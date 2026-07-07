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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आपराधिक साजिश में फंस सकते हैं अनिल मिश्रा, SIT जांच में कई आरोप

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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एसआईटी अनिल मिश्रा को अंतिम रिपोर्ट में आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोपी बना सकती है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा को तलाशी के लिए पूर्वनिर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने का उत्तरदायी ठहराया था।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आपराधिक साजिश में फंस सकते हैं अनिल मिश्रा, SIT जांच में कई आरोप

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी डा.अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। निगरानी में उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआईटी अनिल मिश्रा को अंतिम रिपोर्ट में आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोपी बना सकती है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा को तलाशी के लिए पूर्वनिर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने का उत्तरदायी ठहराया था।

एसआईटी ने रिपोर्ट में माना है कि डा.अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय स्तर पर परिलक्षित होता है। उन पर उत्तरदायित्व इस आधार पर निर्धारित होता है कि उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया, अनुपालन न होने की जानकारी मिलने के बावजूद पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की।

एसआईटी जांच में अनिल मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका

लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और आईजी किरण एस. की अगुवाई में गठित एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा था कि डा. अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक थे और वित्तीय मामलों तथा नकदी एकत्रित करने के प्रबंधन का पर्यवेक्षण तथा पूरी प्रक्रिया की मानीटरिंग कर रहे थे। चढ़ावे की रकम की गणना के लिए स्टेट बैंक के साथ तय एसओपी तैयार करने में वह ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। एसआईटी ने उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि, वह एसओपी की रूपरेखा तथा बैंक के साथ समन्वय, चढ़ावे की रकम और गणना व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। एसआईटी ने कहा है कि अनिल मिश्रा को गणना कर्मियों की तलाशी न किए जाने का विषय भी आंतरिक माध्यमों से बताया गया था। उन तक शिकायतें पहुंची थीं पर इसके बावजूद तलाशी व्यवस्था लागू कराने के लिए उन्होंने कोई प्रभावी लिखित निर्देश जारी नहीं किया। ऐसे ही बायोमीट्रिक उपस्थिति, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध, हुंडीवार गणना, मूल्यवर्गवार अभिलेखीकरण तथा दैनिक प्रतिवेदन व्यवस्था को लागू किए जाने के लिए भी उन्होंने कोई प्रभावी सुधारात्मक आदेश जारी नहीं किया।

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एसआईटी ने कहा, अनिल मिश्रा की उदासीनता से हुई चोरी

रिपाोर्ट के अनुसार बैंक और ट्रस्ट द्वारा गणना प्रक्रिया के लिए बनाई गई एसओपी में ट्रस्ट की ओर सूत्रधार डा. अनिल मिश्रा थे। ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते यह उनका उत्तरदायित्व था कि जो एसओपी उनके स्तर से जारी की गई थी, उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने के लिए निरंतर मानीटरिंग करते। डा. अनिल मिश्रा इन दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी की घटना होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई। आरोपितों को सहूलियत देने में भी उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है।

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सिफारिश कर सुभाष श्रीवास्तव को बनाया गणना प्रभारी

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गणना प्रभारी के रूप में चढ़ावे की रकम की रोजाना गिनती और उसके पर्यवेक्षण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सुभाष श्रीवास्तव को यह दायित्व अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मिला था। जांच में यह भी सामने आया है कि गणना कर्मियों की तैनाती, उपस्थिति, अनुशासन, तलाशी व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पालन ढंग से नहीं कराया गया और इसमें सबसे गंभीर बिंदु सुभाष का गणना कक्ष प्रभारी होने के बावजूद गणना कार्मिकों की तलाशी न कराना रहा। जांच में बिना औपचारिक प्राधिकार के चढ़ावा पात्रों की चाभियों का अनधिकृत लोगों के पास रहने की बात भी सामने आई। एसआईटी ने कहा कि गणना प्रभारी होने के नाते तथा हुंडियों के खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अधिकारी के रूप में सुभाष श्रीवास्तव इस अनौपचारिक व्यवस्था को जारी रहने देने के लिए उत्तरदायी है।

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आरोपी टिन्नू के भतीजे मनीष को भी किया शामिल

चोरी में शामिल मनीष कुमार यादव आरोपी टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू की सिफारिश पर मनीष को गणना कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। मनीष यादव 15 अप्रैल 2026 से गणना कक्ष में कार्य करने लगा और 11 मई से चोरी में संलिप्त पाया गया। यानी नियुक्ति के एक माह के भीतर ही उसे भी चोरी के खेल में लगा दिया गया था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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