संतोष दुबे ने चंपत राय के खिलाफ एसआईटी को सौंपे सबूत, 75 पन्नों में धांधली का पूरा ब्योरा

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ धर्मसेना प्रमुख और राम मंदिर आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले संतोष दुबे ने भी मोर्चा खोल दिया है। एसआईटी की मांग पर संतोष दुबे में चंपत राय के खिलाफ सबूत सौंप दिए हैं।

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मा्मले में संजय सिंह के बाद अब धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे ने चंपत राय के खिलाफ एसआईटी को धांधली से जुड़े सबूत सौंपे हैं। 75 से अधिक पन्नों के दस्तावेज और कथित साक्ष्य एसआईटी को सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के माध्यम से सौंपे गए। रविवार रात एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतोष दुबे से पूछताछ करके सोमवार दोपहर तक साक्ष्य जमा कराने को कहा था। दुबे ने बताया कि उन्होंने आठ प्रमुख बिंदुओं पर दस्तावेजी साक्ष्य और विभिन्न लोगों के सार्वजनिक बयान जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है। कई यूट्यूब चैनलों, मीडिया प्लेटफॉर्म पर संबंधित लोगों के दिए बयानों की भी जांच होनी चाहिए।

चंपत राय द्वारा खरीदी जमीनें, मूर्तियां गायब करने का रिकार्ड साक्ष्य सौंपने के बाद संतोष दुबे ने मीडिया को बताया कि एसआईटी को सीओ के माध्यम से सारे कागजात दे दिए हैं। उनका आरोप है कि इन साक्ष्य में चंपत राय द्वारा खरीदी जमीनें, मूर्तियां गायब करने का रिकार्ड भी है। एसआईटी ने सीओ सिटी के माध्यम से सोमवार दोपहर तक कागज सौंपने को कहा था। एसआईटी की जांच को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। चोर जेल जाने वाले हैं।

कोर्ट के जरिए चंपत राय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे चढ़ावा चोरी प्रकरण में उनकी तहरीर पर कार्रवाई न होने के सवाल पर बताया कि अब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। तहरीर की कॉपी एसआईटी को भी दी है। तहरीर पर फिर रिमाइन्डर भेजेंगे। इसके बाद कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की एफआईआर उसी दिन छोटे चोरों के खिलाफ हो गई। मगर बड़ों पर आंच नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर चंपत ने खुद को बचा कर कराई है। मगर वह बच नहीं सकते हैं। हम प्रथम शिकायतकर्ता हैं। अभी बहुत जगह जाना है। कार्रवाई हुई तो काम पूरा हो गया। रविवार वार्ता के बाद एसआईटी के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा काम अच्छा लग रहा है, इसलिए लग रहा है, कार्रवाई होगी।

मुफ्त मिल रहे पत्थरों को पांच गुना रेट पर खरीदा गया धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे ने एसआईटी को सीओ श्रेयश त्रिपाठी के माध्यम से सौंपे कागजात में आरोप लगाया कि राजस्थान के वंशीपहाड़पुर स्थित खदान मालिक दिलीप राठौर मंदिर के लिए पत्थर मुफ्त देने को तैयार थे। मगर कमीशनखोरी के कारण उनकी पेशकश ठुकराकर ट्रस्ट ने पांच गुना कीमत पर पत्थर खरीदे। सोशल मीडिया पर दिलीप का बयान होने का दावा किया है। अपने कागजात पर सोशल मीडिया की खबरों का जिक्र किया है। इसमें दीनानाथ वर्मा के लगाए गए 40 प्रतिशत कमीशन और महिपाल सिंह के आरोपों का जिक्र है।

जमीनों की खरीद में धांधली राम निवास मंदिर को कथित तौर पर नियम विरुद्ध कब्जा बयाननामा लिखकर कब्जा करने का आरोप लगाया। इसको लेकर हरीशंकर सफरीवाला का प्रार्थनापत्र एसआईटी के सौंपे दस्तावेज में दिया है। कागजात में शामिल एक अन्य बिन्दु के आरोपों में ग्राम कोट रामचन्दर में नजूल की जमीन पर एसडीएम के यहां वाद विचाराधीन रहते हुए नियमविरुद्ध सरकारी भूमि का बैनामा कराने का दावा किया है। उनका आरोप है कि इसकी मालियत करीब तीन करोड़ थी, लेकिन ट्रस्ट ने 23 करोड़ में खरीदा। ग्राम सहनेवाजपुर मांझा में जिस भूमि की मालियत नौ करोड़ थी, उसे 55 करोड़ में खरीद कर ट्रस्ट का धन दुरुपयोग किया गया।