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राम मंदिर दान चोरी: सीईओ को खुद सैलरी देगा ट्रस्ट, सरकारी दखल से दूर रखने के लिए होगा बड़ा बदलाव

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, विनोद पांडेय, लखनऊ
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चढ़ावा चोरी प्रकरण में जिस तरह एसआईटी ने कदम-कदम पर बरती गईं लापरवाहियों और गैरजिम्मेदाराना रवैये का उल्लेख रिपोर्ट में किया है, उससे ट्रस्ट के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गए हैं। अब ट्रस्ट बड़े बदलाव की तैयारी में है। ट्रस्ट जिस रिटायर्ड अफसर को सीईओ बनाएगा उसे अपने पास से सैलरी देगा।

राम मंदिर दान चोरी: सीईओ को खुद सैलरी देगा ट्रस्ट, सरकारी दखल से दूर रखने के लिए होगा बड़ा बदलाव

Ram Mandir Controversy: चढ़ावा चोरी जैसे जघन्य अपराध के बाद दुनिया भर में जिस तरह ट्रस्ट की फजीहत हुई है, उसे देखते हुए बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर की प्रशासनिक सहित सभी तरह की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने और संचालन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह बनाने के लिए ट्रस्ट सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है। एक रिटायर्ड और अच्छी छवि के सनातनी अफसर की तलाश तेज कर दी गई है। सीईओ की तनख्वाह ट्रस्ट देगा। यह माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट सीईओ के लिए चयनित तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल रखेगा। इन पर चर्चा के बाद नए सीईओ के नाम का ऐलान हो सकता है। साथ ही ट्रस्ट में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाएंगे। इसकी तैयारी भी तेज हो गई है। सीईओ को लेकर कोषाध्यक्ष गोविंददेव गिरी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

चढ़ावा चोरी प्रकरण में जिस तरह एसआईटी ने कदम-कदम पर बरती गईं लापरवाहियों और गैरजिम्मेदाराना रवैये का उल्लेख रिपोर्ट में किया है, उससे ट्रस्ट के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गए हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर ट्रस्ट को भंग करने की मांग पर अड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रस्ट की साख तार-तार हुई है। इसे दोबारा से प्रतिष्ठित करने के लिए ट्रस्ट में हर स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सीईओ की नियुक्ति के साथ ही ट्रस्टियों का दखल भी घटाया जाएगा ताकि कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके।

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फूंक-फूंककर कदम रख रहा ट्रस्ट

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्टी अनिल मिश्र द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का खुलकर उल्लेख किया गया है। ऐसे में ट्रस्ट अब फूंक-फूंककर कदम रख रहा है। ट्रस्ट एवं मंदिर प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण जवाबदेह होगा, ताकि दोबारा कोई घटना होती है तो जिम्मेदार के गिरेबान को पकड़ा जा सके। ट्रस्ट नहीं चाहता है कि इसमें किसी तरह का सरकारी दखल हो। गोविंददेव गिरी से हुई बातचीत का लब्बोलुआब भी यही था कि यदि प्रशासक नियुक्त होता है तो ट्रस्ट में सरकारी दखल के खतरे रहते हैं।

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पूर्ण बदलाव की सहमति

सूत्रों के मुताबिक कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, ट्रस्टी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरण ने इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब ट्रस्ट बना था, तब उसके उपनियम पराशरण ने ही तैयार किए थे। ट्रस्ट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, सीईओ की नियुक्ति और ट्रस्ट में प्रशासनिक, वित्तीय कामकाज में बदलाव के लिए उपनियमों में संशोधन जरूरी है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट इन प्रस्तावों को 22 जुलाई की बैठक में रखेगा। इसमें खाली पदों के लिए नए ट्रस्टियों के नाम भी प्रस्तावित होंगे। ट्रस्टी के पराशरण ने उपनियमों में बदलाव का काम शुरू कर दिया है।

तीन सदस्यीय समिति कर रही है सीईओ की तलाश

छह जुलाई की बैठक में ट्रस्ट ने सीईओ चयन के लिए तीन सदस्यों रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े की कमेटी बना दी है। यह सभी अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। कमेटी ट्रस्ट को तीन नाम सौंपेगी। अगली बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम पर चर्चा हो सकती है। संभव है कि इसी दिन ऐलान भी हो जाए।

सभी की भूमिका स्पष्ट होगी

पहले सीईओ के कामकाज भी स्पष्ट होंगे, जिसके लिए ट्रस्ट के उपनियमों में बदलाव होने जा रहा है। मंदिर प्रबंधन में ट्रस्टियों का हस्तक्षेप घटाने पर विचार हो रहा है। सीईओ के पास प्रशासनिक काम जबकि नीतिगत और धार्मिक निर्णय ट्रस्ट लेगा। चढ़ावे की गिनती, बैंकिंग सिस्टम, थर्ड पार्टी ऑडिट जैसे प्रावधान लाने की तैयारी है। गणना कर्मचारियों का सत्यापन, योग्यता, ड्रेस कोड, निगरानी सिस्टम आदि बेहतर बनाया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। सर्विलांस सिस्टम की कमियां भी दूर होंगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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