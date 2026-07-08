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राम मंदिर दान चोरी के नए राज से उठेगा पर्दा, पुलिस रिमांड पर लिए गए तीन आरोपी

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर दान चोरी के मामले में गिरफ्तार आठ में से तीन आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। ऐसे में दान चोरी से जुड़े नए राज से पर्दा उठने की उम्मीद जग गई है। पुलिस ने मंगलवार को तीनों आरोपियों की 40 घंटे की रिमांड मंजूर की थी।

राम मंदिर दान चोरी के नए राज से उठेगा पर्दा, पुलिस रिमांड पर लिए गए तीन आरोपी

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले में पुलिस को तीन आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल गई है। पुलिस इन आरोपियों से पहले ही जेल में पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के आधार पर मिली कई जानकारियों और दान चोरी से जुड़ी कड़ियों को पुलिस अब मिलाने की कोशिश करेगी। उम्मीद है कि इससे दान चोरी के कई राज से पर्दा उठ सकेगा। रुपयों को कहां-कहां खपाया गया, कैसे चुराया गया और कहां छिपाया गया, सबकुछ बाहर आने की उम्मीद है। आरोपियों की रिमांड मांगते समय भी पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों से सबूतों की बरामदगी करनी है।

राम मंदिर दान चोरी का मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार ने एसआईटी की गठन किया था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और निर्देश पर ही दान चोरी के मामले में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। अदालत के निर्देश पर इन आरोपियों से बारी-बारी से पुलिस ने जेल में जाकर भी पूछताछ की थी। एक आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर कार समेत कई बरामदगी की थी। उसी तरह तीन अन्य आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय की सात दिनों की पुलिस रिमांड अदालत से मांगी गई थी।

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अदालत से मिली है 40 घंटे की कस्टडी रिमांड

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने पुलिस की अपील पर तीनों आरोपियों की 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले के विवेचक एवं सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी अदालत में मौजूद रहे। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और उनसे मिली जानकारियों के आधार पर नए साक्ष्यों एवं अन्य वस्तुओं की बरामदगी आवश्यक है।

वहीं आरोपियों की ओर से नियुक्त डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने पुलिस की रिमांड अर्जी का विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग स्वीकार करते हुए करीब 40 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी। बुधवार की सुबह जेल से तीनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है।

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तीन दिन पहले जेल में हुई थी पूछताछ

पुलिस ने तीन दिन पहले 5 जुलाई को अदालत की अनुमति मिलने के बाद जेल में भी तीनों आरोपियों से करीब पांच घंटे तक गहन पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल चैट की जांच में कई नई जानकारियां सामने आईं, जिनका मौके पर ही सत्यापन भी कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की थी।

अब कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर नए साक्ष्यों, डिजिटल सबूतों और अन्य संभावित बरामदगी की कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि इस पूछताछ से राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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