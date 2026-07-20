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राम मंदिर चंदा चोरीः अनिल मिश्रा पर भी मुकदमे के आसार, सभी आरोपियों से पूछताछ में मिले साक्ष्य

By Yogesh Yadav
अनुराग शुक्ला अयोध्या
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राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा पर भी मुकदमे के आसार हैं। पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों से बारी-बारी से पूछताछ पूरी हो चुकी है। सभी से पूछताछ और बयानों को मिलाने के बाद अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है।

राम मंदिर चंदा चोरीः अनिल मिश्रा पर भी मुकदमे के आसार, सभी आरोपियों से पूछताछ में मिले साक्ष्य

चढ़ावा चोरी केस के सभी आठ आरोपियों से विवेचक ने पूछताछ का कोरम पूरा कर लिया है। सभी के बयानों की सत्यता की पुष्टि एक दूसरे से कराई गई। इसमें एक बात साफ हुई है कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के पास गणना कक्ष की जिम्मेदारी थी, फिर भी उन्होंने उसका निर्वहन पूरी तरह नहीं किया। समय पर शिकायत के बावजूद उसे नजरअंदाज किया। ऐसे में उन पर भी केस के आसार हैं। इससे पहले ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के वायरल लेटर में भी अनिल मिश्रा पर कई आरोप लगाए गए थे। चंपत राय ने यहां तक लिखा था कि उन्हें बिना बताए ही गणना के लिए बनाई गई एसओपी को चेंज कर दिया गया। एसओपी पर हस्ताक्षर पर चंपत राय का होना चाहिए था लेकिन अनिल मिश्रा ने उन्हें बिना बताए अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।

वहीं, छह आरोपियों ने पुलिस को बताया कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का दबदबा पूरे परिसर में था। वह पूर्व महासचिव चंपत राय की छाया के रूप में जाना जाता था, इसलिए ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी विभागों में उसका काफी दखल था। किसी को भी नौकरी दिलाना और हटाने का काम टिन्नू के इशारे भर से हो जाता था।

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सूत्र बताते हैं कि छह आरोपी अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव ने चढ़ावा चोरी की बात कबूल ली है। टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव पूछताछ के दौरान अंत तक यह कहते रहे कि उन्होंने चोरी नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि इस बीच छह आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ ग्राम धातुएं (सोना और चांदी) और कुछ नगदी भी पुलिस ने कब्जे में ली है।

विवेचना पूरी होने पर होगा अनिल पर केस

सूत्र बताते हैं कि टिन्नू और सुभाष को षड्यंत्र का आरोपी बनाया जा सकता है। टिन्नू ने अब तक किस तरह संपत्ति अर्जित की है, इसका पूरा ब्योरा पुलिस ने तैयार कर लिया है। सभी आरोपियों ने माना है कि डॉ. अनिल मिश्र गणना कक्ष के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप रखते थे मगर उन्हें ज्यादा आते-जाते नहीं देखा गया।

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विवेचना में सामने आया है कि अनिल की लापरवाही और शिकायतें नजरअंदाज करने से कर्मचारियों में चोरी करने का हौसला बढ़ता गया। व्यवस्था फूल प्रूफ रखी गई होती तो चढ़ावा चोरी की घटना इस स्तर पर नहीं पहुंच सकती थी। एसआईटी ने रविवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। इस पर सोमवार को सुनवाई भी होनी है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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