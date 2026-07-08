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राम मंदिर दान चोरी: साजिशन की गई आडिट रिपोर्ट की अनदेखी, बचने के लिए सीसीटीवी फुटेज गायब

By Yogesh Yadav
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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राम मंदिर दान चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर साजिशन आडिट रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी बचने के लिए गायब किए गए हैं। 27 अप्रैल 2026 के बाद 70 बार फुटेज में चोरी दिखी है। साफ है कि इससे पहले भी चढ़ावे में चोरी हो रही थी।

राम मंदिर दान चोरी: साजिशन की गई आडिट रिपोर्ट की अनदेखी, बचने के लिए सीसीटीवी फुटेज गायब

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी की रिपोर्ट पदाधिकारियों को सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। साजिशन आडिट रिपोर्ट की अनदेखी किए जाने के तथ्य भी सामने आए हैं। आडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि में कुछ गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है। इनमें मुख्य रूप से प्रबंधन प्रणाली में बार-बार कमियां, हुंडी खोलने की तिथि व हुंडी की संख्या में गड़बड़ी, हुंडियों से गिनती के लिए चढ़ावे की रकम स्थानान्तरित करने के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कवरेज का अभाव तथा दान में दी जाने वाली वस्तुओं की रसीद न जारी किया जाना शामिल था। आडिट रिपोर्ट में 180 दिनों की सीसीटीवी रिकार्डिंग करने की स्पष्ट सिफारिश भी थी लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

27 अप्रैल के पहले से हो रही थी चोरी

एसआईटी को जांच के दौरान 180 दिनों के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। ऐसे में आशंका यही है कि आरोपितों ने अपने बचाव के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराए थे, जिससे चोरी के प्रमाण न जुटाए जा सकें। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में लगभग 70 बार चोरी किए जाने के प्रमाण मिलने की बात कही है।

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बरामद धनराशि, बहुमूल्य वस्तुएं तथा बैंक खातों में आय से जमा राशि इस निष्कर्ष को और पुष्ट करती है। चोरी में शामिल आरोपितों के बयानों से तथा बैंक खातों में जमा आय से अधिक धनराशि से यह स्पष्ट होता है कि चोरी 27 अप्रैल 2026 से पहले भी हो रही थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण इस तिथि से पहले चोरी की घटनाओं का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका।

सुरक्षा उपायों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अपराध इसलिए संभव हुआ क्योंकि निर्धारित सुरक्षा उपायों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया। प्रवेश व निकासी के समय तलाशी, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर नियंत्रण, हुंडीवार गणना, मूल्यवर्गवार अभिलेखीकरण तथा प्रभागी पर्यवेक्षण जैसी व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू नहीं थीं। ट्रस्ट व बैंक के पर्यवेक्षकों / प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद निर्धारित सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए और चोरी को रोका नहीं जा सका।

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नहीं होती थी रेंडम चेकिंग भी

स्टेट बैंक व ट्रस्ट के बीच गणना कक्ष में जाने-आने वाले व्यक्तियों की तलाशी के लिए 20 सितंबर 2024 को निर्धारित व्यवस्था को छह फरवरी 2025 को जारी एसओपी में तलाशी के प्रावधान को नियमित / रेंडम रूप से कराने की शिथिलता दी गई। एसआईटी ने कहा कि ट्रस्ट पदाधिकारियों ने यह संशोधन किन परिस्थितियों में किया, यह गहन जांच व चिंता का विषय है। शिथिल प्रावधान के तहत भी नियमित अंतराल में अथवा रेंडम तलाशी भी नहीं होती थी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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