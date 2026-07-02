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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एक ने शहादत देकर बढ़ाया मान, दूसरे ने चढ़ावे की चोरी से कर दिया शर्मसार

Dinesh Rathour मवई (अयोध्या)
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राम मंदिर दान चोरी मामले में एक घटना ऐसी निकली जिसने तीन दशक पुरानी यादों को ताजा कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक व्यक्ति ने तीन दशक पहले मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी लवकुश मिश्रा ने दान चोरी करके पूरे गांव को ही शर्मसार कर दिया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एक ने शहादत देकर बढ़ाया मान, दूसरे ने चढ़ावे की चोरी से कर दिया शर्मसार

Ayodhya Ram Mandir Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दान चोरी मामले में अब तीन दशक पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया है। रुदौली तहसील का शुजागंज क्षेत्र इन दिनों राम मंदिर से जुड़ी दो बिल्कुल अलग-अलग घटनाओं को लेकर चर्चा में है। एक घटना तीन दशक पुराने उस बलिदान की याद दिलाती है, जब राम मंदिर आंदोलन के लिए इसी क्षेत्र के कारसेवक राम अचल गुप्ता ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। दूसरी घटना वर्तमान की है जिसमें पड़ोसी गांव का लवकुश मिश्रा राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपी है। एक ओर जहां भगवान राम के लिए प्राणों को न्योछावर करने वाले युवक पर गांव को गर्व था। वहीं, उसी राममंदिर के चढ़ावा चोरी में लवकुश मिश्रा ने लोगों की आस्था को भारी आघात पहुंचाकर पूरे गांव को शर्मसार कर दिया।

दो नवंबर 1990 को अयोध्या में कारसेवा के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में शुजागंज निवासी राम अचल गुप्ता शहीद हो गए थे। उनके बलिदान के बाद मानो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। पत्नी राजकुमारी ने कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभाला। उन्हें राजनीतिक अवसर भी मिले, लेकिन सार्वजनिक जीवन के बजाय बच्चों के पालन-पोषण को प्राथमिकता दी। संघर्षों के बीच उन्होंने परिवार में राम मंदिर आंदोलन की आस्था और बलिदान की विरासत को जीवित रखा। उनके पुत्र संजय गुप्ता कहते हैं, जब भव्य राम मंदिर को देखता हूं तो लगता है कि पिता का अधूरा सपना पूरा हो गया। यही हमारे परिवार का सबसे बड़ा सम्मान और संतोष है। उनकी आंखों में पिता की शहादत का गर्व और वर्षों के संघर्ष की पीड़ा आज भी साफ झलकती है। इसी बीच हाल में सामने आए राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पड़ोसी गांव फगोली ठकुरान निवासी लवकुश मिश्र का नाम जांच में आने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर है। जिस क्षेत्र ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सपूत खोया था, उसी क्षेत्र से जुड़े युवक पर रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान पात्र से चोरी का आरोप लोगों को भीतर तक आहत कर रहा है।

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राम मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक

ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों की दो अलग-अलग सोच का आईना भी है। एक पीढ़ी ने रामलला के नाम पर जीवन समर्पित कर दिया, दूसरी तस्वीर में उसी रामलला के चढ़ावे से जुड़े अपराध का आरोप सामने आया है। इससे क्षेत्र के लोग भावनात्मक रूप से आहत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ऐसे में उससे जुड़ी हर घटना सीधे लोगों की भावनाओं को प्रभावित करती है। उनका मानना है कि बलिदानियों की विरासत का सम्मान तभी होगा, जब समाज उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारे और आस्था के प्रतीकों की पवित्रता हर हाल में सुरक्षित रखी जाए।

गांव से बाजार तक एक ही चर्चा, आस्था पर छिड़ी बहस

दानपात्र से चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी के लवकुश मिश्र के घर पहुंचने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गांव, बाजार और चौराहों पर लोग मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। कुल मिलाकर, इस मामले ने पूरे क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

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टिन्नू को साजिशन फंसाया गया: दिनेश यादव

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नामजद आरोपियों में शामिल रामशंकर यादव टिन्नू के बड़े भाई दिनेश यादव का कहना है कि उनका पूरा परिवार हताश और निराश है, इसलिए वह मीडिया से बात नहीं करना चाहते। उनका यह भी कहना है कि उनके छोटे भाई को साजिशन फंसाया गया है। उनका यह कहना है कि वह 20 साल से विश्व हिन्दू परिषद में चंपतराय और महंत रामचंद्र दास परमहंस और दूसरे लोगों के साथ रहे हैं। कभी शिकायत नहीं मिली और उनको ऐसा प्रचार हो रहा है कि सब कुछ गलती उनके भाई ने की। यह पूछने पर कि उन्हें फंसाने में किसका हाथ हो सकता है तो उन्होंने कहा कि यह पता नहीं है, लेकिन उनके भाई पर लगाए गए सब आरोप निराधार हैं। बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने के ऐलान पर कहा कि भगवान है, सब देख रहे हैं। हो सकता है भूल-चूक में ग़लती हो गई होगी, लेकिन वह न्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत और सरकार पर भरोसा है। कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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