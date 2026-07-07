राम मंदिर के बाथरूम में रुपए, 40 दिन में 70 बार चोरी, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई

राम मंदिर में दान चोरी को लिए बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में रखी गई। देर रात यह रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में राम मंदिर के बाथरूम में रुपए होने और 40 दिन में 70 बार चोरी की बातें भी साफ लिखी हैं।

अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के मामले में बनी विशेष जांच टीम (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई। इसमें राम मंदिर के बाथरूम में रुपए होने और 40 दिन में ही 70 बार चोरी के पुख्ता साक्ष्य होने की बातें लिखी हैं। एसआईटी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट में दावा है कि इससे पहले भी चोरी से इनकार नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पदाधिकारियों को यह रिपोर्ट भी दी गई थी। ट्रस्ट के आवेदन पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था। पिछले दिनों एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। फाइनल रिपोर्ट के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है।

सुनियोजित ढंग से बार-बार चोरी रिपोर्ट में कहा गया है कि गिनती कक्ष के भीतर सुनियोजित ढंग से बार-बार चोरी किए जाने की पुष्टि हुई है। सामने आया कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 यानी 40 दिनों के बीच ही सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों को करीब 70 बार नकदी छिपाकर ले जाते हुए देखा गया है। कर्मचारी अपनी जेब और जुराबों में रुपए भरते देखे गए हैं। रिपोर्ट में इस अवधि से पहले भी चोरी होने का संदेह भी जताया गया है।

छह लोगों पर एफआईआर और अन्य की जांच की सिफारिश एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आठ लोगों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।हालांकि एसआईटी ने छह लोगों पर एफआईआर और अन्य की जांच की सिफारिश की है। एसआईटी ने अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्र के खिलाफ चोरी, गबन, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति की थी। रिपोर्ट में गिनती कक्ष प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और अन्य पर्यवेक्षी अधिकारियों की भूमिका की जांच की सिफारिश की गई है।

एसओपी का नहीं किया गया पालन रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रस्ट और स्टेट बैंक के लिए बनाई गई संयुक्त मानक कार्यप्रणाली यानी एसओपी का पालन नहीं किया गया है। प्रवेश-निकास पर तलाशी नहीं ली गई और गणना कर्मियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस भी लागू नहीं हुई। गिनती कक्ष में उन्हें निजी सामान भी ले जाने दिया गया और अलग-अलग दानपात्रों की नकदी मिलाकर गिनी गई। सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं रही। इन गलतियों और खामियों की वजह से ही चढ़ावे की रकम में चोरी लगातार जारी रही।

एसआईटी गठन से पहले ही बरामद हुए थे 78.94 लाख रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसआईटी गठन से पहले ही ट्रस्ट गिनती प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों से लगभग 78.94 लाख रुपये, विदेशी मुद्रा, आभूषण और अन्य कीमती सामान बरामद कर चुका था। चार जून को गिनती कक्ष के पास शौचालय से 2.25 लाख रुपये भी मिले थे। जांच में आरोपितों की आय की तुलना में बैंक खातों में कहीं अधिक रकम जमा होने और काफी लेनदेन भी सामने आए हैं।