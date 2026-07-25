राम मंदिर दान चोरी: किरण एस के नेतृत्व में नई SIT का गठन, अयोध्या DIG और एसपी भी शामिल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने नई तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता आईजी लखनऊ रेंज किरण एस. करेंगे। अयोध्या के डीआईजी और एसएसपी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित इस तीन सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता आईजी लखनऊ रेंज किरण एस. को सौंपी गई है। अयोध्या के डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को टीम का सदस्य बनाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत कर रहे थे। उस टीम में आईजी लखनऊ रेंज किरण एस. सदस्य थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों के बाद जांच टीम का पुनर्गठन किया गया और अब इसकी कमान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंप दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नई SIT गठन का आदेश दरअसल, 13 जुलाई 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जांच की निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि मामले की जांच की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने साफ किया है कि इस संवेदनशील मामले की जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा।

नई एसआईटी करेगी सभी पहुलओंं की दोबारा समीक्षा एसआईटी की नई टीम अब चढ़ावा चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की दोबारा समीक्षा करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। सरकार का कहना है कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में नई एसआईटी के गठन और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी से मामले की जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।