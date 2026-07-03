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राम मंदिर: वीआईपी दर्शन के नाम पर भी वसूली, 25 हजार में स्पेशल पास, होटल से भी सीटिंग

Dinesh Rathour अयोध्या, विशेष संवाददाता
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में नई बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूली जाती थी। इसके लिए उन्हें 25 हजार रुपये तक के पास उपलब्ध करवाए जाते थे। एसआईटी ने अब निर्धारित पास को भी जांच में शामिल कर लिया हे।

राम मंदिर: वीआईपी दर्शन के नाम पर भी वसूली, 25 हजार में स्पेशल पास, होटल से भी सीटिंग

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में चल रही एसआईटी की जांच में हर दिन नए-नए मामले में सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने अब श्रीराम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए निर्धारित पास के दुरुपयोग को भी जांच में शामिल कर लिया है। कुछ लोगों ने एसआईटी से शिकायत की थी कि मंदिर के वीआईपी पास होटलों, ट्रेवेल्स संचालकों तथा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पहुंच गए थे। यह लोग वीआईपी दर्शन के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। बताते हैं कि 25 हजार रुपये तक में पास बेचे जा रहे थे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की व्यवस्था के मुताबिक दो तरह के पास बनते थे। एक विशिष्ट दर्शन पास दूसरा सुगम दर्शन पास। मंदिर ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं। एक ट्रस्टी एक स्लॉट में 60 पास जारी कर सकता है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच हर दो घंटे का स्लॉट तय है। कोई भी ट्रस्टी किसी भी स्लॉट में दर्शन के लिए अपने कोटे से पास जारी कर सकता है। ट्रस्ट सदस्यों के नाम पर जारी होने वाले पास पैसे लेकर बेचे जाने लगे थे। आरोप है कि वीआईपी पास 25 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे थे।

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25 हजार रुपये तक बेचे गए वीआईपी पास

चढ़ावा चोरी के मामले ने तूल पकड़ा तो वीआईपी दर्शन के नाम पर चल रहे धंधे के राज भी खुलने लगे। वह लोग भी सामने आए जिन्हें पहले से पास के सौदे के बारे में जानकारी थी। आरोप लगने लगे कि वीआईपी दर्शन के पेशेवर लोगों के हाथ पहुंच गया था। मंदिर के आसपास के कई होटल संचालक वीआईपी पास का सौदा करते हैं। दर्शन पूजन के नाम पर 25 हजार रुपये तक में पास बेचा जाता है। होटल संचालक और ट्रेवेल्स एजेंसी ही नहीं मंदिर के आसपास सक्रिय दलाल किस्म के लोगों के हाथ भी यह पास लग गया था। यदि एक पास भी बिक गया तो दिनभर की दिहाड़ी पूरी हो जाती थी। श्रीराम मंदिर में विशेष पूजा के नाम पर अलग से पैसे लिए जाते थे। ज्यादातर मुंबई, दिल्ली तथा दक्षिण भारत के राज्यों से आए श्रद्धालुओं से ही पास का सौदा किया जाता था। कुछ बड़े कारोबारी कम समय लेकर आते थे तो पैसा देकर जल्दी दर्शन करके लौट जाते थे। यह धंधा लंबे समय से चल रहा था और ट्रस्ट के सदस्य अनजान बने रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनके नाम पर जारी होने वाले पास बिक रहे हैं। अब यह उनके पास कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। एसआईटी ने इसे भी जांच में शामिल कर लिया है। पास की व्यवस्था के बारे में मंदिर ट्रस्ट से जानकारी मांगी है। एसआईटी इस बात भी जांच करेगी कि ऐसे कौन लोग थे जिनके नाम पर जारी होने वाले पास का सौदा शुरू कर दिया गया था। जांच के साथ पास की पारदर्शी और टिकाऊ व्यवस्था पर सुझाव देगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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