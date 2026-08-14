राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, कल से बिना सिलाई वाली नई ड्रेस में दिखेंगे सभी पुजारी

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के बाद से कई बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की कड़ी में अब पूजा व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। अर्चकों की ड्रेस में बदलाव कर दिया गया है। रविवार से अर्चक नई ड्रेस में दिखेंगे। सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के बाद से कई बदलाव किए जा रहे हैं। गणना प्रक्रिया में बड़े बदलाव के बाद अब पूजा व्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला के सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में अर्चकों के लिए नीचे धोती और ऊपर बिना सिले हुए अग वस्त्र निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि अर्चकों के ये अंगवस्त्र कंधे पर रखने के लिए होंगे यह बिना सिले हुए रेशमी वस्त्र होंगे। इसका फैसला ट्रस्ट की पिछली बैठक में किया गया था।

मौसम के बदलाव के साथ अलग-अलग ड्रेस मौसम में बदलाव के साथ वस्त्र की प्रकृति बदलेगी, लेकिन उसका रंग पीत ही रहेगा। शरद ऋतु और ठंड के मौसम में अर्चकों को मौसम के अनुरूप ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे। धार्मिक समिति के अनुसार रेशमी और ऊनी वस्त्र शुचिता की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। इसी धार्मिक परंपरा और शुचिता को ध्यान में रखते हुए सभी अर्चकों के लिए एक समान ड्रेस कोड तय किया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में अर्चकों की वेशभूषा भी अब एकरूप नजर आएगी।

अमावस्या और पूर्णिमा से बदलता है पुजारियों का रोस्टर यह व्यवस्था सावन शुक्ल प्रतिपदा यानि 13 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। बताया गया कि उसकी वजह यह है कि रामलला के पुजारियों का रोस्टर प्रतिमाह की अमावस्या व पूर्णिमा से बदल जाता है। सावन कृष्ण अमावस्या पर जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सुबह की पाली में थी, वह प्रतिपदा से सायंकाल की पाली में ड्यूटी करेंगे और जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सायंकाल थी, वह प्रतिपदा से सुबह की पाली में आ जाएंगे। पुनः इनका रोस्टर सावन शुक्ल पूर्णिमा को पूरा हो जाएगा और भादौ कृष्ण प्रतिपदा से नये रोस्टर से ड्यूटी चालू होगी। गुरुवार की सुबह आरती के समय सभी पुरानी परंपरा में ही नजर आए इसलिए अब माना जा रहा है कि नया ड्रेस कोड 15 अगस्त से लागू होगा।