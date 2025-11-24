Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsRam Mandir flag hoisting 14 SP NSG commandos and 7000 soldiers deployed for PM Modi program
अयोध्या बनी अभेद्य किला! PM मोदी के कार्यक्रम के लिए SP, NSG कमांडो और 7 हजार जवानों की तैनाती

अयोध्या बनी अभेद्य किला! PM मोदी के कार्यक्रम के लिए SP, NSG कमांडो और 7 हजार जवानों की तैनाती

संक्षेप:

श्रीराम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना समारोह को लेकर अयोध्या में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी के साथ करीब सात हजार पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पूरा परिसर अभेद्य किले में बदल दिया गया है।

Mon, 24 Nov 2025 09:09 PMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, अयोध्या
श्रीराम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी के अलावा करीब सात हजार पुलिस कर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद किए गए हैं। राम मंदिर के आसपास का पूरा इलाका अभेद्य किले में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को तैयारियों के निरीक्षण के दौरान आईजी और एसपी से सुरक्षा व्यवस्था के हर बारीक बिन्दु पर चर्चा की।

आईजी प्रवीण कुमार ने उन्हें बताया कि किस तरह से कई विशेष इकाइयों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। छतों पर फोर्स के अलावा हर प्रवेश व निकास द्वार पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा माइंस टीम, बीडीएस यूनिट, एक्स-रे स्कैनिंग मशीन, सीसीटीवी मॉड्यूल, हाई रिस्पॉन्स वैन, पेट्रोलिंग यूनिट और एम्बुलेंस यूनिट भी तैनात कर दी गई है। विशेष जांच के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्शन डिवाइस, वाहन माउंटेड स्कैनर तथा बैगेज एक्सरे स्कैनर का प्रावधान सुनिश्चित की गई है। बाहरी जिलों से भी काफी संख्या में एसपी, एएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर बुलाए गए हैं।

इनकी तैनाती की गई है

14 एसपी स्तर के अधिकारी, 30 एएसपी, 90 डिप्टी एसपी, 242 इंस्पेक्टर, 1060 एसआई, 80 महिला एसआई, 3090 पुरुष हेड कांस्टेबल, 448 महिला हेड कांस्टेबल। इनके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था के 16 टीआई, 130 टीएसआई, 820 ट्रैफिक सिपाही भी मुस्तैद रहेंगे। साथ ही एटीएस कमाण्डो की दो, एनएसजी स्नाइपर की दो, एंटी ड्रोन यूनिट की एक टीम की डयूटी भी लगाई गई है। बम निरोधक दस्ते की नौ टीम, 15 स्पॉट चेक टीम,105 दरवाजा नुमा मेटल डिटेक्टर, 380 हाथ वाले मेटल डिटेक्टर के साथ चार साइबर कमाडो भी मुस्तैद रहेंगे।

योगी ने अयोध्या पहुंचकर परखीं तैयारियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के एक दिन पहले सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए। यहां उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी व श्रीराम मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
