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चंपत राय, अनिल मिश्रा पर कौन-कौन लेगा फैसला? राम मंदिर ट्रस्ट में 15 सदस्य, 11 को ही वोट का अधिकार

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर निशाने पर आए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज फैसला होगा। यह फैसला बहुमत के आधार पर होगा। ट्रस्ट के 15 में से 11 सदस्यों के पास वोट का अधिकार है। 

चंपत राय, अनिल मिश्रा पर कौन-कौन लेगा फैसला? राम मंदिर ट्रस्ट में 15 सदस्य, 11 को ही वोट का अधिकार

राम मंदिर से दान चोरी के मामले में आज का दिन बेहद अहम है। चढ़ावा चोरी के बाद पहली बार श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। दोनों का इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, इस बैठक के फैसले पर ही निर्भर है। फैसला ट्रस्ट सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा। ट्रस्ट में चार पदेन समेत कुल 15 सदस्य हैं। पदेन सदस्य अपनी राय दे सकते हैं लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। 11 सदस्यों को ही वोट का अधिकार है। एक पद खाली है। ऐसे में 10 सदस्यों के वोटों से चंपत राय और अनिल मिश्रा के भाग्य का फैसला होगा।

ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से 13 को सरकार की तरफ से नामित किया गया है। इन 13 में चार पदेन और 9 स्थायी सदस्य हैं। चार पदेन में एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि और एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा एक पदेन सदस्य नृपेंद्र मिश्रा और दूसरे अयोध्या के डीएम हैं। फिलहाल 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक पद अयोध्या नरेश विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से खाली है।

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कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि करेंगे बैठक की अगुवाई

मणिराम दास छावनी में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ट्रस्ट की बैठक की अगुवाई पहली बार कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि करेंगे। बतौर ट्रस्टी मौजूदा महासचिव चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा को भी बुलाया गया है। इसमें ट्रस्ट के सदस्य बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं। यदि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया तो तीन नये सदस्य चुने जा सकते हैं।

राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य

1-महंत नृत्य गोपाल दास

श्री राम जन्मभूमि न्यास और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष होने के साथ-साथ अयोध्या की छोटी छावनी के पीठाधीश्वर भी हैं।

2-चंपत राय

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के उपाध्यक्ष। ट्रस्ट के महासचिव हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी मंदिर का प्रतिदिन का प्रशासन संभालना, सार्वजनिक संचार देखना और मंदिर निर्माण की देखरेख करना है।

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3-युगपुरुष परमानंद गिरि

एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें कर्म योगी और ज्ञानी योगी भी कहा जाता है।

4-कृष्णा मोहन

सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी हैं। इन्हें सितंबर 2025 में ट्रस्ट में शामिल किया गया था।

5-स्वामी गोविंद देव गिरि

आध्यात्मिक गुरु हैं। पूर्व नाम किशोरजी मदनगोपाल व्यास था। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। वित्तीय देखते हैं।

6-के परासरन

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। रामलला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की तरफ से पक्ष रखा था।

7-अनिल मिश्रा

होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। संघ से लंबे समय से जुड़े रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं।

8-दिनेंद्र दास

अयोध्या के निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अखाड़ा राम मंदिर मामले में पक्षकारों में से एक था।

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9-स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती

शंकराचार्य और बद्रिकाश्रके पीठाधीश्वर वासुदेवानंद सरस्वती को भी 2020 में ही ट्रस्टी बनाया गया था।

10-स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ

अष्ठ मठों में से एक श्रीपेजावर अधोक्षज मठ के पीठाधीश्वर हैं। अयोध्या में पूजा कार्यक्रमों का नेतृत्व किया।

चार पदेन सदस्य

1-नृपेंद्र मिश्रा

1967 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और पदेन सदस्य हैं।

2-संजय प्रसाद

1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस समय यूपी में प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

3-अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी

अयोध्या के डीएम भी ट्रस्ट के पदेन सदस्य होते हैं। प्रशासनिक मामलों, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में समन्वय की सुविधा प्रदान करना है।

4-प्रशांत लोखंडे

2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष भी हैं। ट्रस्ट में केंद्री के प्रतिनिधि हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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