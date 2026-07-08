राम मंदिर दान चोरी: साजिशन की गई आडिट रिपोर्ट की अनदेखी, बचने के लिए सीसीटीवी फुटेज गायब

राम मंदिर दान चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर साजिशन आडिट रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी बचने के लिए गायब किए गए हैं। 27 अप्रैल 2026 के बाद 70 बार फुटेज में चोरी दिखी है। साफ है कि इससे पहले भी चढ़ावे में चोरी हो रही थी।

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी की रिपोर्ट पदाधिकारियों को सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। साजिशन आडिट रिपोर्ट की अनदेखी किए जाने के तथ्य भी सामने आए हैं। आडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि में कुछ गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है। इनमें मुख्य रूप से प्रबंधन प्रणाली में बार-बार कमियां, हुंडी खोलने की तिथि व हुंडी की संख्या में गड़बड़ी, हुंडियों से गिनती के लिए चढ़ावे की रकम स्थानान्तरित करने के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कवरेज का अभाव तथा दान में दी जाने वाली वस्तुओं की रसीद न जारी किया जाना शामिल था। आडिट रिपोर्ट में 180 दिनों की सीसीटीवी रिकार्डिंग करने की स्पष्ट सिफारिश भी थी लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

27 अप्रैल के पहले से हो रही थी चोरी एसआईटी को जांच के दौरान 180 दिनों के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। ऐसे में आशंका यही है कि आरोपितों ने अपने बचाव के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराए थे, जिससे चोरी के प्रमाण न जुटाए जा सकें। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में लगभग 70 बार चोरी किए जाने के प्रमाण मिलने की बात कही है।

बरामद धनराशि, बहुमूल्य वस्तुएं तथा बैंक खातों में आय से जमा राशि इस निष्कर्ष को और पुष्ट करती है। चोरी में शामिल आरोपितों के बयानों से तथा बैंक खातों में जमा आय से अधिक धनराशि से यह स्पष्ट होता है कि चोरी 27 अप्रैल 2026 से पहले भी हो रही थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने के कारण इस तिथि से पहले चोरी की घटनाओं का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका।

सुरक्षा उपायों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अपराध इसलिए संभव हुआ क्योंकि निर्धारित सुरक्षा उपायों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया। प्रवेश व निकासी के समय तलाशी, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर नियंत्रण, हुंडीवार गणना, मूल्यवर्गवार अभिलेखीकरण तथा प्रभागी पर्यवेक्षण जैसी व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू नहीं थीं। ट्रस्ट व बैंक के पर्यवेक्षकों / प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद निर्धारित सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए और चोरी को रोका नहीं जा सका।