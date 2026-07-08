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रामलला दर्शन के वीआईपी पास पर लगा ग्रहण, राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अब नई व्यवस्था बनी है। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।

रामलला दर्शन के वीआईपी पास पर लगा ग्रहण, राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रस्ट की नई व्यवस्था के तहत महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र और गोपाल राव की रेफरेंस आईडी फिलहाल सस्पेंड कर दी गई हैं। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो पा रहे हैं।

नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई हैं। ऐसे में सप्ताह भर पहले तक जारी किए गए विशेष पास को फिलहाल वैध माना जा रहा है। नई आईडी बनने के बाद ही विशेष पास जारी करने की प्रक्रिया फिर से सामान्य होने की संभावना है।

वर्तमान व्यवस्था में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से बनने वाले सामान्य दर्शन पास पहले की तरह उपलब्ध हैं। वहीं आरक्षित श्रेणी के पास अब केवल ट्रस्टियों के अधिकृत रेफरेंस पर ही जारी किए जा रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से विशेष पास जारी करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने तक वीआईपी पास जारी होने की प्रक्रिया सीमित रहेगी। जिला प्रशासन के लिए आरक्षित पास अधिकारियों के रेफरेंस से जारी हो रहे हैं।

रामलला व परिवार आरती दर्शन पास 23 जुलाई तक फुल

सुगम दर्शन पास 21 जुलाई तक खाली नहीं है जबकि 22 व 23 जुलाई को दो-दो घंटे के अलग-अलग समयावधि में खाली है। 22 जुलाई को अपराह्न एक से तीन बजे में 30, तीन से पांच बजे में 35, सायं पांच से सात बजे में 17 व सात से नौ बजे रात्रि में 43 पास रिक्त हैं। इसी तरह 23 जुलाई में सुबह सात से नौ बजे में छह, नौ से 11 बजे में 69, मध्याह्न 11 से 12 बजे में 36 पास खाली है। इसके अतिरिक्त अपराह्न एक से तीन बजे में 80, तीन से पांच बजे में 83, सायं पांच से सात बजे में 65 व सात से नौ बजे रात्रि में 48 पास रिक्त हैं।

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मंदिर के पुजारियों-कर्मचारियों को मिलता है इतना वेतन, छुट्टी

वहीं चंदा चोरी मामले में मंदिर के कर्मचारियों का नाम सामने आया है। लाखों का चंदा समेटने के बीच इनका वेतन और बाकी सुविधाएं खूब चर्चा बटोर रही हैं। जानिए मंदिर में पुजारियों से लेकर कर्मचारियों तक को क्या और कितना वेतन मिलता है। राम मंदिर में मौजूद पुजारियों का वेतन करीब 33-38 हजार रुपये प्रतिमाह है। यह उनके अनुभव और कामकाज के हिसाब से मिल रही है। मंदिर में कुल बीस पुजारी हैं, पुराने चार पुजारियों का वेतन, नए भर्ती पुजारियों के मुकाबले थोड़ा कम है, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। पुजारियों के रहने और खाने का इंतजाम भी मंदिर में ही होता है। उन्हें चिकित्सा और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं भी हैं। मंदिर में काम करने वाले सेवादारों को पद और अनुभव के आधार पर वेतन दिया जाता है। भंडारी, स्टोर प्रबंधकों का वेतन करीब 19 से 24 हजार तक है। साथ ही जो कर्मचारी रोजाना आने वाले चढ़ावे की गिनती करते हैं, उन्हें हर माह करीब 20 हजार रुपये मिलते हैं। इन्हें भी चिकित्सा और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं हैं।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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