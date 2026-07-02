राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एक ने शहादत देकर बढ़ाया मान, दूसरे ने चढ़ावे की चोरी से कर दिया शर्मसार

राम मंदिर दान चोरी मामले में एक घटना ऐसी निकली जिसने तीन दशक पुरानी यादों को ताजा कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक व्यक्ति ने तीन दशक पहले मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी लवकुश मिश्रा ने दान चोरी करके पूरे गांव को ही शर्मसार कर दिया।

Ayodhya Ram Mandir Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दान चोरी मामले में अब तीन दशक पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया है। रुदौली तहसील का शुजागंज क्षेत्र इन दिनों राम मंदिर से जुड़ी दो बिल्कुल अलग-अलग घटनाओं को लेकर चर्चा में है। एक घटना तीन दशक पुराने उस बलिदान की याद दिलाती है, जब राम मंदिर आंदोलन के लिए इसी क्षेत्र के कारसेवक राम अचल गुप्ता ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। दूसरी घटना वर्तमान की है जिसमें पड़ोसी गांव का लवकुश मिश्रा राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपी है। एक ओर जहां भगवान राम के लिए प्राणों को न्योछावर करने वाले युवक पर गांव को गर्व था। वहीं, उसी राममंदिर के चढ़ावा चोरी में लवकुश मिश्रा ने लोगों की आस्था को भारी आघात पहुंचाकर पूरे गांव को शर्मसार कर दिया।

दो नवंबर 1990 को अयोध्या में कारसेवा के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में शुजागंज निवासी राम अचल गुप्ता शहीद हो गए थे। उनके बलिदान के बाद मानो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। पत्नी राजकुमारी ने कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभाला। उन्हें राजनीतिक अवसर भी मिले, लेकिन सार्वजनिक जीवन के बजाय बच्चों के पालन-पोषण को प्राथमिकता दी। संघर्षों के बीच उन्होंने परिवार में राम मंदिर आंदोलन की आस्था और बलिदान की विरासत को जीवित रखा। उनके पुत्र संजय गुप्ता कहते हैं, जब भव्य राम मंदिर को देखता हूं तो लगता है कि पिता का अधूरा सपना पूरा हो गया। यही हमारे परिवार का सबसे बड़ा सम्मान और संतोष है। उनकी आंखों में पिता की शहादत का गर्व और वर्षों के संघर्ष की पीड़ा आज भी साफ झलकती है। इसी बीच हाल में सामने आए राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पड़ोसी गांव फगोली ठकुरान निवासी लवकुश मिश्र का नाम जांच में आने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर है। जिस क्षेत्र ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सपूत खोया था, उसी क्षेत्र से जुड़े युवक पर रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान पात्र से चोरी का आरोप लोगों को भीतर तक आहत कर रहा है।

राम मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों की दो अलग-अलग सोच का आईना भी है। एक पीढ़ी ने रामलला के नाम पर जीवन समर्पित कर दिया, दूसरी तस्वीर में उसी रामलला के चढ़ावे से जुड़े अपराध का आरोप सामने आया है। इससे क्षेत्र के लोग भावनात्मक रूप से आहत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ऐसे में उससे जुड़ी हर घटना सीधे लोगों की भावनाओं को प्रभावित करती है। उनका मानना है कि बलिदानियों की विरासत का सम्मान तभी होगा, जब समाज उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारे और आस्था के प्रतीकों की पवित्रता हर हाल में सुरक्षित रखी जाए।

गांव से बाजार तक एक ही चर्चा, आस्था पर छिड़ी बहस दानपात्र से चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी के लवकुश मिश्र के घर पहुंचने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गांव, बाजार और चौराहों पर लोग मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इसे आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। कुल मिलाकर, इस मामले ने पूरे क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।