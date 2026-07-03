राम मंदिर चढ़ावा चोरी का बंटवारा 14 कोसी मार्ग पर होता था, रिमांड पर आरोपी अविनाश का कबूलनामा
रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूल किया है कि राम मंदिर से चोरी किए गए चढ़ावा का बंटवारा 14 कोसी मार्ग पर किया जाता है। इसके बाद पुलिस अविनाश को मौके पर भी ले गई।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके है। इसी क्रम रिमांड में पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने कई नए खुलासे किए। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला ने कबूल किया चढ़ावा चोरी का बंटवारा होता है। बंटवारा 14 कोसी मार्ग पर होता था। यही सभी आरोपी आते थे। चर्चा है कि इस कबूनामे के बाद पुलिस अविनाश को मौके पर ले गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस मौके कुछ सामान बरामद की है। इस संबंध पुलिस ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की है।
दरअसल, चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, मनीष कुमार यादव (टिन्नू का भतीजा), करूणेश पांडेय, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सभी से पूछताछ की जा रही है।
चढ़ावा चोरी में सबसे अधिक शातिर अविनाश
आपको बता दें कि राममंदिर चढ़ावा चोरी में सबसे अधिक शातिर अविनाश शुक्ला को बताया जा रहा है। क्योंकि चढ़ावा चोरी में उसके पास सबसे ज्यादा रकम बरामद हुई है। वहीं रामशंकर यादव टिन्नू के पास से लगभग उसी के बराबर रकम बरामद हुई है। सूत्रों के अनुसार राममंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों में अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख, अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख, करुणेश पाण्डेय के पास से 18 लाख, लवकुश मिश्रा के पास से 14 लाख 32 हजार, मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपये बरामद हुए है। रामशंकर मिश्रा के पास से करीब सात लाख व रामशंकर यादव टिन्नू के पास से करीब 20 लाख की रकम बरामद हुई है।
चोरी पकड़े जाने के बाद उसने शेष रकम ट्रस्ट को दे दिया था
इस रकम में 500 से लेकर 10 रुपये के नोट शामिल है। इसके साथ में सिक्के भी बरामद किए गये है। अब इसके बारें में यह जानकारी सामने आ रहे है। राममंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने पुलिस को बिना आधिकारिक तौर पर जानकारी दिए इस धनराशि की बरामदगी कराई है। आरोपियों के पास से यूएस डालर भी बरामद हुए है। अविनाश शुक्ला ने पूछताछ के दौरान गणना के दौरान चोरी व गबन की बात को स्वीकार किया है। उसका दावा है कि चोरी पकड़े जाने के बाद उसने शेष रकम ट्रस्ट को दे दिया था। जिसके बाद ट्रस्ट ने आरोपियों की निशानदेही पर चढ़ावा चोरी की रकम व आभूषणों को जब्त कर लिया था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें