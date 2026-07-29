राम मंदिर में कुछ देर की बारिश से राम दरबार में घुसा पानी, सीढ़ियां बनी झरना, दर्शन भी रोका गया

अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर कुछ देर की बारिश में ही पानी अंदर आ गया है। राम दरबार की सीढ़िया बारिश के कारण झरना बन गईं और दर्शन रोक दिया गया।

अयोध्या के भव्य राम मंदिर के अंदर बारिश का पानी आने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। तेज बारिश के बीच राम दरबार की सीढ़ियां झरना बनी दिखाई दीं। राम दरबार से पानी मंदिर परिसर में बहता रहा। इसके कारण श्रद्धालुओं को दर्शन से भी रोक दिया गया। इतने व्यवस्थित तरीके से बने भव्य मंदिर में इस तरह से बार-बार पानी आना चिंता का सबब बना हुआ है। पानी किस वजह से राम दरबार में पहुंच रहा और वहां से होता हुआ परिसर में आ रहा, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

मंगलवार को दर्शन कर बाहर निकलने के बाद एक श्रद्धालु ने बताया कि वह बारिश होने के दौरान राम दरबार में दर्शन करने के लिए सामान्य सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था। इस दौरान बारिश का पानी सीढ़ियों से होकर प्रांगण में जा रहा है। ऐसे में सुरक्षाकर्मियों ने उसे राम दरबार की तरफ जाने से रोक दिया गया।

श्रद्धालुओं के बीच चर्चा इस बात की रही कि आखिर मंदिर परिसर में इतनी मात्रा में पानी किस जगह से आ रहा है। यूपी के सबसे भव्य और लोकप्रिय मंदिर में कुछ देर की ही बारिश में पानी आना चिंता का विषय है।

रामपथ पर जलभराव से आवागमन पूरी तरह प्रभावित वहीं, राम मंदिर प्रवेश द्वार के सामने रामपथ पर हुए जल भराव से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में टेढ़ी बाजार, बिड़ला धर्मशाला के आसपास कुछ देर के लिए पानी भर गया। बारिश होते ही शहर के वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन सहित रामपथ पर कई जगह जलभराव हुआ। दोपहर को अचानक मौसम में बदलाव के बाद हुई बारिश के चलते रामपथ से रीडगंज की ओर जाने वाला मार्ग पानी से लबालब हो गया। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के पुराने भवन के सामने रोड पर स्थित दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। रामपथ से रीडगंज की ओर जाने वाला मार्ग बारिश के पानी से भर गया।

जलवानपुरा में पहले की ही तरह लोग परेशान रहे। रिकाबगंज-कसाबाड़ा मार्ग पर हुए जल भराव के बीच से लोगों को मजबूरन पानी में घुसकर जाना पड़ा। बारिश के पानी से साहबगंज गंदा नाला ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा। अयोध्या के टेढ़ी बजार क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान हुए जलभराव से लोगों को उसी से गुजरना पड़ा।

उधर, देवकाली वार्ड के श्री राम कुंज कॉलोनी, बछड़ा सुल्तानपुर, शिव पुरम कॉलोनी, देवकाली गांव, टीचर कॉलोनी आदि क्षेत्रों के दर्जनों घरों में बारिश का पानी भर गया।

45 मिनट हुई मूसलाधार बारिश रामनगरी में मंगलवार की दोपहर झमाझम बरसात हुई। करीब 45 मिनट तक मूसलाधार बारिश से शहर के कई निचले इलाको में कुछ देर के लिए पानी भर गया। कई जगह नाले उफना गए और सीवर के चैम्बरों से पानी सड़क पर बहने लगा।