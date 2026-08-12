Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर दान चोरी: एसआईटी की रडार पर गिरफ्तार आरोपियों के 54 करीबी, लखनऊ में संपत्तियों की जांच

By Yogesh Yadav
लखनऊ। रामेन्द्र प्रताप सिंह
Follow us on Google News
share

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों के रिश्तेदार और करीबी अब एसआईटी की रडार पर आ गए हैं। लखनऊ में ऐसे ही 54 लोगों की संपत्तियां खंगाली जा रही हैं।

Ram Mandir Donation Theft
राम मंदिर दान चोरी में गिरफ्तार आठों आरोपियों के करीबी अब एसआईटी की रडार पर आ गए हैं (फाइल फोटो)

अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच अब आरोपियों के करीबियों की संपत्ति तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि कथित आर्थिक अनियमितताओं की कड़ियां संपत्तियों के लेनदेन से जुड़ी हो सकती हैं। इसी के चलते अयोध्या पुलिस और एसआईटी ने लखनऊ में आरोपियों और उनके करीबियों की संपत्तियां खंगालना शुरू कर दिया है। आठ नामजद आरोपियों के साथ उनके 54 रिश्तेदारों और करीबियों के नाम की सूची लखनऊ प्रशासन को भेजी गई है।

अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में आरोपियों और उनके परिजनों के नाम से पिछले दो वर्षों में दर्ज अथवा नामांतरण की गई कृषि-अकृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। पत्र के साथ क्षेत्राधिकारी अयोध्या की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। इसमें साफ तौर पर आरोपियों और उनके परिजनों के नाम से संपत्तियों की पड़ताल कराने का अनुरोध किया गया है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर निर्माण का खर्च 800 से 2200 करोड़ कैसे हो गया, SIT को महिपाल का लेटर

तहसील से निबंधन कार्यालय तक पड़ताल

जांच के घेरे में केवल राजस्व रिकॉर्ड ही नहीं हैं। लखनऊ की तहसीलों के एसडीएम और संबंधित निबंधन कार्यालयों के सब-रजिस्ट्रारों के अलावा एलडीए, नगर निगम और आवास विकास परिषद से भी संबंधित रिकॉर्ड खंगालने को कहा गया है। मकसद यह पता लगाना है कि सूची में शामिल लोगों ने दो साल के दौरान जमीन, मकान, फ्लैट या अन्य अचल संपत्ति खरीदी, बेचने या अपने नाम दर्ज कराने की कोई गतिविधि तो नहीं की।

आठ आरोपी, 54 करीबियों तक पहुंची जांच

पुलिस की सूची में आठ प्रमुख आरोपी हैं, जबकि उनके साथ जुड़े 54 लोगों के नाम भी शामिल हैं। दस्तावेजों में अलग-अलग आरोपियों के रिश्तेदारों और करीबियों के नाम-पते दर्ज हैं। इनमें अयोध्या के अलावा लखनऊ और दूसरे जिलों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। पुलिस अब यह जोड़ने में जुटी है कि आरोपियों के कथित आर्थिक लेनदेन और संपत्तियों के बीच कोई सीधा संबंध बनता है या नहीं।

ये भी पढ़ें:करोड़ों के सोना-चांदी की समीक्षा शुरू, बैंक पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी

रिकॉर्ड में छिपी होगी लेनदेन की कड़ी

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज है। ऐसे में संपत्ति की पड़ताल जांच का अहम हिस्सा मानी जा रही है। राजस्व और निबंधन रिकॉर्ड से सामने आने वाले तथ्य यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आरोपियों या उनके करीबियों की संपत्ति में हाल के वर्षों में कोई असामान्य बढ़ोतरी हुई या नहीं। जांच एजेंसियों की नजर अब इस बात पर है कि कहीं कथित गबन की रकम को जमीन-मकान जैसी अचल संपत्तियों में तो नहीं लगाया गया।

आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के मामले में विवेचक तलब

वहीं, एक आरोपी सुभाष श्रीवास्तव ने विवेचना के दौरान बंद किए गए पेंशन खाते को खोलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अब कोर्ट ने मामले के विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को 13 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने विवेचक को खाते में आई धनराशि के बैंक सत्यापन से संबंधित रिपोर्ट की कार्रवाई पूर्ण कर आख्या के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें:जनेऊ पहनते हैं, नॉन-वेज तो नहीं खाते? राम मंदिर CEO के उम्मीदवारों से 18 सवाल

आरोपी के लीगल डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने विगत 18 जुलाई को जेल में निरुद्ध सुभाष श्रीवास्तव के विवेचना के दौरान बंद किए गए पेंशन खाते को खुलवाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर विवेचक आशुतोष तिवारी ने आख्या प्रस्तुत की थी। इसमें आरोपी के जेल में निरुद्ध होने की तिथि 25 जून के बाद खाते में आई पेंशन की धनराशि को रिलीज करने की बात कही गई थी। जिस पर कोर्ट ने अभियोजन अधिकारियों और आरोपी के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद 26 जून के बाद की पेंशन धनराशि को अवमुक्त करने का आदेश दिया था। हालांकि आरोपी के अधिवक्ता ने इस पर असहमति जताते हुए अपना पक्ष रखा।

अब न्यायालय ने बैंक में आई धनराशि के सत्यापन संबंधी विवेचक की आख्या पर स्पष्टीकरण आवश्यक मानते हुए विवेचक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। उन्हें 13 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होकर सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण करने के साथ संपूर्ण आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Controversy Ayodhya News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।