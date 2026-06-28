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राम मंदिर चढ़ावा चोरी से वकील नाराज, आरोपियों का केस लड़ने से किया इनकार; कल बार एसोसिएशन में होगा फैसला

Pawan Kumar Sharma भाषा, अयोध्या
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राम मंदिर में दान के गबन मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पैरवी के लिए अयोध्या में वकील मिलने की संभावना नहीं है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस मामले के आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का अंतिम निर्णय सोमवार को प्रस्तावित संगठन की आम बैठक में लिया जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी से वकील नाराज, आरोपियों का केस लड़ने से किया इनकार; कल बार एसोसिएशन में होगा फैसला

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर के दान (चढ़ावे) के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पैरवी के लिए स्थानीय वकील मिलने की संभावना कम है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पैरवी नहीं करने का अंतिम निर्णय सोमवार को आयोजित होने वाली आम सभा की बैठक में लिया जाएगा।

कालिका मिश्रा ने कहा कि साल 2005 में भी अयोध्या के वकीलों ने राम जन्मभूमि परिसर पर हुए आतंकवादी हमले के आरोपियों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया था। बार एसोसिएशन के सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर के चढ़ावे के कथित गबन की घटना को लेकर जिले के अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। वे इस मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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आरोपियों की पैरवी नहीं करने पर बनी सहमति

बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा, ‘मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी की घटना से हम सभी आहत हैं। फैजाबाद के अधिवक्ताओं ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने पर सहमति जताई है। इस संबंध में अंतिम निर्णय आम सभा की बैठक में लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।

वकीलों ने जताई नाराजगी

इस बीच, कई अधिवक्ताओं ने आरोपियों को कथित तौर पर गुप्त तरीके से रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस को आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना चाहिए था। उनका कहना था कि उन्हें पहले जनता के सामने लाया जाना चाहिए था।

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कुछ लोगों की हरकतों से अयोध्या की छवि हुई धूमिल

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, ‘कुछ लोगों की हरकतों के कारण अयोध्यावासियों की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हुई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।’ उधर, पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के घरों पर रविवार को एक साथ छापेमारी की गई। स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर यादव सहित सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली।

पुलिस आरोपियों की मांग सकती है रिमांड

यह कार्रवाई अदालत द्वारा सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दो दिन बाद की गई। माना जा रहा है कि सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान पुलिस आरोपियों की रिमांड की मांग कर सकती है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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