चंपत राय की गैर मौजूदगी में रखा गया एजेंडा, ट्रस्टियों ने गोपाल राव को रोका; पक्ष रखने का मिलेगा मौका

राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक चल रही है। चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव इस बैठक में मौजूद नहीं हैं। यह पहला मौका है जब चंपत राय की गैरमौजूदगी में ट्रस्ट की बैठक हो रही है। यह पहले ही तय हो गया था कि तीनों आरोपी पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी में बैठक का एजेंडा रखा जाएगा।

Ram Mandir Controversy: अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी को लेकर जांच जोर-शोर से जारी है। इस बीच राम मंदिर परिसर में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में चंपत राय और डॉ.अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। ज्यादातर ट्रस्टियों की आम राय है कि कार्रवाई जरूरी है। उनका कहना है कि राम मंदिर और सनातन परंपरा की छवि खराब हुई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर किए जाने से पहले चंपत राय और डॉ.अनिल मिश्र को अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में बुलाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की अंतरिम रिपोर्ट भी सदस्यों को देखने के लिए रखी है। सभी को एक-एक प्रतिलिपि दी गई है। चंपत राय अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। वह अभी भी तीर्थ क्षेत्र भवन जो की राम मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर बना है वहां बैठे हैं।

सूत्रों के अनुसार बैठक में ट्रस्ट के कई सदस्यों ने डॉ.अनिल मिश्र को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर ने उनके इस्तीफे के पक्ष में अपनी बात कही लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है।

गोपाल राव को रोका गया बताया जा रहा कि गोपाल राव बैठक में पहुंचे थे। उन्हें बैठक में शामिल होने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि तीन आरोपी पदाधिकारियों चंपत राय, डॉ.अनिल मिश्र और गोपाल मिश्र को बुलाने पर आने को कहा गया है। यह पहले ही तय हो गया था

चंपत राय की गैर मौजूदगी में रखा गया बैठक का एजेंडा यह पहला मौका है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉ.अनिल मिश्रा ट्रस्ट की बैठक में मौजूद नहीं हैं। कहा जा रहा है कि यह पहले से तय था की बैठक का एजेंडा तीनों आरोपी पदाधिकारी की गैर मौजूदगी में ही रखा जाए। इसके साथ ही यह बात भी आ रही है यह पहले ही सभी सदस्यों से बात कर तय किया गया था कि उनके सामने नहीं बल्कि अलग से पहले से ही इस पर एक राय बना ली जाए फिर उनका पक्ष रखने के लिए उन्हें बुलाया जाए।

ट्रस्टी को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत जरूरी कोई ट्रस्टी, ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करता है तो उसे दो तिहाई बहुमत से हटाया जा सकता है। इसके लिए पहले कारण बताओ नोटिस अनिवार्य है। उन्हें ट्रस्ट सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा। फिर ट्रस्ट इस पर निर्णय लेता है।

ट्रस्ट में नए सदस्य शामिल करने का नियम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सदस्य को शमिल करने या हटाने के मुख्य नियम ट्रस्ट डीड के प्रावधानों पर आधारित हैं। ट्रस्ट में किसी नए सदस्य को शामिल करने का भी प्रावधान तय है। यह भी निर्णय ट्रस्ट बोर्ड को लेना होगा।