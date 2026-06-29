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राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय के बाद अब किसकी बारी? पुलिस की रडार पर कई बड़े नाम, जल्द होगी पूछताछ

Dinesh Rathour अयोध्या
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चढ़ावा चोरी मामले में आठों आरोपियों पर केस दर्ज होने के बाद सोमवार को चंपत राय से पुलिस ने कुछ जानकारियां मांगी हैं और वादी कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी।

राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय के बाद अब किसकी बारी? पुलिस की रडार पर कई बड़े नाम, जल्द होगी पूछताछ

Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की रडार पर कई बड़े नाम सामने आए हैं। चढ़ावा चोरी मामले में आठों आरोपियों पर केस दर्ज होने के बाद सोमवार को चंपत राय से पुलिस ने कुछ जानकारियां मांगी हैं और वादी कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी। इसके बाद कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी से जो कागजी सुबूत पुलिस को मिलेगा, वह जांच में अहम कड़ी साबित होगा।

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एसआईटी रिपोर्ट को आधार मानकर एक-एक कदम आगे बढ़ा रही है। हालांकि एसआईटी अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट विवेचक को दी गई है, उसमें ज्यादातर लोगों के बयान दर्ज हैं, इसलिए पुलिस अधिकारी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि विवेचक ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से जानकारी साझा करने के लिए कहा तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से दान पात्र की संख्या से लेकर कमरे के अंदर ले जाने फिर वहां से गिनती पूरी होने के बाद बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था को विस्तृत रूप से बताया।

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गोपाल राय से भी होगी पूछताछ

सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कई अन्य जानकारी के न होने की बात कही है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि ज्यादातर बाहरी मामलों में उनका हस्तक्षेप रहता था। आंतरिक मामलों में उन्होंने ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों का नाम बताया है। इसके बाद पुलिस ने चढ़ावा मामले में केस दर्ज कराने वाले वादी और ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन से भी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। सूत्र बताते हैं कि एक-दो दिन के भीतर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर के आंतरिक मामलों में इनका हस्तक्षेप एसआईटी के अधिकारियों को जांच के दौरान अधिक मिला है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जेल गए ज्यादातर आरोपियों को कर्मचारी बनाने में एक सदस्य की महती भूमिका सामने आई है। इसलिए उनसे पूछताछ कई दिनों तक हो सकती है। अंत में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी से जानकारियां सुबूत के तौर पर पुलिस इकट्ठा करेगी क्योंकि आय -व्यय की जानकारी के कागजात कोषाध्यक्ष के पास ही मौजूद हैं। उनके आने के बाद ही पुलिस को विस्तृत जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कागजातों की पूरी छानबीन करने के बाद ही पुलिस कोई ठोस नतीजे तक पहुंचेगी।

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सभी न्यासियों की सहमति से टिन्नू यादव को बनाया गया था पावर सेंटर

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के कथित प्रतिनिधि के तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू कार्यरत रहा। वह एक पावर सेंटर के रूप में व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा था। टिन्नू यादव के व्यक्तित्व और उसके रुतबे से भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र से लेकर अधिकांश ट्रस्टी वाकिफ थे। बीते छह सालों में 15 सदस्यीय कार्यकारिणी की अब तक करीब दो दर्जन बैठकें हर चौथे महीने अनिवार्य रूप से होती थीं। बैठकों में भौतिक और वर्चुअल रीति से कार्यकारिणी के लगभग सभी सदस्य शामिल रहते थे। तो क्या टिन्नू यादव को पावर सेंटर बनाए जाने पर सबकी सहमति थी अथवा किसी ट्रस्टी ने कोई आपत्ति भी दर्ज कराई। यह सवाल भी पुलिस जांच का विषय बन गया है कि आखिरकार एक सेवादार अथवा वाहन चालक इतनी बड़ी वैश्विक संस्था के सर्वाधिक महत्व के पदाधिकारी का प्रतिनिधि कैसे बन गया।

ट्रस्ट के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए नियमावली क्यों नहीं बनाई गई

यह सवाल भी है कि राम मंदिर में कार्यरत 15 सौ कर्मचारियों के अधिष्ठान पर भी करोड़ों का व्यय होता रहा होगा और बैठक में आय-व्यय के ब्योरे के साथ राजस्व व्यय एवं संपत्तियों पर अलग-अलग मदों में व्यय भी प्रस्तुत होता रहा जिसका अनुमोदन ट्रस्टी गण करते रहे। ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों की नियमावली का कभी कोई सवाल ही नहीं उठा। यदि उठा तो नियमावली कब बनी और उसमें कर्मचारियों के लिए नियम व शर्तें क्या थी और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी किसकी थी। तीसरा यह भी कि राम मंदिर की धार्मिक न्यास समिति जो ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि की अध्यक्षता में थी, के द्वारा दर्जन भर पुजारियों के लिए नियमावली बनाई गयी तो ट्रस्ट के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए नियमावली क्यों नहीं बनाई गयी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील राम मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों का उनकी नियुक्ति के पहले पुलिस के द्वारा चरित्र सत्यापन कराया गया था अथवा नहीं। पुलिस के लिए इन सभी सवालों का जवाब जानना जरूरी हो गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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