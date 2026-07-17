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चढ़ावा चोरी का मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष 39 घंटे की रिमांड पर, कई और राज खुलेंगे

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में कोर्ट ने  मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव 39 घंटे की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव से पुलिस पूछताछ करेगी। कई और राज खुलेंगे।

चढ़ावा चोरी का मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष 39 घंटे की रिमांड पर, कई और राज खुलेंगे

अयोध्या राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच और बरामदगी को लेकर पुलिस ने मामले के दो आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग स्वीकार हो गई। है। मास्टमाइंड टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव को कोर्ट ने 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। पुलिस शनिवार को इन दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए जेल से बाहर ले जाएगी, जो इस मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। इन दोनों से पूछताछ कई और सच सामने आएंगे।

मामले के विवेचक और क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में विशेष अभियोजन अधिकारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा और बरादमगी होने की संभावना है। इसी उद्देश्य से दोनों से अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ की अनुमति मांगी गई। अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि तय की थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय कस्टडी रिमांड पर फैसला सुनाया। इससे पहले इसी प्रकरण में पुलिस छह अन्य आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। रिमांड के दौरान सभी आरोपियों से घटना की योजना, चढ़ावे की धनराशि के लेन-देन, साक्ष्यों के सत्यापन तथा अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की गई थी।

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भर्ती होते ही चोरों का सरगना बन गया था मनीष यादव

श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल आरोपियों की करतूतों की परतें खुल रही हैं। पता चला है कि मनीष कुमार यादव भर्ती होते ही चढ़ावा चोरी गिरोह का सरगना बन गया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में नोटों की गड्डियां चुराते सीधे तौर पर तीन लोग देखे गए। अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा। यह तीनों चढ़ावे की रकम पार करते थे और बाकी तीन अन्य इनकी मदद करते थे। मदद में सभी घेरा बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आगे खड़े हो जाते थे।

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मनीष चढ़ावे की गड्डियां पार करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद

एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक, मनीष यादव की भर्ती उसके बड़े पिता (ताऊ) रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू की सिफारिश पर हुई थी। टिन्नू ने मनीष की भर्ती के लिए कागजात एसबीआई के रत्नेश चतुर्वेदी को दिए थे। रत्नेश ने सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए गणनाकर्मी पद पर संविदा प्रक्रिया पूरी कराई। रिकार्ड के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 को ही मनीष यादव की भर्ती हुई और 11 मई 2026 की सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे की गड्डियां पार करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के ड्राइवर रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू सीधे तौर पर पैसे चोरी करते हुए तो नहीं पकड़े गए लेकिन आशंका है कि उसने अपने भतीजे मनीष को आगे किया।

Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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