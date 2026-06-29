चढ़ावा चोरी में घिरे राम मंदिर ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत, आरोपों पर ज्वैलर्स एसोसिएशन का यू-टर्न

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आरोपों में घिरे ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन ने ट्रस्ट पर लगाए आरोपों पर यू-टर्न ले लिया है। मंदिर को दिए दान की अब रसीद भी दिखाई है।

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर आरोपों में चौतरफा घिरे श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) ने अपने लगाए आरोपों से यू-टर्न ले लिया है। इब्जा के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए साफ किया है कि संस्था या उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मीडिया में चल रही विवाद की खबरों के बीच खुद सामने आते हुए रस्तोगी ने कहा कि वे किसी शिकायत या विवाद को लेकर खुद मीडिया के पास नहीं गए थे, बल्कि मीडियाकर्मी स्वयं जानकारी के लिए उन तक पहुंचे थे।

उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने पूर्व में रसीद न मिलने जैसी भ्रामक जानकारियों और दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने न सिर्फ मौखिक रूप से इन दावों का खंडन किया, बल्कि सबूत के तौर पर ट्रस्ट द्वारा जारी की गईं प्रामाणिक रसीदें भी वीडियो में दिखाईं। इब्जा द्वारा दिए गए दान का पूरा लेखा-जोखा पारदर्शी रूप से दर्ज है और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवाल पूरी तरह निराधार हैं।

चांदी की शिलाएं गलाकर बैंक में सुरक्षित उन्होंने कहा कि चांदी की शिलाओं और चढ़ावे के संदर्भ में गठित की गई विशेष जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इब्जा के नॉर्थ इंडिया हेड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष रूप से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया ने जैसा भरोसा दिया था, ठीक वैसा ही किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त हुईं सभी चांदी की शिलाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पिघलाकर सरकारी बैंक के लॉकर में रखवा दिया गया है। सुरक्षा और प्रबंधन के लिहाज से उठाए गए इस कदम की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद, इब्जा ने इस पूरे विवादित प्रकरण पर पूर्ण विराम लगा दिया है। संस्था का कहना है कि अब किसी भी प्रकार के भ्रम या विवाद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है।

सिंधी समाज और इब्जा का दान अलग-अलग अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया कि सिंधी समाज और इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) द्वारा किया गया दान दो अलग-अलग विषय हैं, जिन्हें आपस में मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। इस महादान में सिंधी समाज की ओर से ईंटों के रूप में कुल 200 किलोग्राम चांदी श्री राम लला के चरणों में समर्पित की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इब्जा की ओर से विभिन्न धार्मिक और कलात्मक स्वरूपों में लगभग 60 किलोग्राम चांदी राम मंदिर को भेंट की गई थी। दोनों पक्षों का दान पूरी तरह अलग और अपने-अपने स्तर पर दर्ज है।