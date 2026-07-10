राम मंदिर दान चोरी की रकम शेयर से लेकर सूदखोरी तक में खपाई, अब व्यापारियों से रिश्ते खंगाल रही पुलिस

राम मंदिर दान चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी रकम शेयर से लेकर सूदखोरी तक में खपाई है। पुलिस को रिमांड पर कई जानकारियां मिली हैं। पुलिस अब व्यापारियों से रिश्ते खंगाल रही है।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं। पता चला है कि चोरी से मिलने वाली रकम को सीधे खर्च करने के बजाय सुनियोजित तरीके से अलग-अलग कारोबारों में लगाया गया है। सूद पर रुपए देने के साथ ही शेयर तक में इसे लगाया गया है। आरोपी जानते थे कि यदि अचानक उनके नाम पर बड़ी संपत्ति या निवेश सामने आया तो उन पर संदेह होना तय था। इसी वजह से चोरी की रकम को विभिन्न माध्यमों से खपाने की रणनीति बनाई गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन, आपसी बातचीत, कॉल डिटेल, वित्तीय लेनदेन और संपर्कों की गहन पड़ताल में कई अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के संपर्क केवल सामान्य लोगों तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई प्रभावशाली व्यक्तियों से उनके व्यावसायिक संबंध भी थे। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि किन-किन लोगों की सलाह पर चोरी की रकम विभिन्न कारोबारों में निवेश की गई।

कुछ नेताओं के साथ व्यापारिक संबंध का पता चला जांच में ऐसे संकेत भी मिले हैं कि आरोपियों ने चोरी से मिली रकम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया, जबकि कुछ रकम वह ब्याज पर भी देने लगे। छोटी-सी नौकरी करने वाले इन आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों में अचानक बदलाव आ गया था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की रकम किन-किन कारोबारों में लगाई गई और इसके जरिए कितनी राशि को वैध दिखाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान कुछ नेताओं समेत कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके आरोपियों के साथ व्यावसायिक संबंध होने की जानकारी मिली है।

संदिग्ध संपर्कों और लेनदेन पर फोकस पुलिस ऐसे सभी संदिग्ध संपर्कों और वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के आरोपियों के साथ कारोबारी रिश्ते रहे हैं, उनमें भी जांच की आंच पहुंचने की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस चोरी की रकम के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि रकम कहां-कहां डायवर्ट की गई, किन लोगों तक पहुंची और क्या इस पूरे मामले में अन्य लोग भी शामिल थे।

निशानदेही पर कार-कैश और जेवर बरामद पुलिस हिरासत में रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार को एक कार, आभूषण और नकदी बरामद की है। बरामदगी आरोपियों के आवास और उनके बताए अन्य संभावित ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान हुई। इससे पहले अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय को पुलिस ने 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इस दौरान पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर उनके आवास पहुंची। इसके अलावा पुलिस ने उन अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की, जहां आरोपियों के चोरी की रकम या अन्य साक्ष्य छिपाए जाने की आशंका थी।

साइबर सेल ने इससे पहले तीनों आरोपियों की करीब एक वर्ष की मोबाइल चैट खंगाल कर विस्तृत अध्ययन किया। इन चैट से करीब दो करोड़ रुपये की चोरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। पूछताछ के दौरान यही चैट आरोपियों के सामने रखी गई और एक-एक बिंदु पर सभी से जवाब मांगा गया। इसके साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी आरोपियों को दिखाए, जिनमें कथित तौर पर चढ़ावा चोरी की पूरी कार्यप्रणाली दर्ज है। चैट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरी की संभावित रकम का आकलन किया और उसी के आधार पर आरोपियों से गहन पूछताछ की।

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिनसे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। इन बयानों के आधार पर पुलिस अब तथ्यों का सत्यापन कर रही है। जिन लोगों के नाम पूछताछ के दौरान सामने आए या जिनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई, उनसे भी पूछताछ की गई है। अब बरामदगी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर चढ़ावा चोरी की पूरी शृंखला को जोड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की रकम कहां-कहां खर्च की गई, किन लोगों को उसका लाभ मिला और क्या इस पूरे प्रकरण में अन्य लोग भी शामिल थे।

फर्जी रसीद से मिले या खरीदे गए थे बरामद आभूषण राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में बरामद आभूषणों की पड़ताल जांच का अहम हिस्सा बन गई है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों की निशानदेही पर बरामद आभूषण उन्होंने बाजार से खरीदे या श्रद्धालुओं से कथित फर्जी रसीद के जरिए दान कराए थे। फर्जी रसीद के उपयोग का मामला सामने आता है, तो श्रद्धालुओं की दी गई वस्तुओं की बरामदगी होने से यह मामला चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं से कथित रूप से आभूषण लेने की पूरी प्रक्रिया, फर्जी रसीदों के इस्तेमाल और इसमें शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ जाएगी।

टिन्नू, सुभाष पार कराते थे चढ़ावा चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस अब चोरी की पूरी साजिश और उसके तरीके का पर्दाफाश करने में जुटी है। जांच का सबसे अहम पहलू यह है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चढ़ावे की रकम मंदिर परिसर से बाहर कैसे पहुंचाई जाती थी। इसी बिंदु पर पुलिस ने कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी लवकुश, अनुकल्प और करुणेश ने बताया कि चढ़ावे की रकम को बाहर निकालने में सुभाष और टिन्नू की मदद ली जाती थी। इनकी मदद के चलते ही आरोपियों को किसी भी बात का डर नहीं था।

जांच में सामने आया है कि शुरुआत में आरोपी संदेह से बचने के लिए कथित तौर पर थोड़ी-थोड़ी रकम बाहर निकालते थे। जब यह तरीका लगातार सफल होता गया और किसी स्तर पर रोक-टोक नहीं हुई, तो उनका मनोबल बढ़ता गया। इसके बाद बाहर ले जाई जाने वाली रकम की मात्रा भी धीरे-धीरे बढ़ाई जाने लगी।