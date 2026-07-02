राम मंदिर का आनलाइन चढ़ावा भी जांच के दायरे में, गिरफ्तार अविनाश के कमरे से मिला क्यूआर कोड बॉक्स

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी पुलिस को एक आरोपी के कमरे से क्यूआर कोड लगा बॉक्स मिला है। ऐसे में अब आनलाइन चढ़ावा भी जांच के दायरे में आ गया है। इसके बाद भी कमरे को सील न किए जाने और सबूत सुरक्षित न रखने पर सवाल भी उठे हैं।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अविनाश शुक्ल के ठिकाने से एक क्यूआर कोड लगा दान बॉक्स मिला है। ऐसे में ऑनलाइन चंदा जुटाने या ठगी की आशंका जताई जा रही है। इससे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। दूसरी ओर, आरोपी के कमरे को अब तक सील न किए जाने और वहां मौजूद सामान को जब्त न करने पर पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। बक्से पर रामराज्य कोष ट्रस्ट लिखा है। रामराज्य कोष ट्रस्ट की तरफ से भी इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

कौशलपुरी फेस-1 स्थित योग केंद्र में अविनाश शुक्ल पिछले डेढ़ वर्ष से भाई अभिषेक शुक्ल के साथ रह रहा था। बताया जाता है कि पांच जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस की मौजूदगी में इसी कमरे से दो बैग लेकर गए थे। उस दौरान बैग बाहर ले जाते हुए ट्रस्ट कर्मियों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आईं थी। बुधवार को मीडिया टीम जब योग केंद्र पहुंची तो वहां आरोपी के कमरे में अब भी एक क्यूआर कोड लगा दान बॉक्स रखा मिला। क्यूआर कोड स्कैन करने पर भुगतान का विकल्प खुलता है और स्क्रीन पर राम राज्य कोष नाम प्रदर्शित होता है। इससे पूरे मामले में एक नया सवाल खड़ा हो गया है।

किसके पास है बॉक्स की चाबी योग केंद्र की शिक्षिका माधुरी तिवारी ने बताया कि यह बॉक्स अविनाश शुक्ल का नहीं है, हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं कर सकीं कि इसका वास्तविक मालिक कौन है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके बाद ही दस वर्षों से रह रहे अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला को यहां से जाने के लिए कह दिया गया। वहीं योग केंद्र से जुड़े रवि तिवारी का दावा है कि यह बॉक्स वर्ष 2017 से वहां रखा है और यह भास्कर सिंह नामक व्यक्ति का है, जो गुरुजी के कहने पर यहां अक्षय तृतीया पर पूजा करने आते थे। फिलहाल बॉक्स की चाबी किसके पास है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, हम लोगों ने तब से उस कमरे से न कोई सामान हटाया न रखा। सब कुछ जांच के दायरे में है। पुलिस दो-तीन बार आ चुकी है और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं।

आरोपी का कमरा खुला, सबूत अब भी सुरक्षित नहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कमरे में चढ़ावा प्रकरण का आरोपी डेढ़ वर्ष तक रहा, उसे अब तक पुलिस ने न तो सील किया और न ही वहां मौजूद सभी वस्तुओं को जब्त किया। आरोपी के कमरे में मिला क्यूआर कोड वाला बॉक्स भी वहीं पड़ा है। ऐसे में सबूतों के नष्ट होने या उनसे छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उठ रहे कई सवाल क्यूआर कोड के जरिए किस खाते में धनराशि जमा होती रही

राम राज्य ट्रस्ट नाम से भुगतान किसके नियंत्रण में था

बॉक्स अविनाश का नहीं था तो उसके कमरे में क्यों था

क्या इस क्यूआर कोड का कभी दुरुपयोग हुआ

पुलिस ने अब तक बॉक्स को जब्त कर उसकी डिजिटल जांच क्यों नहीं कराई

आरोपी के कमरे को सील कर फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई गई

योग केंद्र के लोगों से अब तक पूछताछ और बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए

