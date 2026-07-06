राम मंदिर दान चोरी: चंपत राय के भाग्य का फैसला आज, केवल पद जाएगा या ट्रस्ट से भी होंगे बाहर?

Ram Mandir News: अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी के मामले में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के भाग्य का आज फैसला होगा। श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दोनों के इस्तीफे पर फैसला होगा।

Ram Mandir News: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल राय के इस्तीफे पर चर्चा होगी। बैठक में तय होगा कि उनका केवल दोनों का केवल पद जाएगा या ट्रस्ट से भी किनारे कर दिए जाएंगे। हालांकि, संभावना है कि चंपत राय का महासचिव पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और ट्रस्ट के सदस्य बने रहें। मणिराम छावनी में महंत नृत्य गोपालदास की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की दोपहर तीन बजे से होगी।

चंपत राय के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश बैठक के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। चंपत राय को लेकर धड़ेबंदी भी तेज है। कई वरिष्ठ सदस्य चंपत को निर्दोष मान रहे हैं। इसका असर बैठक में देखा जा सकता है। अयोध्या के संत समाज ने भी शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर स्थिति साफ कर दी है। इस तरह चंपत राय के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। यह भी सही है कि ट्रस्ट कोई फैसला बहुमत से ही लेता है। मतदान का अधिकार पदेन सदस्यों को नहीं है। इस नाते किसी भी निर्णय में पदेन सदस्यों की भूमिका नहीं होगी। वह केवल राय जाहिर कर सकते हैं। फैसला वही होगा, जो नियमित सदस्य तय करेंगे। ऐसे में सबकी नजरें सोमवार की बैठक पर हैं।

कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय को जाना होगा तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि महासचिव पद से ही इस्तीफा दिया है। सदस्य तो बने रह सकते हैं। ऐसी तमाम विचारधाराओं के बीच सोमवार को तय होगा कि चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा की भूमिका ट्रस्ट में रहेगी या फिर जाएगी। रविवार को ही आमंत्रित ट्रस्ट के सदस्यों के पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका है। कई सदस्य पहुंच चुके हैं तो कई सदस्यों के सोमवार सुबह तक आने की संभावना है।

पहली बार ट्रस्ट सदस्यों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहली बार ट्रस्ट सदस्यों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठहरने की जगह पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। बैठक स्थल मणिराम छावनी के आसपास पुलिस का पहरा है। ट्रस्ट सदस्यों के अलावा किसी अन्य का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने अयोध्या और बैठक स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था परखी है। बताया गया कि बैठक स्थल और इसके चारों ओर ट्रस्टियों के अतिरिक्त सामान्य जन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए बैठक स्थल के चारों ओर दो सौ मीटर तक सुरक्षा घेरा बना दिया गया है।

जिलाधिकारी शंशाक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर ने भी रविवार को मणिराम छावनी का दौरा किया। दोनों ने मणिराम छावनी में महंत कमलनयन दास के साथ बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रस्ट की बैठकें हर चार महीने में होती थी लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं देखी गई। पिछली बैठकों के बाद ट्रस्ट महासचिव और अन्य सदस्य बैठक में लिए गए निर्णयों से मीडिया को अवगत कराते थे। फिलहाल इस बार मीडिया को बैठक से दूर रखने की योजना तैयार कर ली गयी है। बैठक के निष्कर्ष के बारे में वीडियो रिकार्डिंग अथवा प्रेस रिलीज जारी की जा सकती है।

वासुदेवानंद, ऋतंभरा, परमानंद पहुंचे, गेस्ट हाउस के बाहर फोर्स तैनात अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शनिवार देर रात ही पहुंच गये थे। वह महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। गेस्ट हाउस के बाहर फोर्स तैनात है। राम आंदोलन की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी ऋतम्भरा के गुरुदेव दंडी स्वामी युगपुरुष परमानंद भी अयोध्या पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें गोपनीय स्थान पर ठहराया गया है। सूत्रों के मुताबिक रामसेवक पुरम स्थित विहिप यात्री निवास के मोरोपंत पिंगले ब्लॉक के विशेष कक्ष में उनके ठहरने की व्यवस्था है। यहां भी निजी सुरक्षा गार्डों के साथ पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी है।

ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि वैदेही भवन जानकी घाट पहुंचेंगे, लेकिन उनके आगमन से पहले फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। उडपी कर्नाटक स्थित पेजावर मठ पीठाधीश्वर जगद्गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ सोमवार पूर्वाह्न पहुंचेंगे। उनकी बेंगलुरु से लखनऊ की फ्लाइट सुबह है। फिलहाल मठ की अयोध्या शाखा में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है।

नहीं पहुंचे नृपेन्द्र मिश्र, एयरपोर्ट से खाली लौटी कार राम मंदिर ट्रस्ट के पदेन सदस्य और भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र का कार्यक्रम रविवार को तय था। उन्हें अपराह्न दो बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरना था। राज्य अतिथि के रूप में प्रोटोकाल के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से रिसीव करने के लिए गाड़ी नियत समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई थी लेकिन यह खाली ही लौटी।