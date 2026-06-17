राममंदिर चढ़ावा मामला: ट्रस्ट के जमीन सौदे भी SIT के निशाने पर, पदाधिकारियों से पूछताछ तेज

अयोध्या राममंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी तीन दिन से पूछताछ कर रही है। हर दिन सात से आठ घंटे राम जन्मभूमि में अधिकारियों की मौजूदगी रहती है। इन दिनों जितने भी आरोप मीडिया द्वारा सार्वजनिक हुए हैं उन्हें SIT के अधिकारियों ने आधार बनाया है। प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया उसी संबंध में शुरू की गई है।

Ayodhya News: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा विवाद में जांच तेज होती जा रही है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे जांच प्रक्रिया का विस्तार होता जा रहा है। जानकार बताते हैं कि चढ़ावे की रकम ही नहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद से कितनी भूमि कितने मूल्य में खरीदी गई इसके भी कागजात को एसआईटी ने कब्जे में लिया है। जांच प्रक्रिया में ट्रस्ट के तीन अतिसक्रिय पदाधिकारी और सदस्यों को शामिल किया गया है कुछ से पूछताछ हो गई है बाकी से होनी बाकी है।

तीन दिन से गहन जांच प्रक्रिया एसआईटी द्वारा जारी है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अधिकारियों की राम जन्मभूमि परिसर में मौजूदगी है। इन दिनों जितने भी आरोप मीडिया द्वारा सार्वजनिक हुए हैं उन्हें एसआईटी के अधिकारियों ने आधार बनाया है। प्रारंभिक जांच और पूछताछ की प्रक्रिया उसी संबंध में शुरू की गई है। राम जन्मभूमि परिसर के सूत्र बताते हैं कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है अधिकारी उसे विस्तार दे रहे हैं चढ़ावे की रकम ही नहीं अब तक कितनी भूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई यह भी जांच का विषय बन गया है।

फिलहाल अभी चढ़ावे की रकम की गिनती में शामिल कर्मचारियों से पूछताछ को प्रमुखता दी जा रही है। वर्तमान ही नहीं पिछले कुछ वर्षों के दौरान काम कर चुके कर्मचारियों पूछताछ करने की तैयारी है। इस समय गिनती में शामिल जितने भी कर्मचारी हैं उनकी माली हालत भी खंगाली जा रही है। सूत्र बताते हैं कि बुधवार को एसआईटी द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।