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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अपनों ने ही तोड़ दिया चंपत राय का भरोसा, चुप्पी पर उठने लगे सवाल

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपतराय अपनों पर हद से अधिक भरोसे के चलते सवालों के घेरे में आ गए। जिस राम मंदिर और रामलला की प्रतिष्ठा के लिए दशकों तक संघर्षरत रहकर संकल्प की पूर्ति का गुमान किया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अपनों ने ही तोड़ दिया चंपत राय का भरोसा, चुप्पी पर उठने लगे सवाल

Ayodhya Ram mandir News: राम मंदिर दान चोरी मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सवालों के घेरे में आ गए हैं। गिरफ्तार हुए लोगों पर चंपत राय हद से अधिक भरोसा करते थे। जिस राम मंदिर और रामलला की प्रतिष्ठा के लिए दशकों तक संघर्षरत रहकर संकल्प की पूर्ति का गुमान किया। फिर राम मंदिर की सफलता के रथ पर सवार होकर पूरी दुनिया के सामने एक सेलीब्रिटी की कीर्ति पायी। उसी राम मंदिर में अब कुप्रबंधन का ठप्पा लगकर अपमानित हो रहे हैं। शायद इसी ग्लानि से भरे ट्रस्ट महासचिव चंपतराय ने मौन साध लिया।

यही नहीं, विहिप के केन्द्रीय प्रबंध न्यासियों के बीच भी उनके पद त्यागने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसी सुगबुगाहट को लेकर सक्रिय मीडिया शुक्रवार को पूरे दिन त्याग पत्र देने अथवा नहीं देने की पुष्टि में उलझी रही। मीडिया कर्मी पूरे दिन राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम छावनी पीठाधीश्वर महंत नृत्यगोपाल दास के स्थान पर भी जमे रहे। उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया और कहा कि यह हमारा विषय नहीं है। संघ प्रचारक व विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने भी इन्कार किया।

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80 लाख की बरामदगी पर भी सवाल

बावजूद इसके घटनाक्रम को देखते हुए ट्रस्ट महासचिव की जवाबदेही तय होगी क्योंकि चोरी की घटना में करीब 80 लाख रुपयों की बरामदगी का सवाल है। इतने बड़ी धनराशि की चोरी एक दिन में नहीं हो सकती। इसके अलावा चोरी की घटना उन्हीं के करीबी सिपहसालार की संलिप्तता भी एसआईटी ने मान ली है और विधिक कार्रवाई की संस्तुति के बाद केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी हो गयी है। इस स्थिति में ट्रस्ट महासचिव पर भी उंगली उठने लगी है।

फिजिक्स के प्रोफेसर से महासचिव तक का सफर

18 नवम्बर 1946 को बिजनौर जिले के नगीना में जन्मे चंपतराय बंसल बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक बन गये थे। एमएससी के बाद वह धामपुर के आश्रम में डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। आपातकाल में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। वह 1990 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर अयोध्या आए। 1996 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय मंत्री बने और 2002 में संयुक्त महामंत्री बने। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की पूरी पैरवी भी की थी। उन्हें सिलसिलेवार ढंग पूरी घटना जुबान पर रखे होने के कारण रामलला के पटवारी का भी उपनाम दिया गया था।

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संघ कार्य में विशेष योगदान ने डा. अनिल मिश्र को बनाया ट्रस्टी

राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी डा. अनिल मिश्र संघ के स्वयंसेवक रुप में राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय योगदान दिया था। वह एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भी निरन्तर सक्रिय भागीदारी करते थे । उनकी सक्रियता को देखते हुए ही उन्हें पहले जिला कार्यवाह और फिर प्रांत कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया था। प्रांत कार्यवाह की जिम्मेदारी निभाने के दौरान ही वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी नामित हुए थे। ट्रस्टी बनने के बाद उन्हें सांगठनिक दायित्व से मुक्त कर दिया गया। इसके पहले उन्होंने वर्ष प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर विक्रमादित्य महोत्सव के आयोजन की भूमिका तय की और सूत्रधार के रूप में रामकोट की वार्षिक परिक्रमा शुरू कराईं थी। वहीं रामकोट की अनवरत परिक्रमा के भी वह सूत्रधार है। उनके प्रयासों से प्रतिदिन होने वाली परिक्रमा में दिन प्रतिदिन परिक्रमार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के यजमान बनाए जाने पर लोग यह कहने पर मजबूर हुए कि परमात्मा का विशेष अनुग्रह उन पर है। फिलहाल परिस्थितियां बदलीं तो उनके दामन पर छींटें पड़ी है। जिसके कारण उनके भी इस्तीफे की अफवाहें फैली है लेकिन इसकी पुष्टि किसी अधिकृत व्यक्ति ने नहीं की।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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