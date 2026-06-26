राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एफआईआर में क्या लिखा है, ट्रस्ट ने किस पर क्या आरोप लगाया है?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तहरीर में आपराधिक विश्वासघात, धनराशि चोरी समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर थाना राम जन्मभूमि में केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद एफआईआर में नामजद आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ट्रस्ट द्वारा जो पुलिस को तहरीर दी गई है उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं? इसको लेकर चर्चा जोरों हैं।

दरअसल पुलिस को जो तहरीर दी गई है उसमें कहा गया है कि मंदिर में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान सुनियोजित और लगातार तरीके से नकदी की चोरी और गबन किया गया है। तहरीर के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच, मौखिक, अभिलेखीय, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वित्तीय अभिलेखों के परीक्षण में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारियों ने आपराधिक तरीके से चढ़ावे की धनराशि का गबन किया है।

आरोपियों पर क्या-क्या लगाए गए आरोप राम मंदिर दान चोरी मामले में ट्रस्ट द्वारा दी गई तहरीर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय एवं रमाशंकर मिश्रा के विरुद्ध मंदिर के चढ़ावे की धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति रखना या प्राप्त करना, समान आशय से अपराध करना, आपराधिक षड्यंत्र रचना, अपराध के लिए दुष्प्रेरण (उकसाना), अन्य संबंधित दंडनीय अपराध को दर्शाया गया है। तहरीर में यह भी कहा गया है कि गणना कक्ष में मौजूद ट्रस्ट एवं बैंक के पर्यवेक्षीय कर्मचारियों, विशेष रूप से सुभाष श्रीवास्तव तथा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। इनके संबंध में भी विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था। एफआईआर में मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। तहरीर 25 जून 2026 को ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की ओर से उनके अधिवक्ता अनिल कुमार यादव के माध्यम से दी गई थी।

पुलिस ने नामजद आठों आरोपियों को किया था गिरफ्तार अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैज़ाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305, 306, 316(5) और 317(4), 317(5), 61, धारा 3(5) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 (1) ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव का नाम शामिल नहीं किया गया है। एफआईआर केवल एसआईटी की प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोपियों के विरुद्ध दर्ज की गई है।