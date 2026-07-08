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चंपत राय की एक गलती ने खड़ा किया बखेड़ा, चोरी पकड़ने के बाद भी क्यों नहीं दर्ज कराया केस?

By Yogesh Yadav
कमलाकांत सुंदरम अयोध्या
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राम मंदिर दान चोरी का मामला सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उठाने से पहले ही चंपत राय ने चोरी पकड़ ली थी। पुलिस की मदद से रुपये भी बरामद किए गए थे। इसके बाद भी केस नहीं दर्ज कराना सबसे बड़ी गलती बन गई। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया।

चंपत राय की एक गलती ने खड़ा किया बखेड़ा, चोरी पकड़ने के बाद भी क्यों नहीं दर्ज कराया केस?

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी का मामला विपक्ष के हाथों में आने से पहले ही रोका जा सकता था। अखिलेश यादव ने सात जून को पहली बार इसे सोशल मीडिया पर डाला। इससे पहले ही चंपत राय ने पांच जून को चोरी पकड़ ली थी और रुपये भी पुलिस की मदद से बरामद कर लिए थे। अब चंपत राय उस उस खास समय को कोस रहे होंगे। जब उन्होंने चढ़ावा चोरी के आरोपियों से चोरी की धनराशि की बरामदगी कर लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने से खुद को रोक लिया। थाने की ओर बढ़ चुके उनके कदम आखिर किसके दबाव में वापस मंदिर की ओर लौट गए, इसका पता अब तक नहीं चल सका है।

यदि उस दिन मुकदमा दर्ज हो जाता तो किसी तरह का बखेड़ा नहीं खड़ा होता। त्वरित कार्रवाई पर इतना बड़ा उलटफेर नहीं होता। उन्हें गुमनामी में जाने की जरूरत भी नहीं रहती। बीते छह सालों तक जिस ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कराकर वह गर्व से खड़े होते थे और दूसरे लोग उनकी बातें सुनने को लालायित रहते थे। विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें चीफ गेस्ट बनाने की होड़ दिखाई देती थी तो उनका सेलिब्रिटी के रूप में सुपर पावर बन जाना था।

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उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों तक सीधी मुलाकात इसी राम मंदिर में की और अपने कूटनीतिक व्यवहार से लोगों के दिलों में सम्मान अर्जित किया। उन्होंने सबसे बड़ा काम तो रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा में देश के विभिन्न क्षेत्रों की पहली पंक्ति की आठ हजार हस्तियों को एक साथ बुलाकर अपने ऊंचे कद का परिचय दिया। इस प्रकार का कार्यक्रम फिलहाल देश में किसी भी हस्ती ने नहीं किया।

छह साल में सुपर पावर बने चंपत अब अज्ञातवास में

विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय ने विहिप सुप्रीमो अशोक सिंघल की छाया बनकर आंदोलन को गतिमान रखने में भूमिका निभाई। अदालती लड़ाई में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। यही कारण रहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव नियुक्त किए गए। बीते एक महीने के घटनाक्रम के दौरान वह हीरो से जीरो बनते दिखाई दिए।

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पांच सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर सनातन समाज के प्रतिनिधि एक तरह के गौरव की अनुभूति से परिपूर्ण थे। उस दौरान अलग-अलग निर्माण एजेंसियों के कार्यरत कर्मचारी भी यहां काम करने के अवसर को बड़े सौभाग्य का विषय मानते रहे।

चंपत राय को किसने दिया सर्च और सीजर का अधिकार : विक्रम सिंह

लखनऊ। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उनके विरुद्ध भी आपराधिक मामला बनता है।

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उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका को लेकर कहा कि मामले में उन्हें सर्च और सीजर का अधिकार किसने दिया था। उन्होंने आरोपितों के ठिकानों पर तलाशी में चोरी की रकम बरामद होने के बाद उसकी एफआईआर क्यों नहीं कराई थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मंदिर में चढ़ावे की रकम की गणना और रोज के क्लोजर पर नजर रखने की पूरी जिम्मेदारी थी।

Yogesh Yadav

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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