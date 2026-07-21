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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट की दूसरी अहम बैठक कल, सीईओ चयन समेत कई मुद्दों पर महामंथन

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच कल बुधवार 22 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास  की अहम बैठक है। इस बैठक में सीईओ चयन समेत कई मुद्दों पर महामंथन होगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट की दूसरी अहम बैठक कल, सीईओ चयन समेत कई मुद्दों पर महामंथन

भगवान श्रीराम लला मंदिर के चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास (ट्रस्ट) की बुधवार को होने वाली दूसरी बैठक के लिए इसके सदस्य मंगलवार को अयोध्या पहुंचने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि और सदस्य विश्व तीर्थ प्रपन्नाचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती और कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन मंगलवार दोपहर अयोध्या पहुंच गए हैं।

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के तीन खाली पदों पर विचार-विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। राम मंदिर दान गबन के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे और हाल ही में ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद, ट्रस्ट में तीन पद खाली हैं।सूत्रों ने कहा कि नए सदस्यों के साथ-साथ नए महासचिव की नियुक्ति पर भी चर्चा संभावित है।

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समितियों के पुनर्गठन पर भी चर्चा होगी

ट्रस्ट के अनुसार, राम मंदिर परिसर में दोपहर तीन बजे एक विशेष बैठक तय की गई है, जिसके बाद शाम चार बजे ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के 'मणिराम छावनी' परिसर में ट्रस्ट की नियमित बैठक होगी। कृष्ण मोहन की ओर से सात जुलाई को न्यासियों को भेजे गए पत्र में बैठक का एजेंडा साझा किया गया था। इसके अनुसार, 22 जुलाई की बैठक में छह जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक और उसी दिन अपराह्न तीन बजे आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी। बैठक में ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप विभिन्न समितियों के पुनर्गठन पर भी चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट एसआईटी जांच पर भी विचार-विमर्श कर सकता है। छह जुलाई को हुई बैठक चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक थी।

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जून में सामने आया था चढ़ावा चोरी मामला

जून के पहले हफ़्ते में राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे में गबन का मामला सामने आया। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपों की जांच के लिए 13 जून को एक एसआईटी बनाई और उसे शुरुआती तौर पर जांच के लिए 15 दिन का समय दिया। एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और विशेष सचिव (वित्‍त) नील रतन शामिल थे। 23 जून को एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, आठ आरोपियों - अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान, पुलिस ने कई आरोपियों से नकद बरामद किया।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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