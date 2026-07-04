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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय, डॉ अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट, बढ़ सकती है सुरक्षा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही तीनों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय, डॉ अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट, बढ़ सकती है सुरक्षा

Ayodhya News: राम मंदिर दान चोरी मामला तूल पकड़ने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ अनिल मिश्र और गोपाल राव गिरफ्तार आरोपियों को लेकरअयोध्या के वकीलों में जबरदस्त विरोध है। इसको लेकर खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। खुफिया विभाग ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विरोध होने की संभावना का पत्र मुख्यालय भेजा है। माना जा रहा है अब जल्द ही तीनों लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, साथ ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी कुछ दिनों तक रोका जा सकता है।

चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के तीन सक्रिय सदस्यों पर भी तरह-तरह के आरोप लगने लगे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सुर्खियों में है। एसआईटी जांच के बाद आठ आरोपियों पर केस दर्ज हो चुका है सभी आरोपियों की जेल में हैं। इसके बावजूद तरह-तरह की चर्चाओं से माहौल गर्म है। देश ही नहीं, विदेश में भी ट्रस्ट के तीन प्रमुख नाम लोगों की जुबान पर हैं। जांच रिपोर्ट आने के पहले ही कई संगठनों ने केस दर्ज करने के लिए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी है। इस बीच बन रहे माहौल को देखते हुए खुफिया संगठन ने आशंका व्यक्त की है कि ट्रस्ट के तीन प्रमुख लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि इस बात की जानकारी उन्होंने लिखित रूप में मुख्यालय को भेज दी है। इसलिए माना जा रहा है कि चंपत राय, डॉ अनिल मिश्रा और गोपाल राव जल्द ही सुरक्षा घेरे में दिख सकते हैं।

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चंपत राय के समर्थन में उतरे संत-महंत

वहीं दूसरी ओर श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लग रहे आरोपों की संत-महंतों ने निंदा की है। गोलाघाट स्थित हजारा मंदिर में शनिवार को आयोजित बैठक में संतों ने सर्वसम्मति प्रस्ताव कर आरोपों को निराधार बताया। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने कोष की चिंता क्यों नहीं की। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के आचार-व्यवहार की प्रशंसा करते हुए 11 जुलाई की रूटीन बैठक को छह जुलाई को ही बुलाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया। संतों ने ट्रस्ट महासचिव का इस्तीफा नामंजूर करने की वकालत करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की और प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठन कर प्रशंसनीय कार्य किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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