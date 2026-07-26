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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: गिनती तक सीमित नहीं रहेगी जांच, आपराधिक साजिश के नजरिए से परतें खंगालेगी दूसरी SIT

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर गठित दूसरी विशेष जांच दल (एसआईटी) के जांच का दायरा व्यापक होगा। पहली एसआईटी की जांच गणना के दौरान चोरी तक ही सीमित रही।  

Ram Mandir
राम मंदिर

Ram Mandir Controversy: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठ़ित हुई दूसरी एसआईटी की जांच का दायरा इस बार व्यापक होगा। पहली एसआईटी की जांच गणना के दौरान चोरी तक ही सीमित रही। दूसरी एसआईटी जांच में आपराधिक साजिश के नजरिए को भी खंगालेगी। एक तरह से आरोपों की समग्र जांच होगी। शासन ने पहली एसआईटी के सदस्य आईजी किरण एस के नेतृत्व में तीन आईपीएस अफसरों की दूसरी एसआईटी बनाई है।

माना जा रहा है कि दूसरी एसआईटी ने काम शुरू कर दिया है। आईजी किरण एस पहली एसआईटी में शामिल थे, इस नाते उन्हें चढ़ावा चोरी से जुड़े सभी तथ्यों की विस्तृत जानकारी है। इसी मामले में अयोध्या में दर्ज एफआईआर के मामले में स्थानीय पुलिस पहले से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि दूसरी एसआईटी उन सभी पहलुओं को जांच का हिस्सा बनाएगी जिसे पहले शामिल नहीं किया गया था। साक्ष्य जुटाने में स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी।

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चढ़ावा चोरी के सभी आरोपों की जांच होगी

चढ़ावा चोरी की घटना और उससे जुड़े सभी आरोपों की जांच होगी। इस बात की भी जांच होगी कि चोरी के आरोपियों के रहन सहन में क्या बदलाव आए। अप्रत्याशित बदलावों को चोरी की घटना से जोड़ा जा सकता है। इसी क्रम में अयोध्या पुलिस ने पहले ही आसपास के जिलों से आरोपियों की संपत्ति का ब्योरा मांगा है। इससे यह साबित करने में मदद मिलेगी कि चढ़ावे की रकम से ही यह संपत्ति जुटाई गई है। इस नाते भी की सभी की आय इतनी नहीं थी कि लाखों-करोड़ों की संपत्ति जुटा सकें। यह सही है कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं मिली कि एक बीघा खेत खरीद सकें। इसके इतर आरोपी लवकुश मिश्रा दो मंजिला घर का निर्माण अयोध्या में ही करा रहा था। इसके रिश्तेदार अनुकल्प ने भी हाल ही में अयोध्या में एक मकान खरीदा था। इसी तरह अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्योरा भी पुलिस ने पहले ही जुटा लिया है। इसे चढ़ावे की चोरी से जोड़ा जा सकता है।

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बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाएगी दूसरी एसआईटी

पुलिस अफसरों वाली एसआईटी चढ़ावा चोरी से जुड़ी बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाएगी। स्थानीय पुलिस ने इस दिशा में पहले से भी काफी काम किया है। आरोपियों से पूछताछ के अलावा उनके रिश्तेदारों, करीबियों से भी पूछताछ की है। यह पता लगाया गया है कि किसने कितनी संपत्ति मंदिर बनने के बाद जुटाई। सभी के बैंक खातों की जांच हो चुकी है। इन तथ्यों को भी एसआईटी अपनी जांच में शामिल कर सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम होने के नाते जांच का दायरा विस्तृत होगा। जांच रिपोर्ट में हर सवाल के साक्ष्य आधारित जवाब होंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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