Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर दान चोरी: एसबीआई पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी, गोविंद देव को मिला यह अधिकार

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
Follow us on Google News
share

राम मंदिर दान चोरी का पूरा ठीकरा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर फोड़ने की तैयारी ट्रस्ट ने कर ली है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव को एसबीआई से अनुंबध पर फिर से विचार करने का अधिकार दे दिया गया है।

Govind Dev
राम मंदिर गोविंद देव

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक दिन पूर्व हुई बैठक में रामलला के चढ़ावे के धनराशि की गणना को लेकर भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) के साथ ट्रस्ट के अनुबंध पर पुनर्विचार किया जा रहा है। ट्रस्ट ने सर्व सम्मति से यह जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि को सौंपी है। यह भी कहा गया कि वित्त समिति बैंक के साथ सम्बन्धों और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय ले। ट्रस्टियों ने एसओपी के अन्तर्गत बैंक के दायित्वों और उसके अनुपालन में बैंक की त्रुटियों पर समग्र रूप से चर्चा की । इसके साथ अनियमितताओं के प्रकाश में आने के बाद फैंकी प्रतिक्रिया और गंभीरता के अभाव को देखते हुए सभी ट्रस्टियों ने निराशा भी जताई।

बैठक में चढ़ावा चोरी की घटना पर ट्रस्टियों ने विचार करते हुए बैंक प्रबंधन पर ठीकरा फोड़ दिया लेकिन एसओपी के अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट के पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह भी तब जबकि राम मंदिर में पुजारियों पर नजर रखने और उनके द्वारा किसी भी दर्शनार्थी को प्रसाद अथवा चरणामृत देने तक पर ट्रस्टियों ने प्रतिबंध ही नहीं लगाया बल्कि उन पर अंकुश के लिए नये नियम भी भितरिया व बाहरिया का बनाया गया और कड़ाई से इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का जिम्मा सेना के अवकाश प्राप्त पूर्व सैनिक के रूप में तैनात धर्मगुरुओं को सौंपा गया। फिर भी रामलला के चढ़ावे की सुरक्षा के लिए हद दर्जे की बेफिक्री दिखाई गयी जो कि समझ से परे थी।

ये भी पढ़ें:चढ़ावा चोरी: अनिल मिश्रा का खंगाला जा रहा है CDR, टिन्नू ने लगाए थे गंभीर आरोप

राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रामलला को समर्पित की जाने वाली धनराशि के लिए एसबीआई सहित तीन बैंकों पंजाब नेशनल बैंक व बैंक आफ बड़ौदा को अधिकृत किया है। इन तीनों बैंकों के खाते में आनलाइन धनराशि अंतरण के लिए क्यूआर कोड भी ट्रस्ट की वेबसाइट से लेकर मंदिर परिसर में लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर से गणना में लगे सभी पुराने कर्मचारी बाहर, अब बैंककर्मी ही करेंगे गिनती

ट्रस्ट ने इन तीनों बैंकों में एफडीआर के जरिए धनराशि जमा सुनिश्चित कराया है और चालू व बचत खाता दोनों ही खुलवाया है। फिर भी दानपात्रों से धनराशि की गणना का जिम्मा अकेले एसबीआई को सौंपा है। ट्रस्ट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक वित्त समिति कमेटी बैंक प्रबंधन के द्वारा एसओपी के अनुपालन के प्रति जिस प्रकार की लापरवाही प्रदर्शित करने की समीक्षा के बाद अनुबंध को समाप्त भी कर सकती है अथवा दूसरे बैंकों को भी सहयोग में ले सकती है। हालांकि महंत गोविंद देव गिरि कह चुके हैं कि एसबीआई भी देश की प्रतिष्ठित बैंकिंग संस्थान है। इसलिए कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर के धार्मिक काम 9 संत संभालेंगे, सचिव-प्रवक्ता भी नियुक्त होंगे
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Controversy Ayodhya अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।