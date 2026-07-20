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टिन्नू ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे, लंबे समय से चल रही थी चोरी

By Yogesh Yadav
पवन कुमार मिश्रा अयोध्या
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Ram Mandir Controversy: राम मंदिर दान चोरी के मामले में 39 घंटे की पुलिस कस्टडी में लिए गए रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने पूर्व महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में यह भी पता चला है कि संगठित गिरोह की तरह लंबे समय से चोरी चल रही थी।

टिन्नू ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे, लंबे समय से चल रही थी चोरी

Ram Mandir Controversy: राममंदिर दान चोरी मामले में 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कई अन्य लोगों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस अब टिन्नू के दावों को सत्यापित करने में जुटी है। अगर यह सच निकलते हैं तो नए लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों ने सुनियोजित और संगठित गिरोह की तरह दान चोरी मामले के संचालित होने की पुष्टि की है।

लंबे समय से चल रही थी चोरी

जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार चोरी की यह वारदात काफी लम्बे समय से चल रही थी। पूछताछ में सामने आई जानकारी के अनुसार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू चोरी की रकम का बंटवारा अपने प्रभाव के आधार पर कराता था। वह यह कहकर सबसे बड़ा हिस्सा लेता था कि उसे ऊपर तक कई लोगों को रकम पहुंचानी पड़ती है। बाकी आरोपी भी उसके प्रभाव और पहुंच के चलते उसकी बात मानने को मजबूर रहते थे।

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बंटवारे में शक पर भतीजे की नियुक्ति कराई

समय बीतने के साथ टिन्नू को शक होने लगा कि गणना कक्ष में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी दानपात्रों से अपेक्षा से अधिक रकम निकाल रहे हैं, लेकिन उसे कम रकम की जानकारी दे रहे हैं। उसे लगने लगा कि उसके हिस्से में लगातार कमी आ रही है। इसके बाद टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को राममंदिर में गणना कर्मचारी के रूप में तैनात कराया।

मनीष की जिम्मेदारी सिर्फ गणना तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह चोरी से प्राप्त धनराशि का पूरा हिसाब-किताब रखने लगा। कौन कितना पैसा निकाल रहा है, किसे कितना हिस्सा मिलना है और किस दिन कितनी रकम बाहर निकली, इन सभी बातों पर उसकी नजर रहती थी। इसके बाद चोरी की पूरी व्यवस्था पहले से अधिक संगठित ढंग से संचालित होने लगी।

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तय भूमिकाओं के अनुसार काम कर रहा था पूरा गिरोह

पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पूरा गिरोह तय भूमिकाओं के साथ काम करता था। कुछ की जिम्मेदारी रकम चोरी करने की थी, कोई उसकी निगरानी करता था, तो कोई बंटवारे का हिसाब रखता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की प्रत्येक कड़ी को जोड़ने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान टिन्नू ने यह भी दावा किया कि चढ़ावा चोरी से मिली रकम का बंटवारा कई स्तरों पर होता था। उसने कुछ बैंककर्मियों समेत अन्य लोगों की संलिप्तता का भी उल्लेख किया। हालांकि पुलिस फिलहाल उसके सभी दावों का अन्य माध्यमों से सत्यापन कर रही है।

टिन्नू ने खुद को निर्दोष बताया फिर टूट गया

सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान शुरू में टिन्नू ने खुद को बचाने का प्रयास किया और चोरी का मुख्य किरदार अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला को बताने की कोशिश की। मगर अन्य आरोपियों के बयानों, मोबाइल चैट और कॉल डिटेल के आधार पर कड़ाई से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और अपनी भूमिका को लेकर कई अहम जानकारियां उगल दीं। रिमांड के दौरान पुलिस ने टिन्नू से दानपात्रों से निकलने वाले आभूषणों, सुरक्षाकर्मियों को मैनेज करने के तरीके, सीसीटीवी फुटेज देखने और डिलीट करने के आरोपों, हुंडियों की चाबियां रखने और बाकी आरोपियों के दिए बयानों के संबंध में भी पूछताछ की। मोबाइल चैट और कॉल डिटेल में सामने आए कई नंबरों के बारे में भी जवाब मांगे गए।

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चंपत, अनिल और गोपाल को लेकर किए कई खुलासे

39 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान टिन्नू ने चंपत राय, गोपालराव और अनिल मिश्र के काम करने के तरीके, विभिन्न मामलों में उनकी भूमिका पर अहम खुलासे किए। पूछताछ की शुरुआत में टिन्नू हर सवाल पर गोलमोल जवाब देता रहा। वह कभी बात बदल देता तो कभी एक ही सवाल का अलग-अलग समय पर अलग उत्तर देता। पुलिस अधिकारियों ने उसकी रणनीति भांप ली। इसके बाद घंटों तक उसी विषय पर अलग-अलग अंदाज में सवाल पूछे गए। जब उसके बयानों का मिलान किया गया तो कई विरोधाभास मिले।

सूत्रों के अनुसार पुलिस ने टिन्नू को उसके ही बदलते बयान सामने रखे तो वह दबाव में आ गया। इसके बाद उसने मंदिर की कार्यप्रणाली और तीनों से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताए, जो सत्य होने पर काफी चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। पुलिस अब उससे मिली सभी जानकारियों का सत्यापन कराएगी। सत्यापन में पुष्टि होती है तो यह कई नए और बड़े चेहरों के मुकदमे में आरोपी बनने का संकेत हो सकती है।

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लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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