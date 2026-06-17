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राममंदिर चढ़ावा मामला: ट्रस्ट के जमीन सौदे भी SIT के निशाने पर, पदाधिकारियों से पूछताछ तेज

Ajay Singh संवाददाता, अयोध्या
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अयोध्या राममंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी तीन दिन से पूछताछ कर रही है। हर दिन सात से आठ घंटे राम जन्मभूमि में अधिकारियों की मौजूदगी रहती है। इन दिनों जितने भी आरोप मीडिया द्वारा सार्वजनिक हुए हैं उन्हें SIT के अधिकारियों ने आधार बनाया है। प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया उसी संबंध में शुरू की गई है।

राममंदिर चढ़ावा मामला: ट्रस्ट के जमीन सौदे भी SIT के निशाने पर, पदाधिकारियों से पूछताछ तेज

Ayodhya News: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद में जांच तेज होती जा रही है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे जांच प्रक्रिया का विस्तार होता जा रहा है। जानकार बताते हैं कि चढ़ावे की रकम ही नहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद से कितनी भूमि कितने मूल्य में खरीदी गई इसके भी कागजात को एसआईटी ने कब्जे में लिया है। जांच प्रक्रिया में ट्रस्ट के तीन अतिसक्रिय पदाधिकारी और सदस्यों को शामिल किया गया है कुछ से पूछताछ हो गई है बाकी से होनी बाकी है।

तीन दिन से गहन जांच प्रक्रिया एसआईटी द्वारा जारी है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अधिकारियों की राम जन्मभूमि परिसर में मौजूदगी है। इन दिनों जितने भी आरोप मीडिया द्वारा सार्वजनिक हुए हैं उन्हें एसआईटी के अधिकारियों ने आधार बनाया है। प्रारंभिक जांच और पूछताछ की प्रक्रिया उसी संबंध में शुरू की गई है। राम जन्मभूमि परिसर के सूत्र बताते हैं कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है अधिकारी उसे विस्तार दे रहे हैं चढ़ावे की रकम ही नहीं अब तक कितनी भूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई यह भी जांच का विषय बन गया है।

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फिलहाल अभी चढ़ावे की रकम की गिनती में शामिल कर्मचारियों से पूछताछ को प्रमुखता दी जा रही है। वर्तमान ही नहीं पिछले कुछ वर्षों के दौरान काम कर चुके कर्मचारियों पूछताछ करने की तैयारी है। इस समय गिनती में शामिल जितने भी कर्मचारी हैं उनकी माली हालत भी खंगाली जा रही है। सूत्र बताते हैं कि बुधवार को एसआईटी द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

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चंपत राय, डॉ अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी होगी पूछताछ

राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारी में सबसे ज्यादा सक्रियता चंपत राय, डॉ अनिल मिश्रा और गोपाल राव की देखी जाती रही है। इसलिए एसआईटी इन्हीं तीन प्रमुख लोगों से पूछताछ करेगी सूत्र बताते हैं कि एक पदाधिकारी से बुधवार को पूछताछ ही हुई है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है। उनसे द्वारा खरीदी गई कुछ जमीनों के कागजात मांगे गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अब इस सप्ताह अन्य पदाधिकारी से भी पूछताछ होने की संभावना है। क्योंकि नियत समय में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट पेस करना है।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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