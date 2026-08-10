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राम मंदिर को मिलने ही वाला है अपना पहला CEO, इंटरव्यू की तैयारियां पूरी; जानें डिटेल

By Ajay Singh
संवाददाता, अयोध्या
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राम मंदिर को उसका पहला सीईओ मिलने वाला है। मंगलवार को पैनल के लिए चयनित आवेदकों का इंटरव्यू होगा। ट्रस्ट ने इंटरव्यू की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मांगा था, जिसके लिए 52 सौ आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों की जांच के बाद स्क्रीनिंग कर शार्ट लिस्ट कर लिया गया था।

Ram Temple
राम मंदिर

अयोध्या में श्री राम मंदिर को उसका पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जल्द मिल जाएगा। इसके पैनल के लिए चयनित आवेदकों का साक्षात्कार होगा। सूत्रों के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं लेकिन पूरे मामले में अत्यधिक गोपनीयता बरती जा रही है। इस बीच सोमवार को यह चर्चा रही कि दिल्ली से मीडिया पर्सन का एक डेलीगेशन आ रहा है जो कि सुबह नौ बजे यहां पहुंचेगा। मध्याह्न में रामलला के राजभोग आरती का दर्शन कर वापस लौटेगा। इस डेलीगेशन में डेढ़ दर्जन के अधिक लोग शामिल हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण के विषय में आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

इन मीडिया पर्सन रुपी अतिथियों के ब्रीफिंग के लिए राम मंदिर परिसर में स्थित तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) में आवश्यक प्रबंध किया गया है। यह व्यवस्था राम मंदिर के नव नियुक्त सचिव जगदीश आफले और मंदिर व्यवस्था के प्रभारी नरपत डुकिया के निर्देशन में की जा रही है। उधर साक्षात्कार से पहले सीईओ के नामों का पैनल तय करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी और महाराष्ट्र मुंबई के उद्योग पति सुरेश हावड़े के भी देर शाम अयोध्या पहुंचने की संभावना जताई गई थी लेकिन उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है।

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इस बारे में एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्र से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है। उन्होंने दिल्ली से आने वाले डेलीगेशन के बारे में भी अनभिज्ञता जताई। हालांकि चयनकर्ता कमेटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी से भी सम्पर्क की कोशिश की गयी लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके पहले मिली जानकारी के अनुसार चयनकर्ता कमेटी ने सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मांगा था, जिसके लिए 52 सौ आवेदन प्राप्त हुए। कमेटी की हुई दूसरी बैठक में सभी आवेदनों की जांच के बाद स्क्रीनिंग कर शार्ट लिस्ट किया था और 54 आवेदकों का नाम सूचीबद्ध किया। मिली जानकारी के अनुसार इसमें से प्रथम साक्षात्कार के लिए 18 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इस साक्षात्कार के बाद तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को प्रेषित किया जाएगा जिसमें एक नाम का चयन ट्रस्टियों द्वारा किया जाएगा।

चढ़ावा चोरी के आरोपियों की 22 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

श्रीराम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के हाई प्रोफाइल मामले में एंटी करेप्शन कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। मामले में विवेचक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं में लिए गए रिमांड पर आपत्ति जताते हुए आरोपियों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर रोक लगाए जाने के मामले में सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

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आरोपियों की ओर से लीगल डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने प्रथम रिमांड के दौरान लगाए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में रिमांड लिए जाने पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें विवेचक द्वारा लिए गए रिमांड को गलत बताते हुए उसे निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। इस प्रार्थना पत्र पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी।

वहीं आठों आरोपियों की ओर से रिमांड पर दाखिल आपत्ति के जवाब में विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने न्यायालय में अपनी आख्या प्रस्तुत की। आख्या में विवेचक ने प्रथम रिमांड के बाद रिमांड पर सवाल उठाने के साथ दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त किए जाने योग्य बताया है। विशेष भ्रष्टाचार निवारण संगठन के न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी आठो आरोपी वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से पेश हुए। वहीं आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर लगी रोक के मामले में सुनवाई की तारीख पहले से ही 11 अगस्त निर्धारित है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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