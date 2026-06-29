Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चढ़ावा चोरी में घिरे राम मंदिर ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत, आरोपों पर ज्वैलर्स एसोसिएशन का यू-टर्न

Yogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
Follow us on Google News
share

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आरोपों में घिरे ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन ने ट्रस्ट पर लगाए आरोपों पर यू-टर्न ले लिया है। मंदिर को दिए दान की अब रसीद भी दिखाई है।

चढ़ावा चोरी में घिरे राम मंदिर ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत, आरोपों पर ज्वैलर्स एसोसिएशन का यू-टर्न

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर आरोपों में चौतरफा घिरे श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) ने अपने लगाए आरोपों से यू-टर्न ले लिया है। इब्जा के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए साफ किया है कि संस्था या उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मीडिया में चल रही विवाद की खबरों के बीच खुद सामने आते हुए रस्तोगी ने कहा कि वे किसी शिकायत या विवाद को लेकर खुद मीडिया के पास नहीं गए थे, बल्कि मीडियाकर्मी स्वयं जानकारी के लिए उन तक पहुंचे थे।

उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने पूर्व में रसीद न मिलने जैसी भ्रामक जानकारियों और दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने न सिर्फ मौखिक रूप से इन दावों का खंडन किया, बल्कि सबूत के तौर पर ट्रस्ट द्वारा जारी की गईं प्रामाणिक रसीदें भी वीडियो में दिखाईं। इब्जा द्वारा दिए गए दान का पूरा लेखा-जोखा पारदर्शी रूप से दर्ज है और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवाल पूरी तरह निराधार हैं।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी: प्लाट, गाड़ियों में खपाई रकम, रिश्तेदारों को भी बांटा नकद

चांदी की शिलाएं गलाकर बैंक में सुरक्षित

उन्होंने कहा कि चांदी की शिलाओं और चढ़ावे के संदर्भ में गठित की गई विशेष जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इब्जा के नॉर्थ इंडिया हेड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष रूप से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया ने जैसा भरोसा दिया था, ठीक वैसा ही किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त हुईं सभी चांदी की शिलाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पिघलाकर सरकारी बैंक के लॉकर में रखवा दिया गया है। सुरक्षा और प्रबंधन के लिहाज से उठाए गए इस कदम की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद, इब्जा ने इस पूरे विवादित प्रकरण पर पूर्ण विराम लगा दिया है। संस्था का कहना है कि अब किसी भी प्रकार के भ्रम या विवाद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में नौकरशाही का दखल मंजूर नहीं, CEO नियुक्ति से पहले संतों की हुंकार

सिंधी समाज और इब्जा का दान अलग-अलग

अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया कि सिंधी समाज और इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) द्वारा किया गया दान दो अलग-अलग विषय हैं, जिन्हें आपस में मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। इस महादान में सिंधी समाज की ओर से ईंटों के रूप में कुल 200 किलोग्राम चांदी श्री राम लला के चरणों में समर्पित की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इब्जा की ओर से विभिन्न धार्मिक और कलात्मक स्वरूपों में लगभग 60 किलोग्राम चांदी राम मंदिर को भेंट की गई थी। दोनों पक्षों का दान पूरी तरह अलग और अपने-अपने स्तर पर दर्ज है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिरः कहां चूक गए चंपत, भूमि खरीद विवाद के बावजूद बेफिक्री बनी विदाई की वजह

वीडियो में पेश किए पुख्ता सबूत

इब्जा ने पूर्व में रसीदें न मिलने की उड़ रही सभी अफवाहों और दावों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। साक्ष्य के तौर पर दिखाए गए वीडियो में पहली बार दान की गई 33 किलो 644 ग्राम चांदी की पक्की रसीद सार्वजनिक की गई। इसी के साथ, दूसरी बार में समर्पित की गई 04 किलो 623 ग्राम चांदी की आधिकारिक रसीद भी इब्जा प्रमुख द्वारा कैमरे के सामने प्रदर्शित की गई। रसीदों के अलावा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मूल हस्ताक्षर वाला धन्यवाद पत्र भी इब्जा ने सबूत के रूप में देश के सामने रखा।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Controversy Ayodhya News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।