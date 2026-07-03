राम मंदिर: वीआईपी दर्शन के नाम पर भी वसूली, 25 हजार में स्पेशल पास, होटल से भी सीटिंग

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में चल रही एसआईटी की जांच में हर दिन नए-नए मामले में सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने अब श्रीराम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए निर्धारित पास के दुरुपयोग को भी जांच में शामिल कर लिया है। कुछ लोगों ने एसआईटी से शिकायत की थी कि मंदिर के वीआईपी पास होटलों, ट्रेवेल्स संचालकों तथा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पहुंच गए थे। यह लोग वीआईपी दर्शन के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। बताते हैं कि 25 हजार रुपये तक में पास बेचे जा रहे थे।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की व्यवस्था के मुताबिक दो तरह के पास बनते थे। एक विशिष्ट दर्शन पास दूसरा सुगम दर्शन पास। मंदिर ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं। एक ट्रस्टी एक स्लॉट में 60 पास जारी कर सकता है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच हर दो घंटे का स्लॉट तय है। कोई भी ट्रस्टी किसी भी स्लॉट में दर्शन के लिए अपने कोटे से पास जारी कर सकता है। ट्रस्ट सदस्यों के नाम पर जारी होने वाले पास पैसे लेकर बेचे जाने लगे थे। आरोप है कि वीआईपी पास 25 हजार रुपये तक में बेचे जा रहे थे।

25 हजार रुपये तक बेचे गए वीआईपी पास

चढ़ावा चोरी के मामले ने तूल पकड़ा तो वीआईपी दर्शन के नाम पर चल रहे धंधे के राज भी खुलने लगे। वह लोग भी सामने आए जिन्हें पहले से पास के सौदे के बारे में जानकारी थी। आरोप लगने लगे कि वीआईपी दर्शन के पेशेवर लोगों के हाथ पहुंच गया था। मंदिर के आसपास के कई होटल संचालक वीआईपी पास का सौदा करते हैं। दर्शन पूजन के नाम पर 25 हजार रुपये तक में पास बेचा जाता है। होटल संचालक और ट्रेवेल्स एजेंसी ही नहीं मंदिर के आसपास सक्रिय दलाल किस्म के लोगों के हाथ भी यह पास लग गया था। यदि एक पास भी बिक गया तो दिनभर की दिहाड़ी पूरी हो जाती थी। श्रीराम मंदिर में विशेष पूजा के नाम पर अलग से पैसे लिए जाते थे। ज्यादातर मुंबई, दिल्ली तथा दक्षिण भारत के राज्यों से आए श्रद्धालुओं से ही पास का सौदा किया जाता था। कुछ बड़े कारोबारी कम समय लेकर आते थे तो पैसा देकर जल्दी दर्शन करके लौट जाते थे। यह धंधा लंबे समय से चल रहा था और ट्रस्ट के सदस्य अनजान बने रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनके नाम पर जारी होने वाले पास बिक रहे हैं। अब यह उनके पास कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। एसआईटी ने इसे भी जांच में शामिल कर लिया है। पास की व्यवस्था के बारे में मंदिर ट्रस्ट से जानकारी मांगी है। एसआईटी इस बात भी जांच करेगी कि ऐसे कौन लोग थे जिनके नाम पर जारी होने वाले पास का सौदा शुरू कर दिया गया था। जांच के साथ पास की पारदर्शी और टिकाऊ व्यवस्था पर सुझाव देगी।