तीर्थ क्षेत्र की नकल कर वेबसाइटों से ठगी की जांच जारी अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही आनलाइन ठगी की गई। कई अभी भी जारी हैं। जालसाजों ने तीर्थ क्षेत्र की हूबहू नकल कर फर्जी संस्थाओं के माध्यम से होने वाली ठगी को एसआईटी ने संज्ञान में लिया है। एसआईटी को इन फर्जी संस्थाओं के संचालकों की तलाश है। एसआईटी की जांच इस आशंका पर भी आधारित है कि कहीं फर्जी संस्थाओं के संचालन में ट्रस्ट का ही कोई क़रीबी तो नहीं है।

सीता रसोई अयोध्या फाउंडेशन के भी नाम पर बनाया इसी तरह मां सीता रसोई अयोध्या फाउंडेशन नाम की वेबसाइट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद बनाया गया था। इन जालसाजों ने लोगों की आस्था का फायदा उठाया। 2024 तक ऑनलाइन दान जुटाते रहे। फिलहाल कई वेबसाइट अब ब्लाक की जा चुकी हैं। पता चला है कि इन ठगों ने एक पूरा फर्जी नेटवर्क तैयार किया हुआ था। वह भक्तों को सीधे मैसेज भेजकर राम मंदिर की रसोई के नाम पर फर्जी पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड भेजते थे। इस कथित फाउंडेशन ने कोई नया लोगो नहीं बनाया था।

उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगो की हूबहू नकल की थी। इसमें वही गोल आकार, भगवा रंग और धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया था ताकि कोई शक न कर सके। इसी तरह सीता राम रसोई ट्रस्ट नाम से एक फर्जी और अवैध संस्था भी ठगी कर रही थी। इस फर्जी ट्रस्ट के संचालकों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों की गहरी आस्था का फायदा उठाया।

ठगों ने भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगो की ही नकल की। यह ठग ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए भक्तों से संपर्क करते थे। वह अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा (मुफ्त भोजन सेवा) और धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर पैसे मांगते थे। हालांकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सार्वजनिक सूचना कई बार प्रसारित कराई कि ट्रस्ट अपनी खुद की विशाल रसोई चलाता है, जिसकी पूरी जानकारी उनकी आधिकारिक वेबसाइट के पेज पर देखी जा सकती है। दान देने के लिए केवल आधिकारिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।

क्या बोला राम राज्य कोष ट्रस्ट रामराज्य कोष ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि यह ट्रस्ट 2017 से अयोध्या में ही पंजीकृत है, इसका वार्षिक पूजन प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। इसका अपना अलग बैंक खाता है। बॉक्स पर दिया गया क्यूआर कोड पुराना और निष्क्रिय है। रामराज्य कोष में किसी प्रकार का दान प्राप्त नहीं किया जाता है। इस बॉक्स का कोई संबंध रामजन्मभूमि ट्रस्ट या उसके चोरी हुए धन से नहीं है।

प्रसाद के नाम पर ऑनलाइन ठगी में अमेरिकी हुआ था गिरफ्तार राम मंदिर में चढ़ावे, प्रसाद के नाम पर ठगी का यह सिलसिला नया नहीं है। चढ़ावे के इस खेल को ऑनलाइन भी खूब अंजाम दिया गया। प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान प्रसाद, मंदिर मॉडल और स्मारक सिक्के की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर हुई करोड़ों रुपये की साइबर ठगी में पुलिस ने पिछले वर्ष जून में बड़ी कार्रवाई की थी। मामले में अमेरिकी निवासी अशीष सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

साइबर थाना पुलिस ने ठगी के शिकार लोगों के खातों में 2 करोड़ 15 लाख 8 हजार 426 रुपये वापस कराए थे। आशीष ने ‘खादी ऑर्गेनिक’ नाम से एक वेबसाइट बनाकर राम मंदिर के प्रसाद की मुफ्त होम डिलीवरी का झांसा दिया और भारतीय श्रद्धालुओं से न्यूनतम 51 रुपये तथा विदेशी श्रद्धालुओं से 11 डॉलर सेवा शुल्क के नाम पर वसूले। यह रकम उसके निजी खाते में जमा कराई जा रही थी। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि वेबसाइट के माध्यम से करीब 6.30 लाख लोगों से विभिन्न पेमेंट गेटवे के जरिए 3 करोड़ 85 लाख 55 हजार 739 रुपये जमा कराए गए थे। उस वक्त तक इनमें से 3 लाख 72 हजार 520 पीड़ितों को उनकी धनराशि वापस कराई जा चुकी थी।