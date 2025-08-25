आगरा में ग्रीन नेट से ढंका गया राम मंदिर का मॉडल, सेना की जमीन खाली कराने की तैयारी

सेना ने आगरा के लाल बहादुर शास्त्री चौराहे के पास अपनी A-1 लैंड पर बिना अनुमति के रखे गए राम मंदिर के मॉडल को एक हरे नेट से ढक दिया। अब सेना इस ज़मीन से अतिक्रमण हटाकर इसे नगर निगम से वापस लेने की तैयारी कर रही है। यह मॉडल अगस्त में नगर निगम द्वारा इस ज़मीन पर रखा गया था।

यूपी के आगरा के लाल बहादुर शास्त्री चौराहे के पास सेना की ए-वन लैंड पर बिना अनुमति के लगे राम मंदिर के मॉडल को सेना ने रविवार शाम ग्रीन नेट से ढक दिया। यहां से अतिक्रमण हटा कर नगर निगम से जमीन कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। अगस्त में मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले नगर निगम ने बिना अनुमति के सेना की जमीन पर राम मंदिर का मॉडल रख दिया था। यह जमीन ए-वन लैंड है। जो सीधे रक्षा मंत्रालय की निगरानी में रहती है। गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारी मॉडल को मजबूती देने के लिए वहां चबूतरा बना रहे थे। तभी सैनिकों ने मौके पर पहुंच कर यहां किए जा रहे काम को रुकवा दिया था और तत्काल जमीन खाली करने को कहा था।

हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम ने जमीन खाली नहीं की। लिहाजा रविवार शाम करीब चार बजे सैनिक एक ट्रक में सवार होकर वहां पर पहुंच गए। उनके साथ बांस-बल्ली और हरा नेट भी था। सैनिकों ने राम मंदिर के मॉडल को चारों तरफ से ग्रीन नेट से ढक दिया।

जी-20 के समय किया था सौंदर्यीकरण जी-20 समिट के दौरान इस जमीन को विकसित कर यहां पार्क बनाया गया था। यहां ग्लोब के साथ जी-20 का लोगो भी लगाया गया था। जो काफी आकर्षक था। जानकारी के अनुसार उस समय जमीन अल्प काल के लिए निगम को दी गई थी।

सेना से नहीं की बातचीत नगर निगम ने मुख्यमंत्री के सामने वाहवाही लूटने के लिए उनके दौरे से एक दिन पहले सेना की ए-वन लैंड पर मॉडल लगा दिया था। सेना से अनुमति या बातचीत करना भी उचित नहीं समझा था। अब निगम की फजीहत हो रही है।

कबाड़ के सामान से बनाया गया था मॉडल आगरा नगर निगम ने राम मंदिर का मॉडल कबाड़ के सामान से बनाया है। तकरीबन 30 फीट ऊंचा और 40 फीट लंबा राम मंदिर का मॉडल फरवरी 2024 में स्क्रब, लोहे की चादर और बैनर पोस्टर से निकलने वाले लोहे के फ्रेम से तैयार किया था। इसे आगरा के कलाकार फिरोज खान ने तैयार किया था। इसे आगरा में किसी बड़ी जगह पर रखा जाना था। हालांकि इसके बाद तकरीबन डेढ़ साल तक इसे रखने की जगह ही नहीं मिली। इसके बाद नगर निगम ने सेना की जमीन पर इसे स्थापित कर दिया था।

ये है ए-वन लैंड एवन लैंड सेना के लिए अहम होती है। सेना इस जमीन का उपयोग सुविधा अनुसार जैसे बैरक, स्टोर, भंडार आदि के लिए करती है। माल रोड स्थित यह जमीन काफी उपयोगी है। नगर निगम और सेना दोनों यह जानते हैं।