Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: नोट के अंबार में चौंधिया गईं आंखें, अथाह पैसा देख बेईमान हो गए नौजवान

Dinesh Rathour अयोध्या, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

राम मंदिर दान चोरी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सामान्य परिवार से आने वाले गिरफ्तार आरोपियों की आंखें पैसों का अंबार देखकर चौंधिया गई थीं।  नोटों का ढेर देखकर धीरे-धीरे वह बेईमान होते चले गए।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: नोट के अंबार में चौंधिया गईं आंखें, अथाह पैसा देख बेईमान हो गए नौजवान

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें कई ऐसे भी थे, जिन्होंने पहली बार दान के लिए आया इतना पैसा देखा था। खजाने के ढेर में सामान्य परिवारों के ये युवा पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधियां गईं थीं। लचर सर्विलांस सिस्टम का फायदा उठाया और नोटों के बंडल जेब में भरने शुरू कर दिए। आरोपियों का पूरा दिन नोटों के बीच गुजरता था। धीरे-धीरे उनकी नीयत खराब होने लगी। कहा जा रहा है कि गणनाकर्मी खाली हाथ आते थे और जेबें भरकर घर लौटते थे। जांच शुरू हुई तो सच भी धीरे-धीरे सामने आने लगा।

गिरफ्तार आरोपियों का पारिवारिक बैक ग्राउंड देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। औसत सामान्य परिवारों के युवा रातोंरात लखपति कैसे हो गए। उनके रहन-रहन, लक्जरी शौक पर लोग सवाल तो उठाने लगे थे लेकिन बगैर सबूत कोई नहीं बोल रहा था। अब जब पकड़े गए और 80 लाख से ज्यादा की रकम बरामद हुई तो सवालों की बौछार शुरू हो गई। पड़ोसी भी बोलने लगे और जानने वाले भी टिप्पणी करने लगे।

बैंक ले जाते समय हुई पैसों की सबसे ज्यादा चोरी

पुलिस और एसआईटी की अब तक की जांच में यह सामने आया कि चढ़ावे के पैसों की चोरी गणना के वक्त कम लेकिन बैंक ले जाते वक्त ज्यादा हुई। नोटों के बंडल बनाते वक्त हेरफेर हुई। कैशरूम से गणना के वक्त एक-दो गड्डी ही निकलीं लेकिन बैंक जाते वक्त ज्यादा पैसा गायब किया गया। इसके दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने श्रीराम तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर तथा सबसे करीबी रामशकंर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, रिटायर बैंककर्मी सुभाष यादव, मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। कुछ का पैसा तो बाहर दिखने लगा लेकिन कुछ वैसे ही बने रहे। टिन्नू यादव के स्वर्गद्वार स्थित घर को बाहर से देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह चढ़ावे की चोरी में शामिल रहा होगा। बमुश्किल 8 फुट चौड़ा तीन मंजिला मकान है। पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार, धार्मिक विचारधारा से किसी को आशंका नहीं थी कि टिन्नू इस कांड में शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने टिन्नू को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:चंपत राय के बचाव में आए भाई, बोले- मंदिर के लिए बलिदान कियाजीवन और करियर
ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय के बाद अब किसकी बारी? पुलिस की रडार पर कई बड़े नाम

टिन्नू के पास था 14 कमरों का हॉस्टल

दावा किया गया कि नगदी, संपत्ति के कागज तथा आभूषण बरामद किेए गए हैं। यदि चढ़ावे की चोरी में शामिल नहीं थे तो यह कहां से आया। फिलहाल यह जांच का विषय है। टिन्नू के पास अयोध्या में ही 14 कमरों का हास्टल है। परिवार के लोगों की दलील है कि मंदिर बनने के पहले हास्टल बना था। मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय के शौक उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि अविनाश ने पत्नी के नाम पर प्लॉट खरीदा है। पुलिस जांच में पता चला है कि करुणेश ने भी प्लॉट खरीदे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि किसके नाम से हैं और कितने में खरीदा गया है। इनके पैसों का भुगतान कहां से और किस माध्यम से किया गया। पुलिस जांच में इनकी पारिवारिक पृष्ठिभूमि सामान्य ही पायी गई। आरोपी मनीष यादव टिन्नू का रिश्तेदार बताया जा रहा है। रमाशंकर मिश्रा के पिता मंदिरों में भजन-कीर्तन कर गुजारा करते हैं। एक मंदिर में उन्हें दो कमरे रहने के लिए दिए गए हैं। इसमें रमाशंकर के बड़े भाई का परिवार और बहन रहती है। मनीष और रमाशंकर ने जल्दी में ही महंगी बाइक खरीदी हैं। कुछ ने हाल में भागवत कथा के दौरान बेहिसाब पैसे खर्च किए।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी: प्लाट, गाड़ियों में खपाई रकम, रिश्तेदारों को भी बांटा नकद
ये भी पढ़ें:राम मंदिर ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत, आरोपों पर ज्वैलर्स एसोसिएशन का यू-टर्न

पांच-छह महीने पहले ही काम में लगे थे कुछ आरोपी

यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आरोपियों को मंदिर से जुड़े बहुत अधिक दिन नहीं हुए। किसी को दो साल से तो किसी को एक साल। कुछ तो पांच-छह महीने पहले ही मंदिर के काम में लगे। इनके बदले रहन-रहन से संदेह गहराने लगा। पुलिस इन्हीं सवालों के साक्ष्य जुटा रही है। अयोध्या के लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में पकड़े गए परिवारों ने भी अपनों में आए बदलाव पर क्यों टिप्पणी नहीं की। जब जरूरत से अधिक खर्च दिखा तो पूछना चाहिए था कि यह पैसा कहां से आया। इससे चोरी करने वाले मनबढ़ हो गए और जेल तक पहुंच गए। अयोध्या लक्ष्मण किला निवासी निर्मला कहती हैं कि जब घर में महंगी वस्तुएं आ रहीं थीं तो परिवार को सवाल उठाना चाहिए था। यह पूछना चाहिए था कि उनकी तनख्वाह कितनी है। यह महंगी वस्तु कहां से खरीदी। लोन पर तो नहीं खरीदी, किसी ने गिफ्ट तो नहीं दी। सभी आंखें बंद किए रहे और नतीजा सबके सामने है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Ram Mandir Controversy Ayodhya News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।