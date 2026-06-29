राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय के बाद अब किसकी बारी? पुलिस की रडार पर कई बड़े नाम, जल्द होगी पूछताछ

चढ़ावा चोरी मामले में आठों आरोपियों पर केस दर्ज होने के बाद सोमवार को चंपत राय से पुलिस ने कुछ जानकारियां मांगी हैं और वादी कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी।

Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की रडार पर कई बड़े नाम सामने आए हैं। चढ़ावा चोरी मामले में आठों आरोपियों पर केस दर्ज होने के बाद सोमवार को चंपत राय से पुलिस ने कुछ जानकारियां मांगी हैं और वादी कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी। इसके बाद कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी से जो कागजी सुबूत पुलिस को मिलेगा, वह जांच में अहम कड़ी साबित होगा।

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एसआईटी रिपोर्ट को आधार मानकर एक-एक कदम आगे बढ़ा रही है। हालांकि एसआईटी अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट विवेचक को दी गई है, उसमें ज्यादातर लोगों के बयान दर्ज हैं, इसलिए पुलिस अधिकारी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि विवेचक ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से जानकारी साझा करने के लिए कहा तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से दान पात्र की संख्या से लेकर कमरे के अंदर ले जाने फिर वहां से गिनती पूरी होने के बाद बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था को विस्तृत रूप से बताया।

गोपाल राय से भी होगी पूछताछ सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कई अन्य जानकारी के न होने की बात कही है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि ज्यादातर बाहरी मामलों में उनका हस्तक्षेप रहता था। आंतरिक मामलों में उन्होंने ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों का नाम बताया है। इसके बाद पुलिस ने चढ़ावा मामले में केस दर्ज कराने वाले वादी और ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन से भी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। सूत्र बताते हैं कि एक-दो दिन के भीतर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर के आंतरिक मामलों में इनका हस्तक्षेप एसआईटी के अधिकारियों को जांच के दौरान अधिक मिला है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जेल गए ज्यादातर आरोपियों को कर्मचारी बनाने में एक सदस्य की महती भूमिका सामने आई है। इसलिए उनसे पूछताछ कई दिनों तक हो सकती है। अंत में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी से जानकारियां सुबूत के तौर पर पुलिस इकट्ठा करेगी क्योंकि आय -व्यय की जानकारी के कागजात कोषाध्यक्ष के पास ही मौजूद हैं। उनके आने के बाद ही पुलिस को विस्तृत जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कागजातों की पूरी छानबीन करने के बाद ही पुलिस कोई ठोस नतीजे तक पहुंचेगी।

सभी न्यासियों की सहमति से टिन्नू यादव को बनाया गया था पावर सेंटर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के कथित प्रतिनिधि के तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू कार्यरत रहा। वह एक पावर सेंटर के रूप में व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा था। टिन्नू यादव के व्यक्तित्व और उसके रुतबे से भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र से लेकर अधिकांश ट्रस्टी वाकिफ थे। बीते छह सालों में 15 सदस्यीय कार्यकारिणी की अब तक करीब दो दर्जन बैठकें हर चौथे महीने अनिवार्य रूप से होती थीं। बैठकों में भौतिक और वर्चुअल रीति से कार्यकारिणी के लगभग सभी सदस्य शामिल रहते थे। तो क्या टिन्नू यादव को पावर सेंटर बनाए जाने पर सबकी सहमति थी अथवा किसी ट्रस्टी ने कोई आपत्ति भी दर्ज कराई। यह सवाल भी पुलिस जांच का विषय बन गया है कि आखिरकार एक सेवादार अथवा वाहन चालक इतनी बड़ी वैश्विक संस्था के सर्वाधिक महत्व के पदाधिकारी का प्रतिनिधि कैसे बन गया।