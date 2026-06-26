Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 79.85 लाख रुपए की बड़ी रिकवरी, अरेस्ट 8 आरोपी गए जेल

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब बड़ी रिकवरी हुई है। इस मामले में अब तक कुल 79.85 लाख रुपए की बरामदगी की गई। वहीं कोर्ट में पेश किए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 79.85 लाख रुपए की बड़ी रिकवरी, अरेस्ट 8 आरोपी गए जेल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी रिकवरी हुई है। पुलिस ने अब तक कुल 79.85 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर केसी वर्मा ने बताया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है और 29 जून (सोमवार) तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इससे पहले गुरुवार देर रात पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। तहरीर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय एवं रमाशंकर मिश्रा के विरुद्ध मंदिर के चढ़ावे की धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति रखना या प्राप्त करना, समान आशय से अपराध करना, आपराधिक षड्यंत्र रचना, अपराध के लिए दुष्प्रेरण (उकसाना), अन्य संबंधित दंडनीय अपराध को दर्शाया गया है।

तहरीर में यह भी कहा गया है कि गणना कक्ष में मौजूद ट्रस्ट एवं बैंक के पर्यवेक्षीय कर्मचारियों, विशेष रूप से सुभाष श्रीवास्तव तथा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। इनके संबंध में भी विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था। एफआईआर में मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। तहरीर 25 जून 2026 को ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की ओर से उनके अधिवक्ता अनिल कुमार यादव के माध्यम से दी गई थी।

29 को फिर कोर्ट में पेश होंगे सभी आरोपी

केस दर्ज होने के बाद ऐक्शन में आई पुलिस ने इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। इसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 29 तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। सभी आरोपियों को सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। लोक सेवक पर लागू होने वाली भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा भी लगी है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर मामले में नामजद 8 आरोपी अरेस्ट, रिमांड के लिए कोर्ट में पेश होंगे
ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 पर FIR, जानिए नामजद आरोपियों के नाम

चंपत राय का पहले ड्राइवर था टिन्नू यादव

खबरों के अनुसार, प्राथमिकी में नामजद रामशंकर यादव उर्फ़ टिन्नू यादव के बारे में बताया गया है कि वह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पहले वाहन चालक रहा है। विवाद शुरू होने के बाद, टिन्नू ने पैसे गिनने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया और इन आरोपों के लिए अज्ञात "ईर्ष्यालु लोगों" को जिम्मेदार ठहराया। मंदिर में दान के तौर पर मिले नकद रुपयों और कीमती सामान को गिनने में लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा समेत अन्य आरोपी भी शामिल रहे हैं।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Ram Mandir Controversy अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।