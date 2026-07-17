चढ़ावा चोरी का मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष 39 घंटे की रिमांड पर, कई और राज खुलेंगे

अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में कोर्ट ने मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव 39 घंटे की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव से पुलिस पूछताछ करेगी। कई और राज खुलेंगे।

अयोध्या राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच और बरामदगी को लेकर पुलिस ने मामले के दो आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग स्वीकार हो गई। है। मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव को कोर्ट ने 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। पुलिस शनिवार को इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए जेल से बाहर ले जाएगी, जो इस मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। इन दोनों से पूछताछ कई और सच सामने आएंगे।

मामले के विवेचक और क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में विशेष अभियोजन अधिकारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा और बरादमगी होने की संभावना है। इसी उद्देश्य से दोनों से अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ की अनुमति मांगी गई। अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि तय की थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय कस्टडी रिमांड पर फैसला सुनाया। इससे पहले इसी प्रकरण में पुलिस छह अन्य आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। रिमांड के दौरान सभी आरोपियों से घटना की योजना, चढ़ावे की धनराशि के लेन-देन, साक्ष्यों के सत्यापन तथा अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की गई थी।

भर्ती होते ही चोरों का सरगना बन गया था मनीष यादव श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल आरोपियों की करतूतों की परतें खुल रही हैं। पता चला है कि मनीष कुमार यादव भर्ती होते ही चढ़ावा चोरी गिरोह का सरगना बन गया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में नोटों की गड्डियां चुराते सीधे तौर पर तीन लोग देखे गए। अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा। यह तीनों चढ़ावे की रकम पार करते थे और बाकी तीन अन्य इनकी मदद करते थे। मदद में सभी घेरा बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आगे खड़े हो जाते थे।