राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान में सख्ती, बिना जेब के कपड़ों में होगी एंट्री, CCTV बढ़ेंगे

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां गणना कक्ष में CCTV अपडेट कर इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही सुपरवाइजरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बिना जेब के कपड़े पहनकर आने वालों को गणना कक्ष में एंट्री मिलेगी।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर चढ़ावा और दान को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। यहां न केवल चढ़ावा के गणना कक्ष में CCTV अपडेट कर इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, बल्कि सुपरवाइजरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जन्मस्थान प्रबंधन का मानना है कि सीसीटीवी तो चोरी के बाद देखा जाएगा, ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा होने दें। इसके अलावा बिना जेब के कपड़े पहनकर आने वालों को गणना कक्ष में एंट्री मिलेगी।

राम मंदिर प्रकरण के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में आरोप लगाने वाले सुबूतों के अभाव में पीछे हट गए। इन सबके मद्देनजर श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सख्ती इस तरह बढ़ाई जा रही कि चढ़ावा चोरी की नौबत ही न आए। जन्मस्थान पर जहां चढ़ावे की राशि की गणना होती है, वहां पहले भी बिना जेब के कपड़े पहनकर ही जा सकते थे। लेकिन अब इसमें और सख्ती करते हुए तलाशी लेने के बाद प्रवेश और निकास किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरों की बढ़ेगी संख्या जगमोहन, दान कक्ष, गणना कक्ष और लॉकर रूम में सीसीटीवी न केबल बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि इन्हें अपडेट किया जा रहा है। अब यहां अत्याधुनिक सीसीटीवी लगाने की योजना बन गई है। इन कैमरों का वीडियो और क्लियर होगा। सीसीटीवी लगाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी सर्वे कर चुकी है।

सुरक्षित रहेगी रिकॉर्डिंग अभी तक श्री कृष्ण जन्मस्थान पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग एक महीने तक सुरक्षित रहती थी लेकिन अब इसे छह माह तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं इसका बैकअप एक वर्ष तक रखने का भी प्रावधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान की गणना का सीधा प्रसारण और पिछली रिकॉर्डिंग देखने की व्यवस्था भी देख सकते हैं।

पुजारी की माला पर भी रहेगी नजर कहीं से कोई चोरी न हो सके इसलिए जगमोहन में भी अत्याधुनिक कैमरे होंगे, जो पुजारी की माला पर भी नजर रखेंगे। पुजारी अगर किसी को माला या प्रसाद दे रहे हैं तो कुछ लिया तो नहीं जा रहा, इस पर सीसीटीवी की निगाह रहेगी।