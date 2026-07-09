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राम मंदिर दान चोरी: तीनों आरोपियों को लेकर 'मीटिंग प्वाइंट' पहुंची पुलिस, किया सीन रीक्रिएट

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर दान चोरी की कड़ियों को जोड़ने में अयोध्या पुलिस जुटी हुई है। बुधवार सुबह रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां रकम का बंटवारा होता था। यहां पर सीन रीक्रिएट कराया।

राम मंदिर दान चोरी: तीनों आरोपियों को लेकर 'मीटिंग प्वाइंट' पहुंची पुलिस, किया सीन रीक्रिएट

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी की जांच में जुटी पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों को मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर घटनाक्रम का सीन रीक्रिएट कराया। जांच के दौरान पुलिस टीम अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय को चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित भीखापुर क्षेत्र में लेकर पहुंची, जिसे आरोपियों का कथित मीटिंग प्वाइंट माना जा रहा है। चढ़ावा आरोपी लवकुश मिश्रा को पुलिस रात 10:30 बजे उसके गांव लेकर पहुंची। रुदौली क्षेत्र के शुजागंज के गांव फ़ग़ौली ठाकुरान में देर रात पुलिस उससे कुछ निशानदेही करवा रही थी।

मीटिंग प्वाइंट पर होता था रकम का बंटवारा

जांच में अब तक मिली जानकारी के अनुसार, मीटिंग प्वाइंट पर ही चोरी की रकम के बंटवारे की बात सामने आई थी। सूत्रों का कहना है कि आरोपी यहां एकत्र होकर चोरी की रकम के बंटवारे की योजना पर चर्चा भी करते थे। बताया जा रहा है कि इस जगह का चयन मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने किया था। इसी वजह से पुलिस ने क्षेत्र में स्थित जंगल में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, ताकि मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य या सुराग मिल सकें। पूरे घटनाक्रम के दौरान तीनों आरोपियों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस टीम उनसे घटनास्थल पर पहुंचकर चोरी की योजना, मुलाकातों और वारदात के क्रम को दोबारा समझने का प्रयास करती रही। जांच अधिकारी और मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे।

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अन्य आरोपियों की भूमिका खोजने का प्रयास

इस दौरान मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने आरोपियों से सवाल किए कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद क्या उन्हें अपने कृत्य पर शर्मिंदगी है और इस वारदात में आखिर कौन-कौन शामिल था। हालांकि तीनों आरोपियों ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पूरे समय चुप्पी साधे रहे। पुलिस सीन रिक्रिएशन और घटनास्थलों के निरीक्षण से चोरी की साजिश, बंटवारे और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाने का प्रयास कर रही है।

कैरीबैग बनाने वाली फैक्टरी पर छापा

मंगलवार को इनायत नगर से बीकापुर को जोड़ने वाले 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित कैरी बैग बनाने वाली एक फैक्टरी पर भी साइबर पुलिस पहुंचकर लंबी पूछताछ की सूचना से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोगों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कुछ सादी वर्दी में लोग चौरासी कोसी स्थित एक फैक्टरी पर पहुंचकर अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की। इस खबर की पुष्टि के लिए प्रभारी निरीक्षक इनायत नगर राजेश कुमार सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है।

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चर्चा तो यह भी है कि इनायतनगर नगर थाना क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान संचालक भी जांच टीम की रडार पर हैं। इन्हें कभी भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ के डर से थाना क्षेत्र के अधिकांश बिल्डिंग मैटेरियल संचालक चुप्पी साधे हुए हैं। इनायत नगर बाजार में छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है।

अनुकल्प के करीबियों से काफी देर तक पूछताछ

मिल्कीपुर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामला सामने आने के एक माह बाद भी सरकार के द्वारा गठित की गई एसआईटी टीम के साथ ही साइबर पुलिस व स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय है। एसआईटी टीम व साइबर पुलिस स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों के पैतृक आवास के इर्द-गिर्द की बाजारों में उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार को साइबर पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के गृह थाना क्षेत्र स्थित इनायत नगर बाजार में भी कुछ प्रतिष्ठान के संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें मेडिकल स्टोर चला रहे अनुकल्प के सगे चाचा भी शामिल हैं।

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पूछताछ के बाद देर शाम के बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। बुधवार को साइबर पुलिस ने एक बार फिर इनायत नगर बाजार में सराफा की दुकान चला रहे एक व्यवसायी, एक बिल्डिंग मैटेरियल के दुकान संचालक व इनायत नगर बाजार के एक अन्य व्यक्ति से पूछताछ की। अनुकल्प मिश्रा के सगे चाचा इनायत नगर बाजार में मेडिकल स्टोर संचालित कर रहे रामेंद्र मिश्रा को भी हिरासत में लिया।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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