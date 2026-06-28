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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सात आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा, सुबह से शाम तक पुलिस को क्या-क्या मिला?

Dinesh Rathour अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों के आवासों पर रविवार को पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस दलों ने लव कुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सात आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा, सुबह से शाम तक पुलिस को क्या-क्या मिला?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच में जुटी पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आठ में से सात अभियुक्तों के ठिकानों पर सुबह से देर शाम तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान आरोपियों की संपत्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया। पुलिस इन दस्तावेजों की जांच कर संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करेगी। साथ ही पुलिस ने इनके घरों से कुछ सोने-चांदी के गहने, सिक्के और नकदीभी बरामद की है। लगातार चल रही कार्रवाई के बीच पुलिस ने घर और अन्य ठिकानों पर मिले परिजनों से कई-कई घंटे पूछताछ की। टीमें देर शाम खबर लिखे जाने तक विभिन्न ठिकानों पर जांच और तलाशी अभियान में जुटी रहीं।

विवेचना कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में गठित छह टीमों ने सुबह करीब सात बजे अभियान शुरू किया। सभी टीमों के साथ एक-एक लेखपाल और महिला पुलिस कर्मी भी खासतौर पर मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान आरोपी रामशंकर यादव टिन्नू, पड़ोस में रहने वाले मनीष यादव, अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्र, रमाशंकर मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय के परिजनों से लंबी पूछताछ भी की गई।

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चल-अचल संपत्तियों की जांच करेगी पुलिस

छापेमारी स्वर्गद्वार मोहल्ले स्थित टिन्नू यादव के आवास, मीरापुर में रमाशंकर के घर, कौशलपुरी फेज-2 स्थित अविनाश शुक्ल के किराये के मकान और अनुकल्प मिश्र के आवास समेत कई स्थानों पर की गई। पुलिस ने अभियुक्त सुभाष श्रीवास्तव को छोड़कर अन्य सभी सातों आरोपियों के यहां पहुंचकर तलाशी और जब्तीकरण किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बरामद दस्तावेजों के आधार पर पुलिस आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों, धन के स्रोत और कथित वित्तीय लेनदेन की गहन जांच करेगी। मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।

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कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक भेजा है जेल

अयोध्या की एक अदालत ने दो दिन पहले सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत में सोमवार को पेशी के दौरान पुलिस उनकी रिमांड का अनुरोध कर सकती है। गिरफ्तार आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की ड्यूटी राम मंदिर में दान के रूप में प्राप्त नकदी और कीमती चीजों की गिनती से संबंधित कार्य में थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए हैं। मामला भारतीय न्याय संहिता की चोरी, नौकर द्वारा चोरी, आपराधिक न्यासभंग, चोरी का माल रखने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिश पर दर्ज की गई थी। इस महीने की शुरुआत में चढ़ावे के कथित गबन के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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