राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय की शिथिलता से संकट, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंददेव ने अब फोड़ा ठीकरा
राम मंदिर में दान चोरी के मामले में ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके महासचिव चंपत राय पर अब कोषाध्यक्ष गोविंददेव ने शिथिलता का आरोप लगाते हुए पूरा ठीकरा ही फोड़ दिया है। यहां तक कहा कि व्यवस्था विकेंद्रीकृत करने के बजाय चंपत खुद सबकुछ संभालते रहे।
राम मंदिर में दान चोरी के मामले में अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से बाहर हो चुके पूर्व महासचिव चंपत राय अब कोषाध्यक्ष गोविंददेव के भी निशाने पर आ गए हैं। गोविंददेव ने पूरे मामले में चंपत राय पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्हें शिथिल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि उनकी व्यवस्थाओं की वजह से ही इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है। गोविंदगिरी ने हिन्दुस्तान के साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने हालांकि चंपत राय का बचाव भी किया है।
शिथिल कार्यपद्धति का नतीजा
गोविंददेव गिरी ने कहा कि ऐसा चंपत राय की कार्यपद्धति के कारण हुआ। उन्होंने अपने ड्राइवर पर बेइंतिहा भरोसा कर लिया। निगरानी सिस्टम कमजोर होने के कारण ऐसी स्थिति बनी। स्वामी ने कहा कि जब इतना बड़ा, लंबा चौड़ा काम फैला हुआ था तो उन्हें व्यवस्थाओं को विकेंद्रीयकृत करना चाहिए था। आरोप लगने से पहले भी यह बातें चर्चा में आती थीं, लेकिन वह इन बातों को नजरंदाज करते थे। उनको लगता था कि सब हो जाएगा। यही तो शिथिलता है, यही असावधानी है। उनकी असावधानी के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया।
कोष में आने तक किसी धन की जिम्मेदारी मेरी नहीं
एक सवाल के जवाब में कहा कि दानपात्रों की जिम्मेदारी डॉ. अनिल मिश्र की थी। कोषाध्यक्ष होने के नाते कोष में जो आ गया, उसको संभालना, ठीक ढंग से व्यय करना मेरी जिम्मेदारी है। कोष में आने तक मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह काम प्रोफेशनल का है, कठोर अनुशासन का है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त कर रहे हैं। तीन लोगों की कमेटी ट्रस्ट ने बना दी है। यह कमेटी तीन नाम ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तावित करेगी। उनमें से हम एक का चयन करेंगे।
न्याय होगा, दंड भी मिलेगा
गिरी ने कहा कि इसमें न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि यह गहरी चोट रामभक्तों के अंतःकरण पर है। यह प्रहार श्रद्धा पर है। लेकिन साथ-साथ इतना प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि हिन्दू समाज में फूट का निर्माण हो जाए, रामभक्तों में फूट पड़ जाए और राम मंदिर के प्रति जो श्रद्धा भाव हो, कम हो जाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे।
किसी को दोषी ठहराना मेरा काम नहीं
एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा करना मेरा काम नहीं है। मैं अभी चंपत जी से मिला नहीं हूं। किसी को दोषी ठहराना मेरा काम नहीं है। यदि वह (एसआईटी) दोषी ठहराते हैं तो दोषी, नहीं ठहराते तो दोषी नहीं हैं। बैंक बदलने के सवाल पर कहा मैं यह नहीं कहूंगा कि खाता बदल दिया जाए। वह एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसको लांक्षित नहीं करना चाहता। भूल तो भूल है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।