चैट से खुला दो करोड़ की चढ़ावा चोरी का राज, टिन्नू ही निकला राम मंदिर मामले का मास्टरमाइंड
Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर दान चोरी की जांच में जुटी पुलिस को अहम सफलता मिली है। चैट से दो करोड़ की चढ़ावा चोरी का राज खुला है। चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला है।
Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी पुलिस ने रविवार को जेल में तीन आरोपियों से करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान आरोपियों की चैट से पता चला कि पूरे खेल का मास्टरमाइंड चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव था और करीब दो करोड़ के चढ़ावा की चोरी की गई है। कोर्ट की अनुमति से पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अब मिली नई जानकारी के आधार पर टिन्नू यादव को आने वाले दिनों में कस्टडी रिमांड पर लेने की अपील पुलिस कर सकती है। पुलिस को उम्मीद है कि टिन्नू पूछताछ में कई अहम राज उगल सकता है।
अनुकल्प, लवकुश और करुणेश से पूछताछ
पुलिस की साइबर सेल ने राममंदिर के चढ़ावा चोरी के आरोपियों के मोबाइल चैट का बीते एक साल का डाटा हासिल किया है। इसके आधार पर रविवार को विवेचक ने जेल में आरोपियों से कई बिन्दुओं पर पूछताछ की। विवेचक सीओ आशुतोष तिवारी रविवार को करीब 11:30 बजे जेल पहुंचे और करीब 4:15 बजे तक रहे। अविनाश से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई नए तथ्य मिले थे, जिनका सत्यापन पुलिस ने जेल पहुंचकर किया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान सभी के लिखित बयान दर्ज किए। इसे अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है।
पहले अलग-अलग फिर आमने-सामने पूछताछ
रविवार को पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय से पूछताछ की। विवेचक ने पहले तीनों से अलग-अलग फिर उन्हें साथ बिठाकर पूछताछ की। पुलिस ने अविनाश को छोड़कर अन्य सातों आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति ली है। शेष चार आरोपियों रमाशंकर मिश्र,टिन्नू यादव, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव से आने वाले समय में पुलिस पूछताछ कर सकती है। किससे कब पूछताछ होगी, यह अभी सामने नहीं आया है।
अनुकल्प-लवकुश की चैट के कई सुराग मिले
राममंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की मोबाइल चैट में दो करोड़ की चोरी सामने आने का दावा है। आरोपियों ने आपस में चैट के माध्यम से काफी बातचीत की है। अनुकल्प और लवकुश की मोबाइल चैट में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। फरवरी में रुपये के बंटवारे को लेकर इन दोनों के बीच विवाद भी होने की बात कही जा रही है। इसकी जानकारी भी पुलिस को आरोपियों की मोबाइल चैट से मिली है।
कैसे निकलती थी नकदी बाहर
जांच में सबसे अहम सवाल नकदी के राममंदिर परिसर से बाहर निकलने को लेकर है। बिना संगठित गिरोह के रूप में यह काम सम्भव नहीं है। पुलिस सहयोग करने वाले अन्य नामों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसमें चूक अथवा संलिप्तता शामिल है। सूत्रों के अनुसार अनुकल्प की गणना के दौरान वाउचर बनाने की जिम्मेदारी थी। इसमें वह बड़ी हेरफेर करने में मदद करता था। आरोपियों के पूरे प्लान को लेकर पुलिस सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है, जिसे कोर्ट में बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।