवर टिन्नू को मारीच बताया
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि महराज ने चंपत राय की तुलना मां सीता से की और ड्राइवर टिन्नू को मारीच बताया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था विकेंद्रीकृत करने के बजाय चंपत खुद संभालते रहे। ड्राइवर पर बेइंतहा भरोसे ने भी सबको मुसीबत में डाला।
अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक के दूसरे दिन कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि महराज ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने चंपत राय की तुलना मां सीता से की और ड्राइवर टिन्नू को मारीच बताया। हिन्दुस्तान के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा उनकी कार्यपद्धति के कारण हुआ। जैसे भगवती सीता ने मारीच पर भरोसा कर लिया, उसी प्रकार उन्होंने अपने ड्राइवर टिन्नू पर भरोसा कर लिया। इतना बड़ा, लंबा फैला हुआ काम, उसको विकेंद्रीयकृत करना चाहिए था। कहा कि पहले यह बातें चर्चा में आती थी लेकिन वह इन बातों को इग्नोर (नजरंदाज) करते थे। उनको गलता था कि हो जाएगा, हो जाएगा। यही तो शिथिलता है, यही तो असावधानी है। इसलिए लोगों का जो आकलन है, वह एकदम सही है कि उनको ट्रस्ट से नहीं जाना चाहिए था। उनकी असावधानी के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया।
आगे बातचीत के दौरान उन्होंने एक तरफ निवर्तमान महासचिव का बचाव किया तो दूसरी तरफ शिथिल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। कहा कि व्यवस्थागत खामियों की वजह से इतने आरोप लगे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की बैठक में जैसे हमने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा की तो सबसे वरिष्ठ सदस्य के पराशरण ने कहा कि हम आप लोगों के ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं। इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं, यह आप लोगों के हाथ में नहीं है। मंदिर ट्रस्ट के संविधान के अनुसार जैसे ही त्याग पत्र दिया जाता है, वह स्वीकृत मान लिया जाता है।
इस्तीफा स्वीकार करते वक्त हम लोग दुखी हुए
उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चंपत राय के चरित्र के लिए साधु संत, अयोध्या के लोगों में तथा मेरे जीवन में जो विश्वास है उसके कारण लोग चाहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इस्तीफा स्वीकार करते वक्त हम लोग दुखी नहीं हुए। मुझे तो अपार वेदना हुई। चंपत राय के बारे में, उनके चरित्र के बारे में ऐसा सोचना गलत है।
कोष में आने तक किसी धन की जिम्मेदारी मेरी नहीं
एक सवाल के जवाब में कहा कि दानपात्रों की जिम्मेदारी डॉ. अनिल मिश्र जी की थी। कोषाध्यक्ष होने के नाते कोष में जो आ गया उसको संभालना, ठीक ढंग से व्यय करना मेरी जिम्मेदारी है, कोष में आने तक मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह निगरानी न रखने, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था। यह काम प्रोफेशनल का है, कठोर अनुशासन का है। अब तीन लोगों की कमेटी तीन नाम प्रस्तावित करेगी। उनमें से हम एक का चयन करेगे।
न्याय होगा, दंड भी मिलेगा
उन्होंने कहा कि इसमें न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और अफराधी को दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि यह गररी चोट रामभक्तों के अंतःकरण पर है। यह प्रहार श्रद्धा पर है। लेकिन साथ-साथ इतना प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि हिन्दू समाज में फूट का निर्माण हो जाए, रामभक्तो में फूट पड़ जाए और राम मंदिर के प्रति जो श्रद्धा भाव हो कम हो जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे।
किसी को दोषी ठहराना मेरा काम नहीं
एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा करना मेरा काम नहीं है। मैं अभी चंपत जी से अभी मिला नहीं हूं। किसी को दोषी ठहराना मेरा काम नहीं है। यदि वह (एसआईटी) दोषी ठहराते हैं तो दोषी, नहीं ठहराते तो दोषी नहीं हैं। बैंक बदलने के सवाल पर कहा मैं यह नहीं कहूंगा कि खाता बदल दिया जाए। वह एक प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उसको लांक्षित नहीं करना चाहता। भूल तो भूल है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें