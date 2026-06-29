राम मंदिर चढ़ावा चोरी: नोट के अंबार में चौंधिया गईं आंखें, अथाह पैसा देख बेईमान हो गए नौजवान

राम मंदिर दान चोरी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सामान्य परिवार से आने वाले गिरफ्तार आरोपियों की आंखें पैसों का अंबार देखकर चौंधिया गई थीं। नोटों का ढेर देखकर धीरे-धीरे वह बेईमान होते चले गए।

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें कई ऐसे भी थे, जिन्होंने पहली बार दान के लिए आया इतना पैसा देखा था। खजाने के ढेर में सामान्य परिवारों के ये युवा पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधियां गईं थीं। लचर सर्विलांस सिस्टम का फायदा उठाया और नोटों के बंडल जेब में भरने शुरू कर दिए। आरोपियों का पूरा दिन नोटों के बीच गुजरता था। धीरे-धीरे उनकी नीयत खराब होने लगी। कहा जा रहा है कि गणनाकर्मी खाली हाथ आते थे और जेबें भरकर घर लौटते थे। जांच शुरू हुई तो सच भी धीरे-धीरे सामने आने लगा।

गिरफ्तार आरोपियों का पारिवारिक बैक ग्राउंड देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। औसत सामान्य परिवारों के युवा रातोंरात लखपति कैसे हो गए। उनके रहन-रहन, लक्जरी शौक पर लोग सवाल तो उठाने लगे थे लेकिन बगैर सबूत कोई नहीं बोल रहा था। अब जब पकड़े गए और 80 लाख से ज्यादा की रकम बरामद हुई तो सवालों की बौछार शुरू हो गई। पड़ोसी भी बोलने लगे और जानने वाले भी टिप्पणी करने लगे।

बैंक ले जाते समय हुई पैसों की सबसे ज्यादा चोरी पुलिस और एसआईटी की अब तक की जांच में यह सामने आया कि चढ़ावे के पैसों की चोरी गणना के वक्त कम लेकिन बैंक ले जाते वक्त ज्यादा हुई। नोटों के बंडल बनाते वक्त हेरफेर हुई। कैशरूम से गणना के वक्त एक-दो गड्डी ही निकलीं लेकिन बैंक जाते वक्त ज्यादा पैसा गायब किया गया। इसके दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने श्रीराम तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर तथा सबसे करीबी रामशकंर यादव उर्फ टिन्नू, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, रिटायर बैंककर्मी सुभाष यादव, मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। कुछ का पैसा तो बाहर दिखने लगा लेकिन कुछ वैसे ही बने रहे। टिन्नू यादव के स्वर्गद्वार स्थित घर को बाहर से देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह चढ़ावे की चोरी में शामिल रहा होगा। बमुश्किल 8 फुट चौड़ा तीन मंजिला मकान है। पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार, धार्मिक विचारधारा से किसी को आशंका नहीं थी कि टिन्नू इस कांड में शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने टिन्नू को गिरफ्तार कर लिया है।

टिन्नू के पास था 14 कमरों का हॉस्टल दावा किया गया कि नगदी, संपत्ति के कागज तथा आभूषण बरामद किेए गए हैं। यदि चढ़ावे की चोरी में शामिल नहीं थे तो यह कहां से आया। फिलहाल यह जांच का विषय है। टिन्नू के पास अयोध्या में ही 14 कमरों का हास्टल है। परिवार के लोगों की दलील है कि मंदिर बनने के पहले हास्टल बना था। मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय के शौक उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि अविनाश ने पत्नी के नाम पर प्लॉट खरीदा है। पुलिस जांच में पता चला है कि करुणेश ने भी प्लॉट खरीदे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि किसके नाम से हैं और कितने में खरीदा गया है। इनके पैसों का भुगतान कहां से और किस माध्यम से किया गया। पुलिस जांच में इनकी पारिवारिक पृष्ठिभूमि सामान्य ही पायी गई। आरोपी मनीष यादव टिन्नू का रिश्तेदार बताया जा रहा है। रमाशंकर मिश्रा के पिता मंदिरों में भजन-कीर्तन कर गुजारा करते हैं। एक मंदिर में उन्हें दो कमरे रहने के लिए दिए गए हैं। इसमें रमाशंकर के बड़े भाई का परिवार और बहन रहती है। मनीष और रमाशंकर ने जल्दी में ही महंगी बाइक खरीदी हैं। कुछ ने हाल में भागवत कथा के दौरान बेहिसाब पैसे खर्च किए।