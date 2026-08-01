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राम मंदिर दान चोरी: सात लाख के फूलों की सप्लाई पर 14 लाख का भुगतान, समारोहों में भी गड़बड़ी के बड़े संकेत

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण की जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही अब मंदिर में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोहों और उत्सवों के खर्चों में भी कथित अनियमितताओं की परतें खुलने लगी हैं। सूत्रों के अनुसार, फूलों की खरीद और सजावट के भुगतान में बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मिले हैं।

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राम मंदिर

राम मंदिर दान चोरी विवाद के पहले दिन से ही जांच जारी है। पहली एसआईटी के बाद गठित हुई दूसरी एसआईटी परत दर परत खोलने लगी है। एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया तो मामला धार्मिक आयोजन में हुए खर्चें तक पहुंच गया। राम मंदिर में हुए धार्मिक आयोजन और उत्सवों में भी एसआईटी को बड़ी आशंका मिली है। सूत्रों के अनुसार, फूलों की खरीद और सजावट के भुगतान में बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मिले हैं।

सूत्रों का दावा है कि एक आयोजन में करीब 7 लाख रुपये के फूलों की सप्लाई के बावजूद 14 लाख रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फूलों की सजावट के अलावा अन्य मदों में भी करोड़ों रुपये के भुगतान किए गए, जिनकी जांच की जा रही है। एक अन्य मामले में ध्वजारोहण के दौरान फूलों की सजावट के लिए करोड़ों रुपये का ठेका हुआ। बाद में उन फूलों को उतारने के लिए भी करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया।

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तीर्थ क्षेत्र के एक न्यासी ने किया लंबा खेल

तीर्थ क्षेत्र के एक न्यासी ने इसमें लंबा खेल किया। यह भी कहा जा रहा है कि एक अन्य उत्सव में जब दूसरी कंपनी ने फूलों की सजावट व उसे उतारने का ठेका बेहद कम कीमत में करने की बात कही तो उसे वह ठेका नहीं दिया गया। बल्कि उसी पुराने ठेकेदार से ही दोबारा वह काम करवाया गया। यह बड़ी धांधली भी जांच में सामने आ सकती है। इसके लेकर पुराने ट्रस्टियों में खलबली है। बताया जा रहा है कि भुगतान संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के दौरान एक ट्रस्टी ने कथित रूप से आपत्ति जताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बाद में उनसे स्वीकृति लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। यह मामला अब जांच एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष और गंभीरता से आगे बढ़ती है तो भुगतान प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और जिम्मेदार ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।

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अखंड संकीर्तन व पार्थिव शिवलिंग का चल रहा रुद्राभिषेक

दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय ने चातुर्मास के अनुष्ठान के साथ ही तीर्थ क्षेत्र भवन में रामनाम का अखंड संकीर्तन और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन भी शुरू कराया है। इस दौरान वैदिक आचार्यों के साथ वह स्वयं यजमान के रूप में सम्मिलित रहते हैं। पिछले छह वर्षों में राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ विहिप के केन्द्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सांगठनिक व्यस्तताओं के बाद यह पहला मौका है जब वह स्थिर हुए हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को लगे जिस प्रकार का व्यक्तिगत आक्षेप झेला है, उससे उपजे संताप को दूर करने और संकटों से उबरने का रास्ता भी अध्यात्म से ही निकल सकता है। यही कारण है कि उन्होंने संकल्पित अनुष्ठान का फैसला किया।

संघ के गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भी हो रहे सम्मिलित

राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन दिनों आषाढ़ पूर्णिमा से गुरु दक्षिणा कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम अगले दिनों तक चलेगा। इस दौरान संघ के स्वयंसेवक व अनुषांगिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित करते हैं,। इन कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यक्तिगत बचत से एक राशि का अर्पण करते हैं। इस दौरान गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज का पूजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में उपस्थित समूह के मध्य बौद्धिक के लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को भेजा जाता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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