राम मंदिर को मिलने ही वाला है अपना पहला CEO, इंटरव्यू की तैयारियां पूरी; जानें डिटेल

राम मंदिर को उसका पहला सीईओ मिलने वाला है। मंगलवार को पैनल के लिए चयनित आवेदकों का इंटरव्यू होगा। ट्रस्ट ने इंटरव्यू की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मांगा था, जिसके लिए 52 सौ आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों की जांच के बाद स्क्रीनिंग कर शार्ट लिस्ट कर लिया गया था।

अयोध्या में श्री राम मंदिर को उसका पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जल्द मिल जाएगा। इसके पैनल के लिए चयनित आवेदकों का साक्षात्कार होगा। सूत्रों के अनुसार श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं लेकिन पूरे मामले में अत्यधिक गोपनीयता बरती जा रही है। इस बीच सोमवार को यह चर्चा रही कि दिल्ली से मीडिया पर्सन का एक डेलीगेशन आ रहा है जो कि सुबह नौ बजे यहां पहुंचेगा। मध्याह्न में रामलला के राजभोग आरती का दर्शन कर वापस लौटेगा। इस डेलीगेशन में डेढ़ दर्जन के अधिक लोग शामिल हैं जिन्हें राम मंदिर निर्माण के विषय में आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

इन मीडिया पर्सन रुपी अतिथियों के ब्रीफिंग के लिए राम मंदिर परिसर में स्थित तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) में आवश्यक प्रबंध किया गया है। यह व्यवस्था राम मंदिर के नव नियुक्त सचिव जगदीश आफले और मंदिर व्यवस्था के प्रभारी नरपत डुकिया के निर्देशन में की जा रही है। उधर साक्षात्कार से पहले सीईओ के नामों का पैनल तय करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी और महाराष्ट्र मुंबई के उद्योग पति सुरेश हावड़े के भी देर शाम अयोध्या पहुंचने की संभावना जताई गई थी लेकिन उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है।

इस बारे में एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्र से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी तक उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है। उन्होंने दिल्ली से आने वाले डेलीगेशन के बारे में भी अनभिज्ञता जताई। हालांकि चयनकर्ता कमेटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी से भी सम्पर्क की कोशिश की गयी लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके पहले मिली जानकारी के अनुसार चयनकर्ता कमेटी ने सीईओ के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मांगा था, जिसके लिए 52 सौ आवेदन प्राप्त हुए। कमेटी की हुई दूसरी बैठक में सभी आवेदनों की जांच के बाद स्क्रीनिंग कर शार्ट लिस्ट किया था और 54 आवेदकों का नाम सूचीबद्ध किया। मिली जानकारी के अनुसार इसमें से प्रथम साक्षात्कार के लिए 18 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इस साक्षात्कार के बाद तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को प्रेषित किया जाएगा जिसमें एक नाम का चयन ट्रस्टियों द्वारा किया जाएगा।

चढ़ावा चोरी के आरोपियों की 22 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत श्रीराम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के हाई प्रोफाइल मामले में एंटी करेप्शन कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। मामले में विवेचक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं में लिए गए रिमांड पर आपत्ति जताते हुए आरोपियों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पेंशन खाते पर रोक लगाए जाने के मामले में सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

आरोपियों की ओर से लीगल डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने प्रथम रिमांड के दौरान लगाए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में रिमांड लिए जाने पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें विवेचक द्वारा लिए गए रिमांड को गलत बताते हुए उसे निरस्त किए जाने की मांग की गई थी। इस प्रार्थना पत्र पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी।