राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अपनों ने ही तोड़ दिया चंपत राय का भरोसा, चुप्पी पर उठने लगे सवाल

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपतराय अपनों पर हद से अधिक भरोसे के चलते सवालों के घेरे में आ गए। जिस राम मंदिर और रामलला की प्रतिष्ठा के लिए दशकों तक संघर्षरत रहकर संकल्प की पूर्ति का गुमान किया।

Ayodhya Ram mandir News: राम मंदिर दान चोरी मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सवालों के घेरे में आ गए हैं। गिरफ्तार हुए लोगों पर चंपत राय हद से अधिक भरोसा करते थे। जिस राम मंदिर और रामलला की प्रतिष्ठा के लिए दशकों तक संघर्षरत रहकर संकल्प की पूर्ति का गुमान किया। फिर राम मंदिर की सफलता के रथ पर सवार होकर पूरी दुनिया के सामने एक सेलीब्रिटी की कीर्ति पायी। उसी राम मंदिर में अब कुप्रबंधन का ठप्पा लगकर अपमानित हो रहे हैं। शायद इसी ग्लानि से भरे ट्रस्ट महासचिव चंपतराय ने मौन साध लिया।

यही नहीं, विहिप के केन्द्रीय प्रबंध न्यासियों के बीच भी उनके पद त्यागने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसी सुगबुगाहट को लेकर सक्रिय मीडिया शुक्रवार को पूरे दिन त्याग पत्र देने अथवा नहीं देने की पुष्टि में उलझी रही। मीडिया कर्मी पूरे दिन राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम छावनी पीठाधीश्वर महंत नृत्यगोपाल दास के स्थान पर भी जमे रहे। उनके उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया और कहा कि यह हमारा विषय नहीं है। संघ प्रचारक व विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने भी इन्कार किया।

80 लाख की बरामदगी पर भी सवाल बावजूद इसके घटनाक्रम को देखते हुए ट्रस्ट महासचिव की जवाबदेही तय होगी क्योंकि चोरी की घटना में करीब 80 लाख रुपयों की बरामदगी का सवाल है। इतने बड़ी धनराशि की चोरी एक दिन में नहीं हो सकती। इसके अलावा चोरी की घटना उन्हीं के करीबी सिपहसालार की संलिप्तता भी एसआईटी ने मान ली है और विधिक कार्रवाई की संस्तुति के बाद केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी हो गयी है। इस स्थिति में ट्रस्ट महासचिव पर भी उंगली उठने लगी है।

फिजिक्स के प्रोफेसर से महासचिव तक का सफर 18 नवम्बर 1946 को बिजनौर जिले के नगीना में जन्मे चंपतराय बंसल बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक बन गये थे। एमएससी के बाद वह धामपुर के आश्रम में डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। आपातकाल में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। वह 1990 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर अयोध्या आए। 1996 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय मंत्री बने और 2002 में संयुक्त महामंत्री बने। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की पूरी पैरवी भी की थी। उन्हें सिलसिलेवार ढंग पूरी घटना जुबान पर रखे होने के कारण रामलला के पटवारी का भी उपनाम दिया गया था।