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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अनिल मिश्रा का खंगाला जा रहा है सीडीआर, टिन्नू यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर दूसरी एसआईटी गठन से पहले  अनिल मिश्रा का सीडीआर खंगाला जा रहा है। कस्टडी रिमांड के दौरान के आरोपियों में खासकर रामशंकर यादव टिन्नू ने पूछताछ के दौरान अनिल पर गंभीर आरोप लगाए थे।

Ram Mandir Donation Theft: Anil Mishra
राम मंदिर चोरी अनिल मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी के गठन की सुगबुगाहट के बीच ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा के मोबाइल का सीडीआर खंगाले जाने की सूचना है। फिलहाल अभी तक उनके ऊपर चढ़ावा चोरी के मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। बावजूद कस्टडी रिमांड के दौरान के आरोपियों में खासकर रामशंकर यादव टिन्नू ने पूछताछ के दौरान डॉ. अनिल की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कई जानकारियां पुलिस को दी हैं। कई गंभीर आरोप लगाए थे। सूत्र बताते हैं कि बयानों के आधार पर मोबाइल फोन के माध्यम से कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कवायद जांच अधिकारी द्वारा जारी है।

दूसरी बार एसआईटी के गठन के सुप्रीम निर्देश के बाद अब पुलिस भी विवेचना को सभी प्रकार से मजबूत बना रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक एसआईटी रिपोर्ट अध्ययन कर रही है। इसलिए अधिकारी संभावना जाता रहे हैं कि आने वाले दिनों में विवेचना रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट मंगा सकता है। इसलिए रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रह जाए इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी जांच में यह बात सामने आई है कि गणना कक्ष की सही ढंग से निगाहबानी नहीं की गई, जिसकी जिम्मेदारी डॉ अनिल मिश्रा की थी।

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सूत्र यह भी बताते हैं कि पिछले दिनों आठ आरोपियों से पूछताछ के दौरान ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी संदर्भ में डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम लिया है लेकिन टिन्नू यादव ने पूरा ठीकरा डॉ अनिल पर ही फोड़ दिया है। इसलिए केस दर्ज न होने के बावजूद डॉ अनिल के मोबाइल में छिपे राज को बाहर निकालने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस या जानने की कोशिश में जुटी हुई है कि पकड़े गए आरोपियों से डॉ अनिल मिश्रा के बात की फेहरिस्त ज्यादा है या नहीं। क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने पकड़े गए कुछ आरोपियों को कर्मचारी बनाने का कार्य किया था।

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गोपाल राव का मोबाइल भी पुलिस के रडार पर

सूत्र यह भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में पूर्व आमंत्रित सदस्य गोपाल राव के मोबाइल के सीडीआर को भी खंगाला जा सकता है। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि परिसर में आंतरिक मामलों का मुखिया डॉ अनिल और गोपाल राव को बनाया था इसलिए इनकी जिम्मेदारी सर्वाधिक मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी की दूसरी टीम तैयार हो और वह राम जन्मभूमि परिसर में जांच पड़ताल शुरू करें इससे पहले विवेचना लगभग पूरी कर दी जाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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