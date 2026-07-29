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राम मंदिर में कुछ देर की बारिश से राम दरबार में घुसा पानी, सीढ़ियां बनी झरना, दर्शन भी रोका गया

By Yogesh Yadav
अयोध्या संवाददाता
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अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर कुछ देर की बारिश में ही पानी अंदर आ गया है। राम दरबार की सीढ़िया बारिश के कारण झरना बन गईं और दर्शन रोक दिया गया।

Ram Mandir Ram Darbar brief spell of rain turned steps into a waterfall
अयोध्या के राम मंदिर का गर्भस्थल जहां रामलला विराजमान हैं (फाइल फोटो)

अयोध्या के भव्य राम मंदिर के अंदर बारिश का पानी आने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। तेज बारिश के बीच राम दरबार की सीढ़ियां झरना बनी दिखाई दीं। राम दरबार से पानी मंदिर परिसर में बहता रहा। इसके कारण श्रद्धालुओं को दर्शन से भी रोक दिया गया। इतने व्यवस्थित तरीके से बने भव्य मंदिर में इस तरह से बार-बार पानी आना चिंता का सबब बना हुआ है। पानी किस वजह से राम दरबार में पहुंच रहा और वहां से होता हुआ परिसर में आ रहा, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

मंगलवार को दर्शन कर बाहर निकलने के बाद एक श्रद्धालु ने बताया कि वह बारिश होने के दौरान राम दरबार में दर्शन करने के लिए सामान्य सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था। इस दौरान बारिश का पानी सीढ़ियों से होकर प्रांगण में जा रहा है। ऐसे में सुरक्षाकर्मियों ने उसे राम दरबार की तरफ जाने से रोक दिया गया।

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श्रद्धालुओं के बीच चर्चा इस बात की रही कि आखिर मंदिर परिसर में इतनी मात्रा में पानी किस जगह से आ रहा है। यूपी के सबसे भव्य और लोकप्रिय मंदिर में कुछ देर की ही बारिश में पानी आना चिंता का विषय है।

रामपथ पर जलभराव से आवागमन पूरी तरह प्रभावित

वहीं, राम मंदिर प्रवेश द्वार के सामने रामपथ पर हुए जल भराव से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में टेढ़ी बाजार, बिड़ला धर्मशाला के आसपास कुछ देर के लिए पानी भर गया। बारिश होते ही शहर के वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन सहित रामपथ पर कई जगह जलभराव हुआ। दोपहर को अचानक मौसम में बदलाव के बाद हुई बारिश के चलते रामपथ से रीडगंज की ओर जाने वाला मार्ग पानी से लबालब हो गया। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के पुराने भवन के सामने रोड पर स्थित दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। रामपथ से रीडगंज की ओर जाने वाला मार्ग बारिश के पानी से भर गया।

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जलवानपुरा में पहले की ही तरह लोग परेशान रहे। रिकाबगंज-कसाबाड़ा मार्ग पर हुए जल भराव के बीच से लोगों को मजबूरन पानी में घुसकर जाना पड़ा। बारिश के पानी से साहबगंज गंदा नाला ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा। अयोध्या के टेढ़ी बजार क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान हुए जलभराव से लोगों को उसी से गुजरना पड़ा।

उधर, देवकाली वार्ड के श्री राम कुंज कॉलोनी, बछड़ा सुल्तानपुर, शिव पुरम कॉलोनी, देवकाली गांव, टीचर कॉलोनी आदि क्षेत्रों के दर्जनों घरों में बारिश का पानी भर गया।

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45 मिनट हुई मूसलाधार बारिश

रामनगरी में मंगलवार की दोपहर झमाझम बरसात हुई। करीब 45 मिनट तक मूसलाधार बारिश से शहर के कई निचले इलाको में कुछ देर के लिए पानी भर गया। कई जगह नाले उफना गए और सीवर के चैम्बरों से पानी सड़क पर बहने लगा।

सिविल लाइन क्षेत्र में एक मिष्ठान भंडार के बगल गंदा नाला ओवरफ्लो हो गया और बारिश का पानी और नाले की गंदगी दुकानों के बेसमेंट में घुस गया। लोगों की शिकायत थी कि इस नाले की लंबे समय से सफाई नहीं कराई गई जबकि लोगों ने कई बार शिकायत नगर निगम में की थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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